Prețurile alimentelor vor exploda: seceta, războaiele și criza transportului amenință piața mondială

Inflația alimentară la nivel mondial se va accelera în lunile următoare și va persista până în 2027, pe măsură ce perturbările din transportul maritim, costurile mai ridicate ale îngrășămintelor și seceta amenință aprovizionarea, exercitând o presiune suplimentară asupra gospodăriilor și a producătorilor de alimente, relatează Reuters, preluată de businesstoday.com.my.

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a avertizat că impactul ar putea deveni mai pronunțat spre sfârșitul acestui an și pe tot parcursul anului viitor, pe măsură ce stocurile globale de cereale sunt supuse presiunii, iar importatorii se întorc pe piețele internaționale.

Gospodăriile cu venituri mici, cele mai afectate

Economistul-șef al FAO, Maximo Torero, a declarat că combinația de perturbări ale aprovizionării a exercitat o presiune considerabilă asupra sistemului alimentar global, gospodăriile cu venituri mai mici fiind probabil cele mai afectate, întrucât alimentele reprezintă o pondere mai mare din cheltuielile lor.

Indicele prețurilor alimentelor al FAO a înregistrat o medie de 136 de puncte în septembrie, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2022. Banca Mondială a constatat, de asemenea, că prețurile alimentelor au depășit inflația generală în 22% dintre cele 150 de țări analizate în trimestrul septembrie, în creștere față de 14% în trimestrul anterior.

Perturbările din transportul din Marea Neagră și Marea Roșie au dus la creșterea costurilor de transport

Perturbările transportului maritim legate de conflictele din Marea Neagră și Marea Roșie au dus la creșterea costurilor de transport, în timp ce războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a determinat creșterea prețurilor la combustibil și a perturbat exporturile de îngrășăminte prin Strâmtoarea Ormuz.

Vremea secetoasă asociată fenomenului El Niño amenință, de asemenea, producția agricolă din India și Asia de Sud-Est.

Prețurile grâului au crescut cu peste 30% în acest an, în timp ce prețurile orezului în principalele țări exportatoare din Asia au crescut cu 10% până la 13%.

În Indonezia, prețurile orezului au atins niveluri record pe fondul previziunilor privind întârzierea precipitațiilor, în timp ce prețurile zahărului din India au atins un maxim istoric în urma unui muson slab.

Creșterea costurilor se resimte și la nivelul consumatorilor

Creșterea costurilor se resimte și la nivelul consumatorilor. Prețurile pâinii nesubvenționate din Egipt au crescut la aproximativ cinci lire egiptene pe pâine mare, de la patru lire în iulie, în timp ce prețurile uleiului de gătit din Emiratele Arabe Unite au urcat cu aproximativ 40%.

Producătorii de alimente se confruntă, de asemenea, cu o ofertă mai redusă și cu costuri de exploatare mai mari.

Livrările de grâu din Indonezia au scăzut cu 41% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 491.000 de tone metrice în septembrie, potrivit datelor Kpler, ceea ce a determinat unele mori de făină să funcționeze sub capacitate.

Alexander Karavaytsev, economist senior al Consiliului Internațional al Cerealelor, a avertizat că revenirea importatorilor ar putea declanșa un nou val de cerere în lunile următoare, adăugând că există un risc semnificativ de creștere a prețurilor la produsele alimentare de bază.

Presiunea ar putea, de asemenea, să determine țările exportatoare să impună restricții asupra livrărilor de alimente, ceea ce ar putea agrava penuria și ar spori riscul de tulburări sociale.

Editor : M.C