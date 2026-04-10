Preţul petrolului din SUA a urcat joi cu 4%, după ce piaţa a realizat că Iranul controlează accesul prin Strâmtoarea Ormuz

Preţurile petrolului au crescut joi, după ce piaţa a realizat că Iranul continuă să controleze accesul prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda acordului de încetare a focului pe două săptămâni dintre Statele Unite şi Iran, transmite CNBC.

Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) cu livrare în mai au urcat cu 4 la 98,26 dolari pe baril. Referinţa internaţională Brent, cu livrare în iunie, a crescut cu peste 2,43%, până la 97,05 dolari pe baril.

Petrolul american a depăşit anterior în sesiune pragul de 100 de dolari pe baril, dar a redus din câştiguri după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul va negocia cu Libanul „cât mai curând posibil”.

Mişcările de pe piaţă vin la o zi după ce petrolul american a înregistrat cea mai mare scădere zilnică din 2020, pe fondul anunţului privind armistiţiul.

Strâmtoarea Ormuz nu a fost redeschisă traficului maritim, deoarece Iranul continuă să restricţioneze accesul în ciuda armistiţiului, a declarat joi directorul general al companiei Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Teheranul a transmis clar că navele trebuie să obţină permisiunea sa pentru a traversa strâmtoarea, a scris Sultan Ahmed Al Jaber într-o postare pe reţelele sociale, notează CNBC, citată de News.ro.

„Aceasta nu este libertate de navigaţie. Este constrângere”, a spus şeful ADNOC.

„Armistiţiile sunt întotdeauna complicate”

Armistiţiul rămâne fragil, deoarece Statele Unite şi Iranul contestă termenii acordului. Mohammad Bagher Ghalibaf, preşedintele parlamentului iranian, a declarat miercuri că Washingtonul a încălcat înţelegerea.

„Neîncrederea profundă pe care o avem faţă de Statele Unite provine din încălcările repetate ale tuturor formelor de angajamente, un tipar care, din păcate, s-a repetat încă o dată”, a afirmat Ghalibaf într-un mesaj publicat pe reţelele sociale.

El a susţinut că trei elemente ale propunerii de armistiţiu în zece puncte a Iranului au fost încălcate: continuarea atacurilor israeliene în Liban, intrarea unei drone în spaţiul aerian iranian şi ceea ce a numit negarea dreptului Teheranului de a îmbogăţi uraniu.

Preşedintele american Donald Trump declarase marţi că propunerea Iranului ar putea constitui o bază pentru negocieri. Vicepreşedintele JD Vance a răspuns acuzaţiilor în timpul unei vizite în Ungaria.

„Armistiţiile sunt întotdeauna complicate”, a spus Vance, referindu-se la incidentul cu drona raportat în spaţiul aerian iranian. El a adăugat că Washingtonul consideră în continuare că Iranului nu ar trebui să i se permită să îmbogăţească uraniu şi a precizat că un armistiţiu privind Libanul nu a fost inclus în acord.

