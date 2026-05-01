Preţurile la benzinăriile din Germania au scăzut după intrarea în vigoare a reducerii impozitării. Cât costă acum benzina și motorina

Gas fueling in station
Mașină în benzinărie. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Preţurile la staţiile de alimentare cu combustibili au scăzut vineri în diverse zone din Germania, odată cu intrarea în vigoare a reducerii impozitării, transmite DPA.

Parlamentul de la Berlin a adoptat luna trecută reducerea impozitării, ca parte a măsurilor menite să atenueze povara asupra consumatorilor de pe urma majorării preţurilor energiei, în urma războiului din Iran.

Economiştii critică acest tip de măsuri, spunând că guvernele ar trebui mai bine să acorde ajutoare direcţionate către gospodăriile vulnerabile.

Taxarea carburanţilor (benzină şi motorină) va fi redusă cu aproximativ 0,17 euro per litru în mai şi iunie. Acest sprijin pentru gospodării şi companii este în valoare de 1,6 miliarde de euro.

Datele Automobil Clubul German (ADAC) arată că în multe locuri preţurile în benzinării au scăzut sub doi euro pe litru vineri dimineaţa, în special în cazul benzinei E10 şi în unele cazuri la motorină.

În Munchen, E10 costă sub doi euro pe litru la majoritatea benzinăriilor, la unele fiind chiar sub 1,90 euro pe litru. La motorină, pragul de doi euro pe litru nu este atins în mai mult de jumătate din cazuri.

În Berlin, E10 este sub doi euro pe litru la majoritatea benzinăriilor, dar mai rar la motorină, în timp ce în Hamburg E10 costă mai puţin de doi euro pe litru la mai mult de jumătate din benzinării, la unele fiind chiar sub 1,90 euro pe litru. În schimb, motorina depăşeşte, în general, doi euro pe litru.

Nu este clar dacă reducerea taxării carburanţilor cu aproximativ 0,17 euro per litru se va repercuta asupra consumatorilor. Experţii se aşteaptă ca discountul să se regăsească la pompă în mod gradual.

Luna aceasta, Parlamentul Germaniei a aprobat şi un bonus de sprijin pentru angajaţi, de până la 1.000 euro (1.169,30 dolari), ca parte a pachetului menit să diminueze impactul preţurilor ridicate la gaze, efect al războiului din Iran.

Conform planului, până în 30 iunie 2027, companiile pot plăti angajaţilor un bonus unic. Plăţile sunt deductibile fiscal pentru angajatori şi neimpozabile pentru angajaţi.

Bonusul se acordă în mod voluntar, sporind incertitudinile privind numărul firmelor care vor aplica această măsură, ţinând cont de contextul economic dificil.

Coaliţia aflată la guvernare în Germania estimează că veniturile fiscale pierdute în urma implementării măsurii se vor situa la cel puţin 2,8 miliarde de euro. Pentru a ajuta la finanţarea măsurii, acciza la tutun va creşte anul acesta.

Bonusul face parte dintr-un amplu pachet de măsuri de sprijin, după o creştere majoră a preţurilor la gaze în Germania. Grupurile de afaceri au criticat Guvernul că a trecut la angajatori povara sprijinirii gospodăriilor.

În timpul crizei energetice care a urmat după invadarea Ucrainei de către Rusia, Germania a introdus un bonus neimpozabil similar, de până la 3.000 euro.

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
2
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
3
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
4
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de...
un om lucreaza la panouri solare pe casa
5
„Victorie pentru românii care produc energie acasă”. Legea prosumatorilor, declarată...
Te-ar putea interesa și:
trump merz
Trump îl atacă din nou pe cancelarul Germaniei: Merz să se concentreze pe „repararea țării sale distruse”
Ramstein
Reacția Germaniei după amenințarea lui Trump că va reduce prezenţa militară americană în această țară
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
Trump vrea să reducă trupele americane dintr-o țară europeană, membră cheie a NATO. Când va fi luată o decizie
Auschwitz-birkenau,Nazi,Concentration,Camp,Museum,In,Poland.,Auschwitz,Oswiecim,Jewish
Un polițist german a fost condamnat de către o instanță să viziteze obligatoriu Memorialul Auschwitz. Motivul din spatele deciziei
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
Un lider european spune că SUA „sunt umilite” în Iran. „Problema cu conflictele e că nu trebuie doar să intri, ci să și ieși”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Ilie Bolojan, după ce Grindeanu a spus că e dispus să fie premier: „E...
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un...
ilie bolojan sedinta guvern gov ro
Bolojan: „Dacă moțiunea trece, guvernul rămâne în funcție sub forma...
tren-calatori-cfr-fb
„Culmea absurdului la CFR”. Radu Miruță susține că a găsit 21 de...
Ultimele știri
Surpriza PSD pentru Bolojan, la Suceava: Premierul, întâmpinat cu pozele lui Sorin Grindeanu
Proteste violente de 1 Mai în Turcia: Sute de arestări după ciocniri între poliție și demonstranți la Istanbul
Accident cu mașina de poliție în București: Momentul în care o autospecială ajunge în lucrările de pe linia de tramvai
Citește mai multe
