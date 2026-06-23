Prim-ministrul Ungariei lansează o campanie de reforme, pentru eliberarea țării de „mafia” lui Viktor Orban

Prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, a lansat o campanie amplă de reforme menită să scoată statul din captivitatea în care a fost forțat să intre de către fostul prim-ministru Viktor Orban, comentează Al Jazeera.

Într-un discurs aprins ținut luni în fața Parlamentului, Magyar a anunțat o serie de măsuri economice, politice și juridice denumite „Operațiunea Focul Purificator”. Planul prevede ca guvernul Partidului Tisza să adopte o nouă Constituție, să epureze instituțiile țării, să înființeze un nou birou anticorupție și să îl destituie pe președinte.

„Vom elibera țara noastră din captivitatea mafiei politice și economice care a condus în ultimii 16 ani”, a declarat Magyar.

Magyar a preluat funcția în aprilie, înlăturându-l pe fostul prim-ministru după 16 ani de guvernare. Partidul Fidesz al lui Orban a folosit în tot acest timp majoritatea de care dispunea pentru a prelua controlul asupra practic tuturor pârghiilor puterii din Ungaria. De asemenea, a fost acuzat că a organizat corupția sistemică, că a apropiat Ungaria de Rusia și că a semănat discordie în cadrul Uniunii Europene.

Greaua sarcină a partidului Tisza

Tisza se confruntă acum cu o sarcină descurajantă: să descâlcească această rețea, să elibereze Ungaria de corupție și să îi înlăture pe principalii aliați ai lui Orban de pe toate nivelurile piramidei puterii.

Modificările propuse fac parte dintr-o cursă de reforme pentru guvernul lui Magyar. Folosindu-se de majoritatea constituțională a lui Tisza, acesta face presiuni pentru îndeplinirea unui acord cu UE în vederea implementării unor reforme care ar debloca, până la sfârșitul lunii august, fonduri în valoare totală de 16,4 miliarde de euro (19 miliarde de dolari) – înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept în timpul domniei lui Orban.

Un element-cheie al acestui demers este demiterea președintelui Tamas Sulyok. Magyar a solicitat șefului statului – numit de Orban – să demisioneze, iar luni a propus un amendament constituțional pentru demiterea acestuia.

Președintele Ungariei are puține competențe formale, dar poate încetini adoptarea legislației prin retrimiterea acesteia în parlament sau trimiterea ei la Curtea Constituțională.

Sulyok a susținut că nu are nicio agendă politică. Deputatul Fidesz, Gergely Gulyas, a calificat discursul lui Magyar de luni drept „calomnios și revoltător”.

Care sunt planurile lui Magyar

Planurile lui Magyar ar prevedea alegerea unui nou președinte, pentru un mandat de maximum cinci ani, în cazul în care Sulyok ar fi destituit.

O revizuire constituțională, însoțită de dezbateri publice, ar urma să înceapă în septembrie și ar fi supusă unui referendum.

Alte modificări ar stabili o limită de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii Curții Constituționale, forțându-l pe Peter Polt, aliat al lui Orban, să se retragă din funcția de președinte al Curții, și ar limita mandatele parlamentarilor la 12 ani.

Citatând cifre conform cărora corupția i-a costat pe maghiari între 8 și 10 la sută din produsul intern brut în ultimii ani, Magyar a promis că autoritatea anticorupție va fi condusă de cei mai buni profesioniști din Ungaria.

„Cei mai buni polițiști, cei mai buni anchetatori și cei mai buni experți vor lucra pentru această agenție”, a declarat Magyar.

La începutul acestei luni, Parlamentul ungar a adoptat un amendament constituțional care limitează mandatele de prim-ministru la opt ani, împiedicându-l efectiv pe Orban să revină la putere în viitor.

Deputații au votat, de asemenea, eliminarea unei prevederi care stătea la baza înființării așa-numitului Oficiu pentru Protecția Suveranității, creat în 2023 pentru a proteja Ungaria de „influența străină” și care a fost folosit pentru a-i ancheta pe criticii lui Orbán.

Închiderea biroului s-a numărat printre prioritățile recomandate în aprilie de organizația pentru drepturile omului Human Rights Watch, alături de „acțiuni rapide pentru îndeplinirea obiectivelor privind statul de drept” necesare pentru fondurile UE, inclusiv independența justiției și măsurile de combatere a corupției.

Editor : M.C