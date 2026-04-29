Prețurile la carburanții din SUA ating cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Experții trag un semnal de alarmă

Preţul mediu al benzinei în Statele Unite a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani, după declanşarea conflictului cu Iranul la finalul lunii februarie, potrivit datelor American Automobile Association, citate de Reuters.

Preţul mediu a crescut marţi cu 7 cenţi, ajungând la 4,18 dolari pe galon, cea mai mare creştere zilnică din ultima lună. De la sfârşitul lunii februarie, benzina s-a scumpit cu 1,19 dolari pe galon, adică peste 40%.

Creşterea este alimentată de scumpirea energiei şi de perturbările din Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol şi gaze.

Analiştii avertizează că preţurile ar putea continua să crească dacă preţurile petrolului brut rămân la niveluri ridicate, în condiţiile în care marjele comercianţilor de combustibil sunt tot mai afectate. Potrivit consultantului energetic Tom Kloza, marjele la nivel de retail s-au redus semnificativ, iar comercianţii au absorbit o mare parte din creşterile de costuri.

„O situaţie anormală”

„A fost o situaţie anormală, în care multe dintre scumpirile din aprilie nu s-au reflectat încă în preţurile de la pompă”, a declarat acesta, avertizând că majorări suplimentare ar putea fi inevitabile pentru a evita pierderile.

Pe lângă tensiunile geopolitice, preţurile ridicate sunt amplificate de problemele din rafinării. În luna aprilie, opririle neplanificate au totalizat aproximativ 150.000 de barili pe zi, la care se adaugă circa 670.000 de barili pe zi opriţi pentru mentenanţă, potrivit datelor Rystad Energy.

Mai multe rafinării importante din SUA au fost afectate, inclusiv unităţi operate de Phillips 66 şi Marathon Petroleum, precum şi o rafinărie a BP din Indiana, unde o pană de curent a dus la oprirea temporară a unor instalaţii.

În acest context, analiştii avertizează că preţurile combustibililor ar putea continua să crească în perioada următoare, în special în regiuni precum Midwest, unde oferta este deja limitată.

