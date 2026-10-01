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Preţurile petrolului au crescut puternic în septembrie, după atacul asupra unei conducte strategice din Arabia Saudită

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High Oil Prices Continue To Drive Gas Prices Steadily Upwards
Foto: Guliver/GettyImages
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Preţurile petrolului au crescut puternic în septembrie, după ce un atac cu drone asupra conductei strategice Est-Vest din Arabia Saudită a alimentat temerile privind o nouă perturbare majoră a aprovizionării cu ţiţei.

Contractele futures pentru petrolul Brent, referinţa internaţională, au avansat cu peste 14% în septembrie şi se tranzacţionează în apropierea nivelului de 104 dolari pe baril. Petrolul american WTI a crescut cu peste 6%, depăşind 91 de dolari pe baril, relatează News.ro.

WTI se tranzacţionează la un discount mai mare decât în mod obişnuit faţă de Brent, evoluţie pusă de analişti, cel puţin parţial, pe seama discuţiilor privind o posibilă interdicţie a exporturilor de motorină din SUA, potrivit Reuters.

O astfel de măsură ar putea determina rafinăriile americane să reducă producţia şi, implicit, cererea de ţiţei, ceea ce ar exercita presiuni asupra preţului petrolului american.

Arabia Saudită a închis conducta Est-Vest pe 10 septembrie, după ce aceasta a fost avariată într-un atac cu drone lansat din Irak. Infrastructura este esenţială pentru transportul petrolului saudit către coasta Mării Roşii.

Încărcările de petrol pentru export în portul Yanbu de la Marea Roşie au crescut însă recent, semnalând că conducta funcţionează din nou şi că fluxurile de ţiţei au fost reluate.

Editor : M.B.

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