Curentul „Who do you think you are?” („Cine te crezi?”) a ajuns printre cele mai răspândite pe Twitter, după ce prim-ministrul japonez Shinzo Abe a difuzat duminică o înregistrare video în care face apel la autoizolare în contextul pandemiei de coronavirus, consemnează Reuters, citat de Agerpres. Utilizatorii reţelei sociale au fost indignaţi de imaginile cu Abe tolănit pe canapea, bând ceai şi citind, cu câinele alături.

Replici furioase i-au atras atenţia prim-ministrului că unii abia se descurcă cu cheltuielile minime de trai. „În vremuri când oamenii luptă pentru supravieţuire, să arăţi un video cu astfel de lux... nu pot decât să mă întreb «cine te crezi?»”, a fost unul din mesaje.

Alţii i-au luat apărarea lui Abe, care la rândul său reacţionase la un material video al muzicianului Gen Hoshino. Artistul se filmase cântând despre dansul acasă şi invitase lumea să colaboreze. Susţinătorii politicianului au afirmat că până şi prim-miniştrii au dreptul la momente de relaxare. Reprezentanţii premierului nu au fost disponibili pentru comentarii în afara orelor de program, menţionează Reuters.

Conform televiziunii NHK, în Japonia s-au confirmat peste 7000 de cazuri de infectare cu coronavirus. Weekend-ul trecut a fost al cincilea de la declararea stării de urgenţă în marile aglomerări urbane, pentru a combate pandemia.

De marţi, pe lista regiunilor vizate de restricţii se va adăuga şi oraşul Sapporo din Hokkaido, cea mai nordică dintre cele patru insule principale ale arhipelagului nipon; se vor închide şcolile şi alte instituţii publice în metropolă şi în împrejurimi, iar localnicilor li se va cere să nu iasă din case decât din motive de strictă necesitate, a precizat NHK. Măsurile vor rămâne probabil în vigoare până în 6 mai.

