Preţul petrolului din SUA a urcat joi cu 4%, după ce piaţa a realizat că Iranul controlează accesul prin Strâmtoarea Ormuz

Preţurile petrolului au crescut joi, după ce piaţa a realizat că Iranul continuă să controleze accesul prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda acordului de încetare a focului pe două săptămâni dintre Statele Unite şi Iran, transmite CNBC.

Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) cu livrare în mai au urcat cu 4 la 98,26 dolari pe baril. Referinţa internaţională Brent, cu livrare în iunie, a crescut cu peste 2,43%, până la 97,05 dolari pe baril.

Petrolul american a depăşit anterior în sesiune pragul de 100 de dolari pe baril, dar a redus din câştiguri după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul va negocia cu Libanul „cât mai curând posibil”.

Mişcările de pe piaţă vin la o zi după ce petrolul american a înregistrat cea mai mare scădere zilnică din 2020, pe fondul anunţului privind armistiţiul.

Strâmtoarea Ormuz nu a fost redeschisă traficului maritim, deoarece Iranul continuă să restricţioneze accesul în ciuda armistiţiului, a declarat joi directorul general al companiei Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Teheranul a transmis clar că navele trebuie să obţină permisiunea sa pentru a traversa strâmtoarea, a scris Sultan Ahmed Al Jaber într-o postare pe reţelele sociale, notează CNBC, citată de News.ro.

„Aceasta nu este libertate de navigaţie. Este constrângere”, a spus şeful ADNOC.

„Armistiţiile sunt întotdeauna complicate”

Armistiţiul rămâne fragil, deoarece Statele Unite şi Iranul contestă termenii acordului. Mohammad Bagher Ghalibaf, preşedintele parlamentului iranian, a declarat miercuri că Washingtonul a încălcat înţelegerea.

„Neîncrederea profundă pe care o avem faţă de Statele Unite provine din încălcările repetate ale tuturor formelor de angajamente, un tipar care, din păcate, s-a repetat încă o dată”, a afirmat Ghalibaf într-un mesaj publicat pe reţelele sociale.

El a susţinut că trei elemente ale propunerii de armistiţiu în zece puncte a Iranului au fost încălcate: continuarea atacurilor israeliene în Liban, intrarea unei drone în spaţiul aerian iranian şi ceea ce a numit negarea dreptului Teheranului de a îmbogăţi uraniu.

Preşedintele american Donald Trump declarase marţi că propunerea Iranului ar putea constitui o bază pentru negocieri. Vicepreşedintele JD Vance a răspuns acuzaţiilor în timpul unei vizite în Ungaria.

„Armistiţiile sunt întotdeauna complicate”, a spus Vance, referindu-se la incidentul cu drona raportat în spaţiul aerian iranian. El a adăugat că Washingtonul consideră în continuare că Iranului nu ar trebui să i se permită să îmbogăţească uraniu şi a precizat că un armistiţiu privind Libanul nu a fost inclus în acord.

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
5
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Digi Sport
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Secretarul de stat american Marco Rubio gesticuleaza cu mana la o coferinta
Marco Rubio mulțumește României pentru sprijinul acordat operațiunilor SUA din Orientul Mijlociu
Donald Trump
Trump vrea să retragă o parte din trupele americane din Europa, dezvăluie un înalt oficial al Casei Albe
putin
Putin a declarat armistițiu de Paște. Când intră în vigoare încetarea focului
Kirill Dmitriev - Steve Witkoff
Trimisul special al lui Putin a mers în SUA, înainte ca Trump să ia o decizie privind petrolul rusesc
Donald Trump.
Reacția premierului Groenlandei după ce Trump a numit insula „o bucată imensă de gheață, prost administrată”
Recomandările redacţiei
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
UE respinge „parteneriatul” propus de Trump cu Iranul pentru taxarea...
ecuson al politiei romane
Poliția Română acuză sindicatul Europol de dezinformare...
tanker
Primul petrolier neiranian care traversează Strâmtoarea Ormuz după...
Melania Trump
Melania Trump neagă orice legătură cu Jeffrey Epstein. „Nu sunt...
Ultimele știri
FC Barcelona anunţă că a depus plângere la UEFA împotriva brigăzii conduse de Istvan Kovacs
Mark Rutte explică de ce l-a numit „daddy” pe Donald Trump
Avertisment pentru turiștii care merg la munte în minivacanța de Paște: „Pregătiți-vă de condiții de iarnă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gina, fiica lui Michael Schumacher, a rupt tăcerea despre tragedia care a marcat viața familiei sale: „Ei...
Cancan
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Fanatik.ro
Gestul incredibil făcut de miliardarul Rinat Ahmetov în memoria lui Mircea Lucescu: „Noi nici nu mai știam...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Fotbalistul unei echipe importante din Spania, scos din echipă pentru o relație cu fiica unei legende a...
Adevărul
Iranienii se declară învingători, nu învinși, după armistițiul anunțat de Trump. „Este o gură de aer”, spune...
Playtech
Reduceri masive în Bulgaria pentru români. Cât ajunge un sejur acum pe litoralul vecin pentru o familie de...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
Pro FM
Cardi B, reacție furibundă pe Instagram după ce a rămas fără mii de dolari: „O să ajungeți la pușcărie. Nu mă...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Ultimul bastion MAGA din Europa, în pericol. Cât cântăresc intervenția lui Donald Trump și vizita lui J.D...
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...