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Prețul petrolului a crescut din nou, după atacul asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz

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Tankers anchored in the Strait of Hormuz off the coast of Qeshm Island, Iran
Petroliere blocate în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia
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Prețurile petrolului au scăzut după ce au înregistrat o creștere bruscă mai devreme, pe fondul reaprinderii violențelor în Strâmtoarea Hormuz. Petrolul Brent, indicatorul de referință internațional, a scăzut cu peste 2% vineri, după ce a înregistrat o creștere de până la 4% în urma deciziei Organizației Maritime Internaționale de a suspenda evacuarea planificată a navelor blocate în jurul acestei căi navigabile strategice, scrie Al Jazeera.

OMI și-a suspendat planul de evacuare zupă ce o navă de marfă a raportat că a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în timp ce încerca să traverseze strâmtoarea în apropierea coastei Omanului.

Contractele futures pe petrolul Brent cu livrare în luna august se situau la 73,85 dolari pe baril la ora 07:30 GMT, după ce joi atinseseră un maxim de 76 de dolari.

Prețul petrolului Brent, care a scăzut brusc după ce Statele Unite și Iranul au semnat săptămâna trecută un memorandum de înțelegere privind încetarea conflictului care a durat aproape patru luni, se situează în prezent cu aproximativ 2% peste nivelul înregistrat înainte de conflict.

Piețele asiatice au înregistrat pierderi semnificative vineri, indicii principali din Japonia, Coreea de Sud, Hong Kong și Taiwan înregistrând scăderi abrupte.
Indicele Kospi din Seul, cel mai performant indice major din acest an, a închis în scădere cu 5,8%, după ce mai devreme a înregistrat o scădere de până la 9%, tras în jos de o val de vânzări masive a acțiunilor din sectorul tehnologic.

Giganții producători de cipuri de memorie SK Hynix și Samsung Electronics au înregistrat scăderi de 8,4% și, respectiv, 5,3%.

Valul de vânzări a survenit după ce Apple a majorat brusc prețurile pentru computerele Mac și iPad-urile sale din cauza creșterii costurilor cipurilor de memorie, stârnind temeri că dispozitivele mai scumpe ar putea frâna cererea acerbă de memorie DRAM și NAND flash.

Indicele Nikkei 225 din Tokyo a scăzut cu peste 4%, în timp ce indicele Taiex din Taipei a înregistrat o scădere de aproximativ 3,6%.

În Hong Kong, indicele Hang Seng a înregistrat o scădere de 1,7%.

Atacul de joi din strâmtoare, prin care tranzitează aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaz natural lichefiat în timp de pace, a zdruncinat speranțele privind revenirea la un trafic maritim normal în Golful Persic, după o revigorare a traficului în ultimele zile.

Miercuri, 70 de nave au tranzitat strâmtoarea, o creștere de peste două ori față de ziua precedentă și cea mai mare cifră zilnică înregistrată de la 1 martie, potrivit platformelor de urmărire a navelor MarineTraffic și Kpler.

Oficialii americani au atribuit atacul Iranului, potrivit relatărilor mai multor surse media, printre care The New York Times, CBS News și agenția de știri Reuters.
Autoritatea iraniană pentru Strâmtoarea Golfului Persic, care revendică dreptul de a reglementa traficul maritim în strâmtoare, a declarat după atac că oricărei nave care încearcă să utilizeze rute în afara „cadrului” stabilit de aceasta nu i se va garanta trecerea în siguranță.

„Consecințele care decurg din traversarea pe rute neautorizate vor fi responsabilitatea proprietarului, a operatorului și a comandantului navei”, a declarat autoritatea pe X.
June Goh, analist senior pe piața petrolului la Sparta din Singapore, a afirmat că atacul a reamintit piețelor fragilitatea păcii în strâmtoare, pe fondul precarului armistițiu dintre SUA și Iran.

„Există o nevoie urgentă ca petrolierele să intre și să descarce stocurile mari de țiței din rezervoarele de pe uscat, pentru ca producția normală să poată fi reluată”, a declarat Goh pentru Al Jazeera.

„Prin urmare, securitatea căii de trecere este esențială pentru recuperarea aprovizionării pierdute.”

Editor : M.C

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