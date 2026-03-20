Prim-ministrul Andrei Ghiurov revine asupra participării Bulgariei la Consiliul pentru Pace. „A fost decizia unui singur oligarh”

Andrei Ghiurov, premierul interimar al Bulgariei. Foto Profimedia
Andrei Ghiurov, premierul interimar al Bulgariei. Foto: Profimedia

Prim-ministrul interimar bulgar Andrei Ghiurov afirmă că participarea la Consiliul pentru Pace condus de președintele american Donald Trump nu a fost aprobată de Parlament și că aderarea a fost rezultatul unor manevre politice ale „unui singur oligarh”, nereflectând consensul politic din țară.

„Ar fi o exagerare să spunem că aceasta este poziția Bulgariei”, a declarat el joi într-un interviu acordat Euronews Special Report. „Nu a fost o chestiune de politică internațională – a fost o chestiune personală a unui oligarh care este sancționat prin Legea Magnițki Globală.”

„Semnarea acestui tratat are legătură cu scoaterea lui de pe această listă de sancțiuni. Nu cred că va funcționa. Ceea ce este surprinzător, din păcate, este influența unui oligarh în unele partide”, a adăugat el.

Oligarhul în cauză, deși nu este menționat pe nume, este Delian Peevski. O figură influentă din culisele politicii bulgare, Peevski este în prezent sancționat de Statele Unite și Regatul Unit pentru mită și corupție.

Bulgaria a fost una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care s-a alăturat controversatului Consiliu pentru Pace lansat în ianuarie de Trump. Inițiativa a fost promovată de fostul prim-ministru bulgar Rossen Jeliazkov și aprobată cu doar câteva zile înainte de căderea guvernului său, în urma celor mai mari proteste pe care țara le-a cunoscut în ultimele decenii.

Ghiurov, care conduce un guvern interimar înaintea alegerilor programate pentru 19 aprilie, a declarat că Parlamentul național nu a ratificat încă aderarea Bulgariei și că, chiar dacă va fi aprobată, aceasta ar putea fi trimisă la Curtea Constituțională. Majoritatea statelor membre ale UE consideră că acesta încalcă Carta Națiunilor Unite, ceea ce face imposibilă participarea lor.

Ghiurov a spus că Consiliul pentru Pace a fost inițial conceput ca un instrument de reconstrucție a Fâșiei Gaza în urma războiului dintre Israel și Hamas, dar, întrucât președintele Trump i-a extins mandatul pentru a acoperi întreaga lume, acesta ar trebui reconsiderat.

Analiza juridică a Uniunii Europene a ridicat îngrijorări serioase cu privire la sfera de aplicare, mandatul și structura Consiliului, subliniind puterile aproape absolutiste ale președintelui Trump în calitate de președinte, fără o limită de timp clară.

„Ceea ce am vrut să arătăm este că Bulgaria susține un plan amplu pentru pace în Gaza”, a spus el. „Cred că celelalte părți ale tratatului vor fi ratificate” în cadrul Consiliului pentru Pace.

În ciuda rolului limitat pe care îl vede acum pentru Bulgaria în cadrul Consiliului, Ghiurov a spus că menținerea unor relații diplomatice bune cu Statele Unite rămâne importantă.

„Ceea ce este important este să păstrăm parteneriatele care au funcționat de multe ani de ambele părți ale Atlanticului. Este important să comunicăm”, a declarat el pentru Euronews.

„Ceea ce este, de asemenea, important este să avem o Europă puternică, care să se poată susține singură”, a adăugat el.

