Este ziua numărul 436 a războiului din Ucraina. Evgheni Prigojin, liderul grupării de mercenari Wagner, a acuzat într-un mesaj plin de înjurături că ministrul Apărării și șeful Statului Major din Rusia i-au lăsat oamenii fără muniție. Într-un clip video, acesta a arătat cadavrele a zeci de luptători care ar fi fost uciși în timpul luptelor din Bahmut, pe 4 mai. În timp ce autoritățile de la Moscova învinovățesc Ucraina și SUA pentru atacul cu drone de la Kremlin, analiștii occidentali vin cu o altă ipoteză. Presupusa tentativă de asasinare a lui Putin ar fi fost, de fapt, o înscenare a rușilor care va fi folosită ca pretext pentru anularea cât mai multor ceremonii de 9 mai. Iar de la Zaporojie vin noi vești îngrijorătoare. Autoritățile ruse care controlează centrala nucleară de aici spun că un baraj din apropiere este în pericol să se rupă.

Incendiu la o rafinărie din Rusia. Autoritățile dau vina pe un atac cu dronă

ACTUALIZARE 10:40 Un incendiu a izbucnit, vineri dimineață, la rafinăria Ilsky din regiunea Krasnodar, din Rusia, au anunțat autoritățile locale, care dau vina pe un atac cu dronă, potrivit TASS.

"O dronă a atacat rafinăria Ilsky, ceea ce a provocat un incendiu care s-a întins pe o suprafață de 60 de metri pătrați. Deocamdată flăcările deschise au fost eliminate", a declarat o sursă a serviciilor de urgență din regiune.

Nu au fost înregistrate victime.

Este cel de-al doila atac cu dronă în două zile, la această rafinărie aflată la 700 de kilometri de granița cu Ucraina, potrivit autorităților ruse.

Joi, un rezervor de motorină de aici a luat foc provocând un incendiu care s-a întins pe o suprafață de 400 de metri pătrați.

Bill Clinton susține că știa din 2011 că Putin va ataca Ucraina

Fostul președinte al SUA, Bill Clinton, a declarat în timpul unui eveniment la care a luat parte alături de soția sa, Hillary Clinton, că și-a dat seama încă din 2011 că este doar "o chestiune de timp" până când Vladimir Putin va ataca Ucraina, scrie The Guardian.

Bill Clinton a relatat o discuție pe care a avut-o cu Putin la Davos, în 2011. Cei doi au abordat atunci acordul negociat între Clinton și fostul președinte rus, Boris Elțîn prin care Rusia se angaja să respecte teritoriul Ucrainei dacă regimul de la Kiev va renunța la arsenalul nuclear rămas aici de pe vremea Uniunii Sovietice.

"Vladimir Putin mi-a spus în 2011, cu trei ani înainte să ia Crimeea, că nu este de acord cu înțelegerea pe care am făcut-o cu Boris Elțîn", a povestit fostul președinte al SUA.

"A spus: «Nu sunt de acord cu ea. Nu are sprijinul meu. Nu mă consider legat de ea». Și am știut din acea zi că este doar o chestiune de timp", a spus Bill Clinton.

La rândul ei, fosta vicepreședintă SUA, Hillary Clinton, a vorbit despre războiul din Ucraina și modul în care s-ar putea încheia. Aceasta a spus că pentru încetarea ostilităților, Ucraina trebuie fie să câștige războiul, fie să recupereze măcar teritoriile pierdute în invazia care a început în 2022.

"Au nevoie de aceste pârghii. Nu aș avea încredere în Putin la masa negocierilor în nicio circumstanță, decât dacă ucraineii, sprijiniți de noi, au suficiente pârghii", a spus Hillary Clinton.

Prigojin a publicat o filmare cu cadavrele rușilor uciși la Bahmut

Evgheni Prigojin, liderul grupării de mercenari Wagner, a publicat pe canalul său de Telegram un clip în care arată cadavrele a zeci de luptători ruși, care ar fi fost uciși în timpul luptelor din 4 mai, folosind acest prilej pentru a critica în termeni duri liderii armatei ruse pentru lipsa de sprijin, scrie Kiev Independent.

Într-un discurs plin de înjurători, Evgheni Prigojin i-a acuzat pe Șeful Statului major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, și pe ministrul Apărării, Serghei Șoigu că nu furnizează mercenarilor săi munițiile cerute.

Acesta a spus că luptătorii săi au la dispoziție cu "70 la sută mai puțină muniție" decât ar fi necesar și i-a învinovățit pe cei doi pentru moartea luptătorilor ruși.

Prigojin s-a plâns în mod repetat, în ultimele luni, de lipsa de sprijin din partea armatei ruse. Pe 29 aprilie, acesta a amenințat că va abandona pozițiile ocupate de mercenarii săi în Bahmut dacă nu primește mai multe provizii de din partea Kremlinului.

Atacul cu drone de la Kremlin - o scuză pentru anularea paradelor de 9 mai

Atacul cu drone asupra Kremlinului, de pe 3 mai, este, cel mai probabil, o operațiune sub steag fals pusă la cale de ruși pentru a avea un pretext de a anula paradele de 9 mai, estimează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în cea mai recentă analiză, scrie Kiev Independent.

Autoritățile rusești au acuzat că dronele care au atacat clădirea Kremlinului ar fi fost trimise de Kiev la cererea SUA, într-o tentativă de asasinare a lui Vladimir Putin, un lucru care a fost negat atât de ucraineni, cât și de americani.

Însă think-tank american ISW, care deja a pus atacul pe seama rușilor, arată că acesta ar putea servi și ca pretext pentru a anula paradele de 9 mai (ziua în care Rusia aniversează victoria împotriva Germaniei nazite) în tot mai multe orașe și a ascunde, în felul acesta "starea de degradare" în care se află armata rusă în urma războiului din Ucraina.

Autoritățile ruse s-ar teme și că ceremoniile tradiționale în onoarea soldaților căzuți, care se țin la 9 mai, ar putea degenera în proteste, dată fiind numărul mare de morți al soldaților ruși pe frontul din Ucraina.

Este pericol de inundație lângă centrala nucleară de la Zaporojie, avertizează rușii

Un baraj din apropierea centralei nucleare de la Zaporojie, controlată de ruși, este în pericol să cedeze, ceea ce ar pune în pericol alimentarea celei mai mari centrale atomice din Europa, a avertizat Renat Karchaa, adjungtul directorului companiei Rosenergoatom (parte din Rosatom), scrie The Guardian.

Oficialul spune că nivelul apelor este foarte crescut în regiunea Zaporojie, iar barajul Nova Kakhovka riscă să se rupă. Acest lucru ar duce la inundarea zonei în care se află principala sursă de alimentare pentru centrala de la Zaporojie și pompele de alimentare.

"Acest lucru ar crea probleme în funcționarea centralei și ar fi un risc de securitate nucleară", a spus Renat Karchaa.

Rusia nu mai are puterea de a lansa ofensive în Ucraina, susțin autoritățile americane

Forţele ruse din Ucraina sunt atât de slăbite încât nu pot lansa o "ofensivă semnificativă" şi, prin urmare, se concentrează pe consolidarea câştigului teritoriilor ocupate, a afirmat joi şefa comunităţii americane de informaţii, Avril Haines, informează Agerpres.

Preşedintele rus Vladimir "Putin şi-a revăzut probabil în scădere ambiţiile imediate, încercând să consolideze controlul asupra teritoriilor ocupate din estul şi sudul Ucrainei şi să se asigure că Ucraina nu va deveni niciodată un aliat NATO", a declarat Avril Haines în cursul unei audieri în faţa unei comisii parlamentare.

Dar, a spus ea, indiferent de rezultatul unei viitoare ofensive ucrainene - indiferent dacă eliberează o parte din estul şi sudul ocupat ori dacă actualul impas continuă - este puţin probabil ca Putin să facă concesii în vederea negocierilor de pace.

Kievul susţine că pregătirile sale pentru o ofensivă majoră de recucerire a teritoriilor ocupate de Rusia în est şi în sud "se apropie de sfârşit".

Rusia ocupă în continuare aproape 20% din Ucraina, printre care Peninsula Crimeea, anexată în 2014.

"Provocarea este că, şi dacă Putin îşi revizuieşte probabil ambiţiile pe termen scurt, perspectiva unor concesii ruse cu scopul de a avansa negocierile în acest an pare slabă, cu excepţia cazului în care o vulnerabilitate politică internă îi modifică gândirea", a adăugat Directoarea Informaţiilor Secrete Naţionale.

Ea a insistat în special asupra stării degradate a armatei ruse care are deficienţe "semnificative" în muniţie şi personal, împiedicând Moscova să lanseze orice ofensivă în Ucraina.

Pierderile sale sunt de aşa natură încât va dura "ani pentru a reconstrui" armata, a mai estimat Avril Haines.

"Continuăm să evaluăm că Putin a calculat cu siguranţă faptul că timpul este de partea lui şi că prelungirea războiului îi oferă cea mai bună cale permiţând, eventual, securizarea intereselor strategice ale Rusiei în Ucraina", a spus ea.

Şefa comunităţii de informaţii a mai apreciat că este "foarte puţin probabil" ca Putin să folosească arme nucleare în acest conflict.

