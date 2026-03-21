„Pretenție nerușinată”. Cuba, scandalizată de cererea Ambasadei SUA la Havana de a importa motorină pentru funcționarea sediului

Guvernul cubanez a respins cererea Ambasadei SUA de la Havana de a importa din Statele Unite motorină pentru generatoarele sale, în contextul în care insula se confruntă cu o penurie de combustibil din cauza blocadei impuse de administrația Trump la începutul acestui an, scrie publicația The Hill.

Ambasada SUA de la Havana a avertizat miercuri Departamentul de Stat că refuzul Cubei de a permite importul solicitat ar putea forța personalul neesențial să părăsească insula în luna mai sau „posibil mai devreme”, relatează The Hill, preluând Washington Post, care a citat telegrame diplomatice.

Ambasada a solicitat guvernului cubanez permisiunea de a importa două containere de combustibil din SUA, potrivit Post.

„Ministerul interpretează drept nerușinată pretenția misiunii diplomatice de a accesa un bun ca un privilegiu pe care îl refuză poporului cubanez”, ar fi declarat Ministerul cubanez de Externe în refuzul său, conform unei traduceri a Departamentului de Stat.

Cuba, care depinde în mare măsură de petrolul venezuelean, nu a primit nicio livrare în ultimele trei luni ca urmare a unui embargou susținut impus de SUA în ianuarie, în urma operațiunii militare care l-a înlăturat de la putere pe liderul venezuelean Nicolas Maduro.

Președintele american Donald Trump a amenințat, de asemenea, cu tarife vamale țările care fac schimburi comerciale cu Cuba.

Criza a atins un punct critic atunci când rețeaua electrică a insulei s-a prăbușit la începutul acestei săptămâni, lăsând aproape 11 milioane de oameni în întuneric timp de mai mult de o zi înainte ca curentul să fie parțial restabilit.

În contextul întreruperii curentului electric la nivelul întregii insule, Trump le-a declarat luni reporterilor că crede că va avea „onoarea de a prelua Cuba”.

„Fie că o eliberez, fie că o iau, cred că pot face orice vreau cu ea”, a spus el. „Vreți să știți adevărul? Acum sunt o națiune foarte slăbită.”

Sancțiunile impuse de administrația Trump ar putea fi supuse unui test în următoarele săptămâni, deoarece două petroliere care transportă petrol rusesc se îndreaptă spre țărmurile Cubei.

Problema apare și în contextul în care prețurile combustibililor cresc la nivel global în urma atacurilor comune asupra Iranului lansate de SUA și Israel la sfârșitul lunii trecute.

Ca răspuns, Teheranul a închis în mare parte Strâmtoarea Ormuz, un pasaj cheie pentru navele care transportă petrol în Orientul Mijlociu.

