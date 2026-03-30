Live TV

Preţul petrolului se apropie de 117 dolari pe baril. Scenariul de coșmar dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă încă o lună

Data actualizării: Data publicării:
Strâmtoarea Ormuz. Harta. Foto: Shutterstock

Preţul petrolului a crescut luni, la începutul celei de-a cincea săptămâni de tranzacţionare de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, care afectează pieţele globale ale energiei, transmit Reuters şi DPA.

Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare în luna mai a urcat cu până la 4%, la aproape 117 dolari, după ce în ianuarie era sub 60 de dolari, scrie Agerpres. 

De la începutul războiului din Iran, cotaţia barilului de petrol Brent a crescut cu aproape 60%. Şi preţurile altor tipuri de ţiţei au urcat de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

Cotaţia barilului de ţiţei american West Texas Intermediate (WTI) a depăşit luni 100 de dolari, cu 50% peste nivelul de când au început atacurile SUA şi Israelului.

Majorarea preţurilor are consecinţe asupra consumatorilor şi economiilor din întreaga lume, costurile combustibililor fiind printre cele cu o creştere considerabilă.

Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă îngustă între Iran şi Oman, întrerupând astfel o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol şi gaze naturale lichefiate, în cea mai gravă perturbare înregistrată până acum.

„Cu cât se prelungeşte perioada în care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, cu atât va fi mai afectată aprovizionarea, ceea ce ar putea duce la o majorare dramatică a cotaţiilor ţiţeiului, ale gazelor naturale şi altor materii prime”, a avertizat Bruce Kasman, analist la JPMorgan.

Acesta a adăugat: „un scenariu în care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă încă o lună, cotaţia barilului de petrol va creşte spre 150 de dolari, afectând consumatorii industriali”.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Digi Sport
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Oficial FRF: “Resuscitarea lui Mircea Lucescu nu a funcționat din prima! Doctorul Stamatescu și maseurul...
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Gică Hagi schimbă tot la naționala României! A început munca de selecționer: “A vorbit deja cu câțiva...
Adevărul
Pașaportul românesc, mai puternic decât cele eliberate de SUA, Marea Britanie și Australia. În ce state pot...
Playtech
Cine are prioritate când două mașini virează stânga. Situația care creează confuzie în trafic
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!" Drama unei mari campioane
Pro FM
Jay-Z își apără fiica de criticii care cred că i se oferă totul pe tavă: „A muncit pentru asta”. Ce drum a...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să...
Newsweek
Cum poate ajunge România să nu mai poată plăti pensii și salarii în primăvară? Economist: Riscul e mare
Digi FM
I-au văzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”