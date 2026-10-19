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Prim-ministrul olandez a anunțat că el şi partenerul său aşteaptă primul lor copil, cu ajutorul unei mame surogat

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THE HAGUE - Prime Minister Rob Jetten arrives with partner Nicolás Keenan at the Ministry of General Affairs on Prinsjesdag. ROBIN UTRECHT /ANP netherlands out - belgium out
Prim-ministrul olandez Rob Jetten şi partenerul său Nicolas Keenan Foto: Profimedia
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Prim-ministrul olandez Rob Jetten a anunţat luni că el şi partenerul său aşteaptă primul lor copil, care se va naşte cu ajutorul unei mame surogat şi al unei donatoare de ovul, transmite Reuters.

„Cineva foarte special este pe drum. Ne vedem în 2027, micuţule”, a scris Jetten pe contul personal de Instagram, însoţindu-şi mesajul de emoticoanele unui cap de bebeluş şi unui biberon.

„Nu există cuvinte îndeajuns de mari spre a le mulţumi donatoarei noastre de ovul, mamei noastre surogat şi familiilor lor. Nimic din toate acestea nu ar fi posibil fără voi”, a adăugat el.

Jetten este logodit cu un jucător argentinian de hochei de câmp, Nicolas Keenan, scrie Agerpres. Cei doi plănuiau să se căsătorească în această vară, însă au amânat evenimentul la scurt timp după ce Jetten a devenit prim-ministru.

Rob Jetten, în vârstă de 39 de ani, a devenit cel mai tânăr prim-ministru din istoria ţării sale după ce partidul său D66 a câştigat în mod neaşteptat alegerile acum un an.

Mama surogat şi donatoarea de ovul sunt două olandeze prietene ale cuplului Jetten-Keenan, au deja copii şi nu au nicio motivaţie financiară pentru a-i ajuta, a precizat D66 pe site-ul partidului.

În Ţările de Jos este ilegală plata unei mame surogat.

Partidul lui Jetten a declarat că sarcina 'high tech' este în deplină conformitate cu reglementările olandeze şi că a fost posibilă prin fertilizare in vitro oferită în ţară.

D66 a mai precizat că Jetten îşi va lua câteva zile libere după naşterea copilului, dar nu are în plan o perioadă mai lungă de concediu parental.

Editor : A.P.

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