Preţul petrolului se apropie de 117 dolari pe baril. Scenariul de coșmar dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă încă o lună

Preţul petrolului a crescut luni, la începutul celei de-a cincea săptămâni de tranzacţionare de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, care afectează pieţele globale ale energiei, transmit Reuters şi DPA.

Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare în luna mai a urcat cu până la 4%, la aproape 117 dolari, după ce în ianuarie era sub 60 de dolari, scrie Agerpres.

De la începutul războiului din Iran, cotaţia barilului de petrol Brent a crescut cu aproape 60%. Şi preţurile altor tipuri de ţiţei au urcat de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

Cotaţia barilului de ţiţei american West Texas Intermediate (WTI) a depăşit luni 100 de dolari, cu 50% peste nivelul de când au început atacurile SUA şi Israelului.

Majorarea preţurilor are consecinţe asupra consumatorilor şi economiilor din întreaga lume, costurile combustibililor fiind printre cele cu o creştere considerabilă.

Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă îngustă între Iran şi Oman, întrerupând astfel o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol şi gaze naturale lichefiate, în cea mai gravă perturbare înregistrată până acum.

„Cu cât se prelungeşte perioada în care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, cu atât va fi mai afectată aprovizionarea, ceea ce ar putea duce la o majorare dramatică a cotaţiilor ţiţeiului, ale gazelor naturale şi altor materii prime”, a avertizat Bruce Kasman, analist la JPMorgan.

Acesta a adăugat: „un scenariu în care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă încă o lună, cotaţia barilului de petrol va creşte spre 150 de dolari, afectând consumatorii industriali”.

