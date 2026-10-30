Prezidențialele franceze: o luptă în doi, Le Pen vs. Melenchon, devine tot mai probabilă, pe fondul războiului dintre centriști

Conflictele interne izbucnite între candidații de centru din cursa prezidențială din Franța au divizat votul electoratului moderat și a crescut probabilitatea unui tur al doilea între Marine Le Pen, de extremă dreaptă, și Jean-Luc Melenchon, de extremă stânga, scrie Reuters. Sondajele de opinie realizate înaintea alegerilor prezidențiale din aprilie arată că Le Pen este aproape sigură că se va califica pentru turul al doilea din mai, iar Melenchon se situează constant în fața candidaților moderați.

Edouard Philippe, fostul prim-ministru al președintelui Emmanuel Macron, reprezentant al centrului-dreapta, a fost până acum purtătorul de cuvânt al centrului.

Însă campania lipsită de strălucire a lui Philippe, oboseala alegătorilor pe măsură ce se apropie sfârșitul celor două mandate ale lui Macron, un context social și de securitate exploziv, precum și provocările cu care se confruntă din interiorul propriei sale tabere i-au afectat rezultatele în sondaje, afirmă persoane din tabăra lui Macron și analiști politici.

„Există panică în tabără, deoarece nu a fost prevăzut niciun scenariu pentru această situație. Nu au anticipat cataclismul care se desfășoară”, a declarat Philippe Moreau-Chevrolet, specialist în comunicare politică la Sciences Po.

Philippe a fost, de asemenea, criticat pentru mai multe intervenții stânjenitoare — inclusiv sugestia făcută într-un podcast că, în mod ideal, un președinte nou ales ar trebui să aibă trei luni de odihnă înainte de a-și prelua mandatul — iar analiștii politici spun că acesta se străduiește să stabilească o legătură cu alegătorii într-o perioadă marcată de tensiuni politice în creștere.

„Ceea ce este îngrijorător este că nu reușește să se impună”, a declarat Moreau-Chevrolet pentru Reuters. „Nu au înțeles că trebuie să faci campanie. Există un fel de diletantism.”

Anxietatea a accentuat tensiunile dintre Philippe și principalul său rival, Gabriel Attal, un alt fost prim-ministru. Cei doi sunt angajați într-o luptă pentru a stabili cine ar trebui să se retragă în favoarea listei centriste.

În sondajul IFOP-Fiducial realizat pentru ziarul „Le Figaro”, Philippe a înregistrat un sprijin de 15%, o scădere de șase puncte procentuale față de septembrie. Acest procent este sub cele 16,5% ale lui Melenchon, care ar avea suficiente voturi pentru a se califica în turul doi împotriva lui Le Pen.

Attal se situează la 13%, în urma lui Melenchon și a lui Raphael Glucksmann, un candidat mainstream de centru-stânga.

Sub presiunea parlamentarilor din tabăra sa de a renunța la ambițiile prezidențiale și de a se alătura lui Philippe, Attal i-a iritat pe mulți aliați ai lui Macron săptămâna aceasta, readucând în discuție ideea unor alegeri primare centriste la scară largă, o propunere care, potrivit criticilor, riscă să alimenteze diviziunea într-un moment în care moderații nu-și pot permite acest lucru.

Totuși, Attal are pârghii de influență. În calitate de lider al partidului „Renaissance” al lui Macron, el controlează finanțele aparatului de partid.

Fragmentarea votului de centru

„Este catastrofal”, a declarat Jean-Baptiste Moreau, un fost parlamentar din tabăra lui Macron.

„Se atacă reciproc în mass-media și amândoi se prăbușesc în sondaje. Ne îndreptăm direct spre un tur al doilea între RN și LFI”, a spus el referindu-se la Partidul Adunarea Națională (RN) al lui Le Pen și la Franța Neînfrântă (LFI) a lui Melenchon. „În starea actuală a opiniei publice, nu văd cum am putea evita acest lucru.”

Fragmentarea depășește disputa dintre Philippe și Attal.

În centrul-stânga, Glucksmann a câștigat teren după ce a câștigat primarele socialiste. În dreapta, Bruno Retailleau, fost ministru de interne, și David Lisnard, primarul din Cannes, adept al pieței libere, vizează același electorat moderat.

Susținătorii lui Philippe spun că zvonurile privind ieșirea sa din cursă sunt premature. Laurent Marcangeli, membru al partidului lui Philippe, Horizons, a recunoscut recentele eșecuri din sondaje, dar a afirmat că fostul prim-ministru rămâne singurul candidat de centru cu șanse realiste de a ajunge în turul doi.

„El este încă în cursa pentru turul al doilea și pentru a împiedica un duel Le Pen-Melenchon”, a spus Marcangeli, adăugând că, în unele sondaje, Attal a înregistrat scoruri de doar o singură cifră.

Însă unii aliați ai lui Macron pun in mod deschis sub semnul întrebării dacă vreunul dintre cei doi ar trebui să continue. Ei susțin că orice asociere cu Macron, care își încheie al doilea mandat cu un nivel de popularitate la un minim istoric, va afecta un candidat de centru.

„Amândoi se prăbușesc”, a declarat Perrine Goulet, deputată din partea partidului MoDem, aliat al lui Macron. „Orice candidat care a făcut parte dintr-un guvern condus de Macron va avea de înfruntat dificultăți.”

Având în vedere că Le Pen și Melenchon își consolidează sprijinul la capetele opuse ale spectrului politic, ea a afirmat că moderații trebuie să lase deoparte ambițiile personale și să se ralieze în spatele unui singur candidat capabil să-i unească pe susținătorii lui Glucksmann și ai lui Retailleau.

„Facem apel la toată lumea să-și lase deoparte orgoliile și să găsească cel mai bun candidat”, a spus Goulet.

„Dacă îi păstrăm pe Glucksmann pe o parte, pe Retailleau pe cealaltă, pe Edouard Philippe și pe Gabriel Attal, vom ajunge la un tur al doilea între LFI și RN. Pericolul este pur și simplu prea mare.”

Editor : B.E.