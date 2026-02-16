Presupusul autor al atacului armat de pe plaja Bondi a apărut în instanță pentru prima dată

Naveed Akram, acuzatul principal în atacul armat de pe plaja Bondi, a apărut luni în instanță pentru prima dată, la două luni după ce el și tatăl său ar fi comis cel mai grav atac armat în Australia din aproape 30 de ani, scrie BBC.

Tânărul de 24 de ani a fost prezent într-o instanță din Sydney timp de aproximativ cinci minute, prin legătură video din închisoare. Acesta se confruntă cu 59 de capete de acuzare legate de atacul de la Bondi Beach, inclusiv 15 pentru crimă și una pentru comiterea unui atac terorist.

Naveed și tatăl său, Sajid, ar fi atacat un eveniment de Hanuka pe celebra plajă pe 14 decembrie, ucigând 15 persoane și rănind peste 40.

Sajid, în vârstă de 50 de ani, a fost împușcat mortal de poliție la fața locului, în timp ce Naveed a fost rănit grav și ulterior transferat de la spital în închisoare.

Akram a vorbit prima oară după arestare

Luni a fost prima dată când Akram a fost văzut și a vorbit după arest, rostind un singur cuvânt când judecătorul adjunct Sharon Freund l-a întrebat dacă a auzit discuția despre prelungirea ordinelor de protecție: „Da”.

Ordinele instanței acoperă identitatea supraviețuitorilor atacului, dar permit acestora să se identifice dacă doresc.

În afara instanței, avocatul lui Akram, Ben Archbold, a declarat că este prea devreme pentru a spune ce pledoarie va face clientul său, potrivit Australian Broadcasting Corporation.

Archbold a adăugat că Akram „se descurcă cât de bine se poate aștepta” în custodia închisorii supermax din Goulburn.

„Toată lumea știe că este supermax … condiții foarte grele”, a spus avocatul jurnaliștilor.

Întrebat dacă Akram a dat un interviu poliției, Archbold a spus: „Tot ce am făcut este să începem procesul. Așteptăm ca dosarul să fie prezentat. Nu am nimic altceva de spus.”

Planificarea atacului

Documentele instanței, eliberate la sfârșitul lunii decembrie, susțin că cei doi atacatori „au planificat meticulos” atacul de pe plaja Bondi timp de luni de zile și au vizitat zona pentru recunoaștere cu două zile înainte.

Un videoclip, realizat pe unul dintre telefoanele lor mobile în octombrie, arată bărbații așezați în fața unei imagini cu steagul grupării Statul Islamic (IS). Aceștia ar fi făcut declarații despre motivația atacului și au condamnat „actele «sioniștilor»”, potrivit poliției.

Alte imagini separate din octombrie arată tatăl și fiul „efectuând antrenamente cu arme de foc într-o zonă rurală”, se crede în New South Wales. Aceștia au fost văzuți „trăgând cu puști și mișcându-se tactic”, au precizat oficialii.

Autoritățile au confirmat anterior că printre victimele atacului se numără doi rabini, un supraviețuitor al Holocaustului și o fetiță de 10 ani.

Următorul termen în instanță pentru Akram este programat în luna aprilie.

