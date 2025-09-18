Prietenia de negândit dintre Donald Trump și Keir Starmer: premierul britanic s-a dat peste cap ca liderul SUA să se simtă ascultat

Donald Trump și Keir Starmer au semnat joi un parteneriat „revoluționar” în domeniul tehnologiei, între SUA și Marea Britanie, alături de un acord privind energia nucleară. Trump s-a întâlnit cu șeful guvernului britanic în a doua zi a vizitei sale de stat în Regat, considerată deja o premieră, fiind primul președinte primit de două ori de într-o astfel de vizită de monarhia britanică. În acest context, Politico publică un articol dedicat unei relații personale neașteptat de bune între premierul Keir Starmer și locatarul de la Casa Albă.

Potrivit sursei citate, președintele Donald Trump și prim-ministrul Keir Starmer apar joi pe scena mondială ca adversari politici, dar prieteni personali — cei doi formând o legătură autentică care le-a dat consilierilor speranța că se vor înregistra progrese în multe dintre problemele spinoase aflate în discuție. Mai mulți oficiali de la Casa Albă au descris relația dintre cei doi lideri, prezentând imaginea unui duo improbabil în care fiecare moderează opiniile celuilalt.

„Unii spun că Starmer este mai liberal, iar președintele Trump este mai conservator. Dar, în același timp, amândoi împărtășesc aceeași viziune despre cum să colaboreze. Iar președintele este foarte deschis să asculte opiniile lui Starmer, indiferent de ideologia politică”, a declarat Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, într-un interviu exclusiv acordat Politico în timpul călătoriei sale în Marea Britanie.

Relația neașteptat de cordială a lui Starmer oferă un model pentru liderii europeni care doresc cu disperare să-l mențină pe Trump în grațiile lor, în timp ce fac presiuni pentru o cooperare mai strânsă în ceea ce privește Ucraina și împotriva tarifelor ridicate care au devenit o caracteristică a administrației sale – mai ales dacă liderul britanic obține concesii comerciale suplimentare care să însoțească anunțurile privind investițiile în tehnologie făcute la începutul acestei săptămâni.

Witkoff, care a fost însărcinat să-l ajute pe președinte să obțină acorduri de pace în Ucraina și Gaza, a participat la mai multe întâlniri cu cei doi bărbați.

„Nu l-am auzit niciodată pe [Starmer] ținând prelegeri. Nu l-am auzit vorbind condescendent”, a spus el. „Și președintele, apropo, îi răspunde cu același respect.”

Un alt oficial al Casei Albe a declarat că, la începutul celui de-al doilea mandat, una dintre cele mai mari preocupări era modul în care liderii mondiali se vor înțelege cu Trump.

Starmer era atât de diferit din punct de vedere politic, încât administrația nu se aștepta la o relație pozitivă.

„Dar au devenit un duo improbabil”, a spus oficialul.

Witkoff a fost martor la modul în care atât Trump, cât și Starmer și-au „moderat” opiniile ascultându-se reciproc.

„Amândoi ajung să se adapteze. Și asta nu înseamnă că trădează un anumit electorat. Înseamnă că își modelează modul în care gândesc pentru a ajunge la o decizie.”

Este un contrast puternic față de relațiile lui Trump de peste ocean în timpul primei administrații. Primul său mandat a fost marcat de o atitudine combativă față de Europa și NATO, afirmând adesea că el și SUA erau tratați necorespunzător și lipsiți de respect de către aliați.

Vizita sa istorică plină de fast în Marea Britanie arată cât de mult s-au schimbat lucrurile. Iar Starmer a făcut tot posibilul pentru ca Trump să se simtă ascultat.

„Au fost multiple ocazii în care l-am auzit pe președinte spunându-i prim-ministrului: «De ce nu te gândești la asta în felul următor?» Și l-am auzit pe Starmer acceptând sugestia și spunând: «Lasă-mă să mă gândesc la asta»”, a spus Witkoff. Există o „ușurință” în relația lor, a explicat Witkoff, care este rezultatul unei prietenii reale.

Alți doi oficiali de la Casa Albă au folosit cuvântul „prietenie” pentru a descrie relația. Unul dintre acești oficiali a declarat pentru Politico că există multe diferențe de opinie în ceea ce privește politicile.

„Trump îi reproșează uneori lui Starmer anumite aspecte legate de energie, în special de centralele eoliene. Dar au găsit un numitor comun în ceea ce privește energia nucleară. Așadar, vor discuta despre aceste lucruri. Și nimic din toate acestea nu îi împiedică să colaboreze.”

