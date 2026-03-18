Prețul petrolului a ajuns la aproape 110 dolari pe baril după bombardarea celui mai mare zăcământ de gaze naturale

Creșterea prețului petrolului, din cauza războiului dintre Israel și Iran. Foto: Profmedia

Prețurile petrolului au urcat brusc la aproape 110 dolari pe baril după ce mass-media iraniană a relatat că un atac aerian a lovit o instalație din cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, relatează BBC.

Prețul de referință al țițeiului Brent a atins 109,91 dolari pe baril imediat după ora 14:30 GMT (16.30, ora României), cu peste 5% mai mult decât prețurile de marți. Acesta se menține peste 108 dolari.

Creșterea a urmat unui raport al agenției de știri Tasnim, afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), potrivit căruia complexul petrochimic iranian de pe câmpul de gaze South Pars a fost lovit.

Ministerul Petrolului din Iran a declarat miercuri după-amiază că incendiul de la complexul petrochimic a fost stins, potrivit agenției Tasnim, însă amploarea pagubelor suferite de instalație rămâne neclară.

Armata iraniană a avertizat că va lua „măsuri decisive” ca răspuns la atacul asupra infrastructurii sale energetice.

„Așa cum am avertizat anterior, dacă infrastructurile de combustibil, energie, gaze și economice ale țării noastre sunt atacate de inamicul americano-sionist, pe lângă un contraatac puternic împotriva inamicului, vom lovi sever și sursa acelei agresiuni”, a declarat armata într-un comunicat publicat de Tasnim.

„Considerăm că atacurile asupra infrastructurilor de combustibil, energie și gaze ale țărilor de origine sunt legitime și vom riposta cu fermitate la prima ocazie.”

Danni Hewson, șefa departamentului de analiză financiară al AJ Bell, a declarat că atacul și represaliile Iranului „au contribuit la o nouă escaladare a tensiunilor și au exercitat o presiune ascendentă asupra prețurilor petrolului”.

„Orice soluție la blocarea Strâmtorii Ormuz pare destul de îndepărtată în acest moment și, până când nu se vor înregistra progrese pe acest front, piețele energetice vor rămâne probabil volatile”, a adăugat ea.

Iranul a suspendat, de asemenea, livrările de gaze către Irak ca răspuns la atac, pentru a asigura aprovizionarea internă, a declarat pentru Reuters un înalt oficial irakian.

Marea majoritate a rezervelor de gaze ale Iranului – 94% – este utilizată pe plan intern, potrivit datelor Forumului Țărilor Exportatoare de Gaze.

Cu toate acestea, Qatarul exploatează, de asemenea, instalații în cadrul câmpului de gaze, pe care îl numește North Dome. Qatarul, care produce o cincime din gazul natural lichefiat la nivel mondial, a oprit producția la începutul lunii martie, ca răspuns la conflict.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului, Majed Al Ansari, a declarat că atacurile împotriva infrastructurii energetice „constituie o amenințare la adresa securității energetice globale”.

