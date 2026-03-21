Live TV

„Pretenție nerușinată”. Cuba, scandalizată de cererea Ambasadei SUA la Havana de a importa motorină pentru funcționarea sediului

Data publicării:
An old American car drives past a truck belonging to a private Cuban company (mipyme) parked in front of a gas station with an IsoTank of imported fuel in Havana on March 19, 2026
Cuba traversează o criză fără precedent a combustibilului, după blocada impusă de Statele Unite. Foto: Profimedia

Guvernul cubanez a respins cererea Ambasadei SUA de la Havana de a importa din Statele Unite motorină pentru generatoarele sale, în contextul în care insula se confruntă cu o penurie de combustibil din cauza blocadei impuse de administrația Trump la începutul acestui an, scrie publicația The Hill.

Ambasada SUA de la Havana a avertizat miercuri Departamentul de Stat că refuzul Cubei de a permite importul solicitat ar putea forța personalul neesențial să părăsească insula în luna mai sau „posibil mai devreme”, relatează The Hill, preluând Washington Post, care a citat telegrame diplomatice.

Ambasada a solicitat guvernului cubanez permisiunea de a importa două containere de combustibil din SUA, potrivit Post.

„Ministerul interpretează drept nerușinată pretenția misiunii diplomatice de a accesa un bun ca un privilegiu pe care îl refuză poporului cubanez”, ar fi declarat Ministerul cubanez de Externe în refuzul său, conform unei traduceri a Departamentului de Stat.

Cuba, care depinde în mare măsură de petrolul venezuelean, nu a primit nicio livrare în ultimele trei luni ca urmare a unui embargou susținut impus de SUA în ianuarie, în urma operațiunii militare care l-a înlăturat de la putere pe liderul venezuelean Nicolas Maduro.

Președintele american Donald Trump a amenințat, de asemenea, cu tarife vamale țările care fac schimburi comerciale cu Cuba.

Criza a atins un punct critic atunci când rețeaua electrică a insulei s-a prăbușit la începutul acestei săptămâni, lăsând aproape 11 milioane de oameni în întuneric timp de mai mult de o zi înainte ca curentul să fie parțial restabilit.

În contextul întreruperii curentului electric la nivelul întregii insule, Trump le-a declarat luni reporterilor că crede că va avea „onoarea de a prelua Cuba”.

„Fie că o eliberez, fie că o iau, cred că pot face orice vreau cu ea”, a spus el. „Vreți să știți adevărul? Acum sunt o națiune foarte slăbită.”

Sancțiunile impuse de administrația Trump ar putea fi supuse unui test în următoarele săptămâni, deoarece două petroliere care transportă petrol rusesc se îndreaptă spre țărmurile Cubei.

Problema apare și în contextul în care prețurile combustibililor cresc la nivel global în urma atacurilor comune asupra Iranului lansate de SUA și Israel la sfârșitul lunii trecute.

Ca răspuns, Teheranul a închis în mare parte Strâmtoarea Ormuz, un pasaj cheie pentru navele care transportă petrol în Orientul Mijlociu.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Christina Applegate, mărturisiri dureroase: „Mă gândesc la moarte în fiecare zi, mi-am cumpărat deja loc de...
Cancan
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
Fanatik.ro
Legenda lui Dinamo, accident groaznic de mașină, cu doar 3 zile înainte de debutul în prima ligă: „Am ieșit...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre Mirel Rădoi la FCSB: mesajul surprinzător pe care l-a trimis după FCSB – UTA 1-0. „E...
Adevărul
Povestea navei Fundulea, atacă de iranieni cu napalm în strâmtoarea Ormuz. „Au tras câte două rachete pe...
Playtech
Trucul curățătoriilor chimice pentru spălarea cămășilor albe. Aşa rămân ca noi luni de zile
Digi FM
Soția unui marinar dispărut în accidentul naval din zona Midia, acuzații dureroase: „Știau riscurile! Cine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adevărul ”teribil” din spatele hotărârii cu care Coreea de Nord a afectat Occidentul
Pro FM
Ce face Analia Selis la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma. Ce a răspuns când a fost întrebată dacă...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
De ce a eșuat planul inițial al SUA pentru Iran. Analiza lui George Friedman: „Fără trupe la sol, războiul nu...
Newsweek
Casa de Pensii, obligată să crească mai repede o categorie de pensii. Înalta Curte: Nu mai tergiversați
Digi FM
Justin Timberlake, declarații stânjenitoare în fața polițiștilor care l-au oprit în trafic: „E greu de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când nu dormi suficient. Avertismentul lansat de specialiști
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Gemenii lui Chuck Norris, mesaje sfâșietoare după decesul tatălui lor: „Nimic nu te pregătește pentru moartea...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant