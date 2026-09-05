Live TV

Prețul gazelor ar putea crește la iarnă. Europa nu a reușit să-și umple instalațiile de stocare

Data publicării:
ochiuri de aragaz aprinse
Foto: Guliver/ Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Luptă globală pentru combustibili Multe depind și de vreme Soluții diferite adoptate de statele UE

Europa se îndreaptă spre iarnă cu rezerve scăzute de gaze, ceea ce amenință să intensifice concurența globală pentru aprovizionare. În această vară, guvernele și companiile au amânat reaprovizionarea rezervelor din cauza unei creșteri bruște a prețurilor pe fondul războiului dintre SUA și Iran, relatează Bloomberg. Și asta, în ciuda faptului că în urma crizei gazelor din 2022, țările UE au decis să constituie rezerve semnificative pentru fiecare sezon de încălzire.

Conflictul s-a prelungit, iar până la începutul toamnei, aprovizionarea prin Strâmtoarea Ormuz rămâne practic paralizată, prețurile gazelor fiind duble față de cele de acum un an.

Luptă globală pentru combustibili

Acum, pentru a umple capacitatea de stocare chiar și până la obiectivul minim de 75%, Europa trebuie să achiziționeze peste 100 de terawați-oră, ceea ce va costa aproximativ șapte miliarde de euro, conform calculelor Bloomberg. Ritmul de injecție va trebui crescut la niveluri nemaiîntâlnite în această perioadă a anului de la criza energetică din 2022.

„Acest lucru creează riscul unei „lupte globale pentru combustibil”, spune Go Katayama, analist șef GNL la Kpler. Iarna, prețurile la gaze ar putea depăși 100 de euro pe megawatt-oră, împingând Europa de pe piață în favoarea unor țări mai sărace, precum Pakistanul și Bangladesh. În 2022, acestea s-au confruntat deja cu pene de curent și închideri de centrale din cauza prețurilor exorbitante la energie.

Este puțin probabil ca Europa să se confrunte cu o penurie fizică de gaze, dar creșterea prețurilor ar putea readuce inflația în sus și ar putea avea un impact grav asupra economiei. Potrivit Oxford Economics, inflația ar putea depăși 6%, dublu față de nivelul actual. Acest lucru ar putea obliga băncile centrale să majoreze ratele dobânzilor mai mult decât se așteaptă în prezent piețele.

Asta nu înseamnă că Europa ar fi imună la un șoc economic provocat de prețurile mai mari la energie. Investitorii în obligațiuni au tras deja semnalul de alarmă, afirmând că creșterea prețurilor la gaz va reaprinde inflația, forțând băncile centrale să majoreze ratele dobânzilor mai agresiv decât se așteaptă piețele.

Daniel Karl, economist principal la Oxford Economics, a afirmat că modelele indică o inflație care va depăși 6%, aproximativ dublul nivelurilor actuale, ceea ce ar însemna o „iarnă dureroasă atât pentru consumatori, cât și pentru industrie, cu răspunsuri fiscale inegale în statele membre ale UE, din cauza capacităților fiscale diferite”.

Multe depind și de vreme

Mult depinde de vreme. El Niño ar putea aduce Europei un început de iarnă blând și furtunos, deși valurile de frig ulterioare ar putea crește rapid cererea de încălzire. Achizițiile agresive ale Chinei, întreruperile de aprovizionare din Norvegia – principalul furnizor prin conducte – sau un uragan în SUA ar putea strânge și mai mult piața.

„Am putea asista cu ușurință la o creștere forțată a prețului de referință al gazului european doar pentru a reechilibra fluxurile globale și a exclude agresiv orice cerere asiatică”, a declarat James O’Brien, șeful departamentului de GNL la D.Trading, o unitate a companiei private de energie din Ucraina, DTEK.

Concurența pentru această iarnă s-a intensificat deja. India s-a grăbit să înlocuiască aprovizionarea pierdută din Qatar, importurile înregistrând în august cea mai mare creștere din ultimii aproape șase ani. Taiwanul și Thailanda caută, de asemenea, surse de aprovizionare, iar Coreea de Sud își asigură livrările pentru iarnă.

Chiar dacă Strâmtoarea Ormuz s-ar redeschide în curând, piața GNL ar rămâne totuși tensionată, potrivit lui David Lewis, analist senior pentru gaze și GNL la Wood Mackenzie Ltd. Qatarul — de obicei al doilea cel mai mare exportator din lume — ar avea nevoie de aproximativ 12 săptămâni pentru a relua pe deplin producția de GNL, excluzând cele două linii de producție avariate de atacurile iraniene, a spus Lewis.

„Sunt foarte probabile noi creșteri de prețuri înainte de iarnă”, a declarat Udayan Bhattacharya, trader-șef la Global Risk Management. „Într-un scenariu de «închidere prelungită», este puțin probabil ca Qatarul să ofere o ușurare semnificativă înainte de iarnă și poate nici măcar în timpul iernii.”

Soluții diferite adoptate de statele UE

Între timp, țările UE s-au pregătit pentru iarnă în moduri foarte diferite: Italia și-a umplut instalațiile de depozitare la aproximativ 83%, în timp ce Germania, care găzduiește cele mai mari instalații de depozitare a gazelor din Europa, are depozitele doar pe jumătate umplute.

Stocurile rămân scăzute și în Olanda și Belgia – centre cheie de gaze care aprovizionează țările vecine. Situația va deveni și mai complicată în ianuarie, când va intra în vigoare interdicția UE asupra GNL-ului rusesc, care acoperă în prezent aproximativ 5% din consumul de gaze al uniunii .

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985
1
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă...
carte de identitate inquam octav ganea
2
Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani...
anaf captura
3
Un inspector ANAF ar fi acceptat 1,5 milioane de euro de la un afacerist ca să-l ajute să...
Volodimir Zelenski
4
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului...
ratko Mladic
5
Trupul lui Ratko Mladic a ajuns la Belgrad: zeci de tineri l-au salutat pe traseul din...
Surprize mari la US Open: Sorana Cîrstea a scăpat de două adversare de TOP de pe partea ei de tablou
Digi Sport
Surprize mari la US Open: Sorana Cîrstea a scăpat de două adversare de TOP de pe partea ei de tablou
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
praf saharian portugalia
Un nor de praf saharian ajunge în Europa. Avertisment pentru populația vulnerabilă din Portugalia
Matthew Whitaker
Rusia, imprevizibilă după impasul din Ucraina. Ce scenarii nu exclud SUA privind un atac asupra NATO
Vladimir Putin
„Ceea ce provoacă Rusia este slăbiciunea”: Europa trebuie să ia măsuri împotriva sabotajelor, afirmă un analist
platforma azomures
Romgaz a finalizat formalitățile pentru preluarea producției Azomureș. Combinatul va fi repornit etapizat
Ceuta
Spațiul Schengen, din nou sub presiune. Controalele la frontiere se extind, iar țările UE se ceartă pe redistribuirea migranților
Recomandările redacţiei
avioane antonov aeroport leipzig profimedia-1121158272
„Războiul hibrid” al Rusiei în Europa și o caracteristică a...
o femeie in varsta care isi numara banii
Harta veniturilor din România. Unde sunt cele mai mari pensii și cele...
Vladimir Putin și Donald Trump.
„Putin nu are intenţia de a ataca teritoriul NATO” dă asigurări...
RO Wallet va permite păstrarea pe telefon a mai multor documente digitale. Foto Getty Images
Ce este RO Wallet, noul portofel digital al românilor. Cum va...
Ultimele știri
Trump își ia avionul-cadou din Qatar în Irlanda: de ce noul Air Force One ridică întrebări de securitate
„Mă văd luând viața altcuiva?” Ce spun elevii care au terminat cursul „Apărarea Ucrainei” și ce învață la școală
Schimbări majore în preferințele ucrainenilor. Pe cine ar alege ei în locul lui Zelenski, după ani de război și scandaluri de corupție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arăta Sharon Stone acum 50 de ani. Actrița participa la concursuri de frumusețe înainte de succesul de la...
Cancan
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Fanatik.ro
O zi cu Gigi Becali în pustiul de la Techirghiol unde-şi apără biserica. Reportaj Fanatik cu patronul FCSB și...
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Ioan Andone a anunțat favorita din derby-ul Dinamo – FCSB! Antrenorul care l-a impresionat pe legendarul...
Adevărul
Destinația din Europa cu plaje ca în Caraibe, peisaje spectaculoase și ape turcoaz. Bijuteria Mediteranei...
Playtech
400 de radare fixe schimbă regulile pe șoselele din România. Drumurile pe care vor fi montate camerele care...
Digi FM
„Inima mi-e mult mai ușoară acum”. Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel, după o săptămână de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul...
Pro FM
Cât o costă pe Andreea Bănică începutul școlii. A dat 700 de lei pe manuale: "Dacă îmi permit să-i țin la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney și-a ipotecat casa și s-a plătit cu doar 1 dolar pentru a face un film. Dezvăluiri despre...
Adevarul
Victor Ponta, la „Interviurile Adevărul”, despre întârzierea formării Guvernului: „Cât mai putem ține România...
Newsweek
Pensie fără vechime? Ce se întâmplă cu anii munciți dacă angajatorul nu a plătit contribuțiile la stat
Digi FM
Cristina Spătar, sinceră despre problemele de sănătate. Cântăreața a intrat în depresie: „Am văzut cada plină...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Creatură uriașă, surprinsă lângă o plajă din New York. Manta de aproape 8 metri a apărut chiar în apropierea...
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”