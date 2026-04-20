Prețul petrolului crește cu 6% pe fondul tensiunilor SUA–Iran și al blocajului din Strâmtoarea Ormuz

Prețurile petrolului au crescut cu 6% în tranzacțiile de luni, pe fondul temerilor că armistițiul fragil dintre Statele Unite și Iran s-ar putea prăbuși, după ce SUA au confiscat o navă cargo iraniană, iar traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte blocat, transmite Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 5,08 dolari, sau cu 5,62%, până la 95,46 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate a crescut cu 5,04 dolari, sau 6,01%, până la 88,89 dolari pe baril.

Ambele contracte scăzuseră cu aproximativ 9% vineri, cea mai mare scădere zilnică din 18 aprilie, după ce Iranul anunțase că permite tuturor navelor comerciale să tranziteze Strâmtoarea Ormuz pentru restul perioadei de armistițiu.

Președintele american Donald Trump a declarat între timp că Iranul a acceptat să nu mai închidă niciodată această rută maritimă, prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol, înainte de izbucnirea războiului în urmă cu aproape două luni.

„Strâmtoarea rămâne sub o dublă blocadă”, a declarat Nikos Tzabouras, analist de piață la compania Tradu, menționând apropierea termenului limită al armistițiului și incertitudinea privind un posibil acord. El a adăugat că acești factori pot împinge prețurile petrolului și mai sus și că, chiar dacă se ajunge la o înțelegere, revenirea la nivelurile de dinaintea războiului va fi dificilă, deoarece reluarea completă a aprovizionării nu se poate produce peste noapte.

Confiscarea navei și riscul reluării conflictului

Statele Unite au anunțat duminică faptul că au confiscat o navă cargo iraniană care ar fi încercat să spargă blocada navală, în timp ce Iranul a declarat că va riposta, ceea ce a amplificat temerile privind reluarea ostilităților.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat luni pentru Reuters că Teheranul ia în calcul participarea la discuțiile de pace, însă o decizie finală nu a fost încă luată.

Întrebat în weekend despre posibilitatea prelungirii armistițiului, Donald Trump a spus că nu știe dacă acesta va fi extins și a sugerat că blocada navală va rămâne în vigoare.

Piața petrolului, între volatilitate și adaptare

„Volatilitatea va continua, dar chiar și cu tensiunile crescute, petrolul WTI rămâne sub 100 de dolari pe baril, iar prețurile benzinei sunt în scădere”, a declarat Phil Flynn, analist senior la Price Futures Group, adăugând că piața începe să se adapteze la nivelurile ridicate ale prețurilor.

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a rămas aproape blocat luni, cu doar trei traversări în ultimele 12 ore, potrivit datelor din sectorul transportului naval.

Sâmbătă, peste 20 de nave au traversat strâmtoarea transportând petrol, gaz petrolier lichefiat, metale și îngrășăminte, cel mai mare număr de nave care au trecut prin această rută maritimă de la 1 martie.

În paralel, China reduce exporturile de combustibili rafinați, fără a le interzice complet, iar țări precum

