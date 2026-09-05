Prețul gazelor ar putea crește la iarnă. Europa nu a reușit să-și umple instalațiile de stocare

Europa se îndreaptă spre iarnă cu rezerve scăzute de gaze, ceea ce amenință să intensifice concurența globală pentru aprovizionare. În această vară, guvernele și companiile au amânat reaprovizionarea rezervelor din cauza unei creșteri bruște a prețurilor pe fondul războiului dintre SUA și Iran, relatează Bloomberg. Și asta, în ciuda faptului că în urma crizei gazelor din 2022, țările UE au decis să constituie rezerve semnificative pentru fiecare sezon de încălzire.

Conflictul s-a prelungit, iar până la începutul toamnei, aprovizionarea prin Strâmtoarea Ormuz rămâne practic paralizată, prețurile gazelor fiind duble față de cele de acum un an.

Luptă globală pentru combustibili

Acum, pentru a umple capacitatea de stocare chiar și până la obiectivul minim de 75%, Europa trebuie să achiziționeze peste 100 de terawați-oră, ceea ce va costa aproximativ șapte miliarde de euro, conform calculelor Bloomberg. Ritmul de injecție va trebui crescut la niveluri nemaiîntâlnite în această perioadă a anului de la criza energetică din 2022.

„Acest lucru creează riscul unei „lupte globale pentru combustibil”, spune Go Katayama, analist șef GNL la Kpler. Iarna, prețurile la gaze ar putea depăși 100 de euro pe megawatt-oră, împingând Europa de pe piață în favoarea unor țări mai sărace, precum Pakistanul și Bangladesh. În 2022, acestea s-au confruntat deja cu pene de curent și închideri de centrale din cauza prețurilor exorbitante la energie.

Este puțin probabil ca Europa să se confrunte cu o penurie fizică de gaze, dar creșterea prețurilor ar putea readuce inflația în sus și ar putea avea un impact grav asupra economiei. Potrivit Oxford Economics, inflația ar putea depăși 6%, dublu față de nivelul actual. Acest lucru ar putea obliga băncile centrale să majoreze ratele dobânzilor mai mult decât se așteaptă în prezent piețele.

Asta nu înseamnă că Europa ar fi imună la un șoc economic provocat de prețurile mai mari la energie. Investitorii în obligațiuni au tras deja semnalul de alarmă, afirmând că creșterea prețurilor la gaz va reaprinde inflația, forțând băncile centrale să majoreze ratele dobânzilor mai agresiv decât se așteaptă piețele.

Daniel Karl, economist principal la Oxford Economics, a afirmat că modelele indică o inflație care va depăși 6%, aproximativ dublul nivelurilor actuale, ceea ce ar însemna o „iarnă dureroasă atât pentru consumatori, cât și pentru industrie, cu răspunsuri fiscale inegale în statele membre ale UE, din cauza capacităților fiscale diferite”.

Multe depind și de vreme

Mult depinde de vreme. El Niño ar putea aduce Europei un început de iarnă blând și furtunos, deși valurile de frig ulterioare ar putea crește rapid cererea de încălzire. Achizițiile agresive ale Chinei, întreruperile de aprovizionare din Norvegia – principalul furnizor prin conducte – sau un uragan în SUA ar putea strânge și mai mult piața.

„Am putea asista cu ușurință la o creștere forțată a prețului de referință al gazului european doar pentru a reechilibra fluxurile globale și a exclude agresiv orice cerere asiatică”, a declarat James O’Brien, șeful departamentului de GNL la D.Trading, o unitate a companiei private de energie din Ucraina, DTEK.

Concurența pentru această iarnă s-a intensificat deja. India s-a grăbit să înlocuiască aprovizionarea pierdută din Qatar, importurile înregistrând în august cea mai mare creștere din ultimii aproape șase ani. Taiwanul și Thailanda caută, de asemenea, surse de aprovizionare, iar Coreea de Sud își asigură livrările pentru iarnă.

Chiar dacă Strâmtoarea Ormuz s-ar redeschide în curând, piața GNL ar rămâne totuși tensionată, potrivit lui David Lewis, analist senior pentru gaze și GNL la Wood Mackenzie Ltd. Qatarul — de obicei al doilea cel mai mare exportator din lume — ar avea nevoie de aproximativ 12 săptămâni pentru a relua pe deplin producția de GNL, excluzând cele două linii de producție avariate de atacurile iraniene, a spus Lewis.

„Sunt foarte probabile noi creșteri de prețuri înainte de iarnă”, a declarat Udayan Bhattacharya, trader-șef la Global Risk Management. „Într-un scenariu de «închidere prelungită», este puțin probabil ca Qatarul să ofere o ușurare semnificativă înainte de iarnă și poate nici măcar în timpul iernii.”

Soluții diferite adoptate de statele UE

Între timp, țările UE s-au pregătit pentru iarnă în moduri foarte diferite: Italia și-a umplut instalațiile de depozitare la aproximativ 83%, în timp ce Germania, care găzduiește cele mai mari instalații de depozitare a gazelor din Europa, are depozitele doar pe jumătate umplute.

Stocurile rămân scăzute și în Olanda și Belgia – centre cheie de gaze care aprovizionează țările vecine. Situația va deveni și mai complicată în ianuarie, când va intra în vigoare interdicția UE asupra GNL-ului rusesc, care acoperă în prezent aproximativ 5% din consumul de gaze al uniunii .

Editor : M.C