Presupusul complot de la baza RAF Fairford din Anglia: cei cinci suspecți, toți britanici, au fost eliberați pe cauțiune

Cei cinci bărbați arestați în legătură cu un presupus complot de atac la baza RAF Fairford din Marea Britanie au fost eliberați pe cauțiune, în timp ce poliția investighează de ce se aflau atât de aproape de baza americană în trei dube cu materiale suspecte în spate, informează The Guardian.

Cei cinci suspecți s-au dovedit a fi bărbați britanici, toți în vârstă de 20 și ceva de ani și din Londra. Aceștia fuseseră arestați duminică dimineață devreme în zona rurală din Gloucestershire, sub suspiciunea de infracțiuni legate de explozibili și pregătirea unui act de terorism, o legătură cu Iranul fiind o linie cheie de anchetă.

Eliberarea lor pe cauțiune de către poliție sugerează că detectivii cred că este puțin probabil ca aceștia să fi fost în pragul unui atac armat cu victime în masă prin explozia unei bombe în apropierea bazei, au declarat surse pentru publicația citată.

O legătură cu Iranul este încă în curs de investigare, la fel și dacă vreunul dintre cei cinci a fost plătit.

Prim-ministrul Andy Burnham a convocat o reuniune a comitetului de criză al guvernului, intitulată Cobra, pe tema evenimentelor din zona rurală Gloucestershire și a posibilului rol al Teheranului.

O examinare inițială a dubelor a condus poliția la suspiciunea că acestea transportau materiale explozive, evaluând dacă erau dispozitive explozive improvizate viabile.

Șeful poliției antiteroriste din Marea Britanie, comisarul adjunct Laurence Taylor, a declarat că eliberarea bărbaților pe cauțiune nu înseamnă că ancheta s-a încheiat și că aceștia sunt supuși unor „condiții stricte”.

El a adăugat: „Știu că există un interes semnificativ cu privire la influența contextului geopolitic actual asupra acestui incident.”

„În cadrul poliției antiteroriste, lucrăm în acest context în fiecare zi și, în această etapă, păstrăm o minte deschisă în cadrul acestei anchete. Așa cum era de așteptat, ne-am asigurat că sfaturile și postura noastră în materie de securitate protectivă rămân proporționale cu amenințarea.”

„Dar fiți siguri, analizăm acest lucru din toate unghiurile posibile. Inclusiv faptul că aceasta poate fi o activitate comisă de reprezentanți sau de persoane care, cu sau fără cunoștință de cauză, lucrează în numele unui stat străin”, a subliniat Taylor.

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că bărbații „căutau să provoace pagube mari”, considerând că dezvăluie un complot terorist serios.

Poliția a declarat că cei cinci bărbați erau cu toții din Londra, unul în vârstă de 23 de ani, trei în vârstă de 24 de ani și unul în vârstă de 25 de ani, și erau cetățeni britanici.

Au fost arestați după ce o fermieră care se întorcea cu mașina spre casă de la o petrecere i-a văzut și a spus că a crezut că purtau cagule și au fugit. Apoi a sunat la poliție.

Editor : Ș.R.