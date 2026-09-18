Prețurile motorinei din Germania au atins un nivel record. Avetismentul benzinarilor: „În curând, 3 euro”

Prețurile motorinei din Germania au atins un nou record, ajungând miercuri la o medie națională de 2,453 euro pe litru, potrivit datelor publicate joi de organizația auto ADAC, ceea ce a sporit presiunea asupra guvernului de a elabora un plan care să ușureze povara șoferilor. Prețurile combustibililor din Germania au crescut vertiginos de la începutul războiului din Iran și de la perturbarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, prețul benzinei atingând, de asemenea, un nou record național de 2,314 euro pe litru, în medie, miercuri, potrivit ADAC.

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat marți că guvernul va „reacționa la speculațiile cu prețurile”, dar nu a dezvăluit încă nicio măsură concretă.

Prețurile ridicate ale combustibilului, care persistă, agravează problemele lui Merz, a cărui conducere se află sub o presiune intensă din cauza rezultatelor slabe obținute de partidul său la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, unde partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania a obținut o victorie zdrobitoare, cu aproape 44%.

Alte două alegeri regionale programate pentru duminică ar putea fi picătura care umple paharul pentru cancelarul aflat sub asediu, partidul său, CDU, fiind prognozat să înregistreze în Mecklenburg-Vorpommern cel mai slab rezultat la alegerile regionale de după cel de-al Doilea Război Mondial, scrie dpa.

SPD dorește o „decizie rapidă”

Conservatorii cancelarului și partenerul lor minoritar de coaliție, Social-Democrații (SPD), au opinii diferite cu privire la cea mai bună modalitate de a aborda problema. În timp ce SPD a cerut introducerea unei taxe pe profiturile excepționale ale companiilor petroliere, Merz a respins această idee.

Însă cererile adresate cancelarului de a acționa rapid sunt din ce în ce mai numeroase, inclusiv din rândurile conservatorilor.

Thorsten Frei, o figură importantă din cadrul CDU-ului lui Merz, a declarat că măsurile planificate pentru a combate prețurile record la combustibil ar trebui puse în aplicare până la 1 octombrie.

„Oamenii nu au nevoie de perspectiva unei ușurări; au nevoie de ușurare”, a spus el.

Ministrul Finanțelor, Lars Kingbeil, care ocupă și funcția de co-lider al SPD, a solicitat joi, de asemenea, o „decizie rapidă”.

„Prețurile la combustibil trebuie să scadă, iar navetiștii, în special, au nevoie de o ușurare.”

Guvernul analizează în prezent diverse soluții, a adăugat el, cerând șoferilor să aibă răbdare și reiterând că este în favoarea impunerii unei taxe pe profiturile excepționale pentru companiile petroliere.

Șoferul plătește cu 34 de euro mai mult pe lună, în medie

La începutul acestui an, Berlinul a introdus o reducere a taxei pe combustibil pe o perioadă de două luni pentru a veni în ajutorul șoferilor, reducere care a expirat la sfârșitul lunii iunie. Cu toate acestea, experții au avertizat împotriva reintroducerii unei reduceri universale, solicitând în schimb măsuri țintite pentru a-i sprijini pe cei cu venituri mai mici.

Prețurile energiei au crescut vertiginos la nivel mondial după ce SUA și Israelul au început să atace Iranul pe 28 februarie, la care Teheranul a răspuns prin blocarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă cheie pentru comerțul global cu petrol și gaze.

În ciuda încercărilor repetate de a negocia o soluție, în prezent nu se întrevede sfârșitul războiului, iar luptele pentru controlul strâmtorii s-au intensificat din nou recent.

Prețurile motorinei în Germania au atins în aprilie nivelul record anterior, care a fost acum depășit cu 0,06 euro, potrivit ADAC.

Un litru de motorină este în prezent cu aproximativ 0,71 euro mai scump decât înainte de începerea războiului, în timp ce benzina costă cu aproximativ 0,54 euro mai mult.

Aceasta înseamnă că un șofer obișnuit care conduce un vehicul cu un consum mediu de combustibil pe o distanță de aproximativ 800 de kilometri pe lună cheltuiește cu aproximativ 34 de euro mai mult pe benzină decât înainte de război.

Cei care conduc un vehicul cu motor diesel pe o distanță de 1.400 de kilometri pe lună, cu un consum mediu, trebuie să plătească cu aproximativ 69 de euro mai mult.

Sectorul transporturilor, în alertă

Însă creșterile de preț nu afectează doar consumatorii privați.

Cu cât prețurile la energie rămân ridicate mai mult timp, cu atât este mai mare riscul ca și alte prețuri să crească, deoarece transportul și refrigerarea alimentelor, printre altele, devin mai scumpe. Potrivit economiștilor, companiile vor fi nevoite să transfere creșterea costurilor energetice către clienții lor.

Într-o scrisoare deschisă adresată lui Merz, transportatorii germani au subliniat joi că situația din sectorul transporturilor – dominat de întreprinderi mici și mijlocii – s-a înrăutățit dramatic din cauza creșterii costurilor combustibilului și au solicitat guvernului să ofere măsuri de ajutor.

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, prețul motorinei a crescut cu aproximativ 0,6 euro pe litru, a declarat asociația transportatorilor BGL.

La un kilometraj lunar de 10.000 km, acest lucru se traduce prin costuri suplimentare de 1.800 de euro pe camion, ceea ce înseamnă costuri suplimentare de peste 1 milion de euro pe an pentru o flotă de 50 de camioane, a precizat asociația.

„Aceste creșteri de costuri nu mai pot fi suportate de companii pe cont propriu”, a scris Dirk Engelhardt, purtătorul de cuvânt al consiliului de administrație al BGL.

„Prețurile ridicate ale motorinei pun în pericol numeroase întreprinderi mici și mijlocii și slăbesc competitivitatea economiei germane.”

Companiile de transport resping reducerea TVA-ului

Transportatorii au respins o propunere a ministrului Economiei, Katherina Reiche, din partidul CDU al lui Merz, de a reduce temporar TVA-ul la combustibili, argumentând că aceasta nu ar aduce nicio ușurare imediată companiilor de transport care au dreptul să solicite rambursarea TVA-ului.

În schimb, asociația a solicitat eliminarea dublei sarcini legate de emisiile de CO₂ care apasă asupra sectorului german de transport, rezultată din sistemul național de comercializare a cotelor de emisii și din suprataxa de CO₂ aplicată taxei de drum pentru camioane.

Transportatorii au solicitat, de asemenea, introducerea unui preț comercial al motorinei, urmând exemplul altor state membre ale UE, precum Franța, Spania și Italia, unde taxa energetică pe motorina utilizată în scopuri comerciale este redusă la nivelul minim al UE.

Avertismentul benzinarilor: trei euro pe litru

Herbert Rabl, purtător de cuvânt al Tankstellen-Interessenverband (asociația benzinarilor), a avertizat că prețurile carburanților pot ajunge în jurul valorii de trei euro pe litru. „Va trebui să ne confruntăm cu prețuri ale carburanților în jur de trei euro. Iar pe autostrăzi le avem deja”, a spus el pentru Rheinische Post.

Expertul a criticat acțiunile companiilor petroliere. „Ele profită de bani. Și operatorii benzinăriilor suferă și ei de pe urma prețurilor mari.”

Pentru navetiști și oamenii care folosesc zilnic mașina, creșterea se repetă la fiecare alimentare.

Una dintre explicațiile importante este petrolul, al cărui preț a crescut puternic pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al problemelor de aprovizionare. Dar ADAC spune că petrolul și cursul euro-dolar nu explică în totalitate nivelul prețurilor de la pompă. Clubul auto cere mai multă transparență în formarea prețurilor, în special la nivelul rafinăriilor și comerțului angro, după diferențele observate față de perioade cu cotații similare ale petrolului.

Începând din februarie, cantitățile de petrol și gaze de pe piața mondială s-au redus semnificativ ca urmare a conflictului cu Iranul. Pe de o parte, Teheranul atacă în mod regulat infrastructura energetică din statele din Golf aliate cu SUA. În plus, Strâmtoarea Ormuz, importantă pentru transportul petrolului și gazelor, este practic blocată. Odată cu strâmtoarea Bab el-Mandeb din Marea Roșie, o altă rută importantă de transport se află acum sub o presiune din ce în ce mai mare: Miliția Houthi din Yemen, susținută de Iran, a anunțat vineri că a preluat controlul asupra strâmtorii. În plus, Arabia Saudită, care susține în Yemen trupele guvernamentale care luptă împotriva Houthi, a închis temporar o conductă importantă. ADAC recomandă șoferilor să alimenteze cu puțin înainte de ora 12. Stațiile de benzină au dreptul să majoreze prețurile doar o dată pe zi – și anume la ora 12 – și profită adesea de această posibilitate.

Editor : M.C