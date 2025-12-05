Live TV

Preţurile la electricitate scad în Germania, după ce producţia de energie eoliană se apropie de un nivel record

bec aprins
Producţia de energie eoliană a Germaniei este prognozată să atingă un nivel record la începutul săptămânii viitoare, ceea ce înseamnă că sursele regenerabile ar putea acoperi aproape toate nevoile de energie ale celei mai mari economii europene, în condiţiile în care cererea rămâne limitată, transmite Bloomberg.

Previziunile arată că, luni dimineaţa, producţia de energie eoliană va depăşi 53 de gigawaţi, puţin peste maximul istoric atins acum doi ani. În acelaşi timp, temperaturile ar putea creşte cu 8 grade Celsius peste normele sezoniere, împingând în jos cererea de energie pentru încălzire.

"În acest moment, nu se întrevede deloc iarna în prognozele meteo germane. Acest lucru declanşează o scădere a preţurilor pe o piaţă care a inclus o anumită primă de risc înainte de lunile de iarnă", susţine Karsten Sander Nielsen, analist la Mind Energy, potrivit Agerpres.

Contractele futures pe energie cu livrare în ianuarie au scăzut în Germania cu peste 5% în această săptămână, conform datelor de la EEX. Creşterea producţiei de energie eoliană afectează preţurile pentru luna următoare, deoarece ajută la stabilirea nivelurilor de retrageri din rezervele de gaze.

Vânturile puternice şi temperaturile blânde sunt stimulate de un fenomen atmosferic denumit jet stream, care este programat să pompeze aer cald şi umed în Europa până la mijlocul lunii decembrie, arată modelele meteorologice. O producţie puternică de energie eoliană este, de asemenea, aşteptată în Marea Britanie, Irlanda, Franţa şi Belgia.

Producţia din ce în ce mai mare de energie regenerabilă a Europei copleşeşte din ce în ce mai mult reţelele regionale, împingând preţurile la energie în jos, uneori chiar sub zero în unele momente. Cu toate acestea, această producţie are un caracter volatil, iar ţările menţin în rezervă centralele pe combustibili fosili, pentru a umple golurile de aprovizionare care apar atunci când vântul nu bate şi soarele nu străluceşte.

Cererea reziduală a Germaniei, diferenţa dintre consum şi oferta din surse regenerabile, va scădea sub zero luni, conform previziunilor firmei de analiză Kpler. Aceasta sugerează că producţia de energie eoliană ar putea satisface - şi uneori chiar depăşi - nevoile de electricitate ale ţării.

