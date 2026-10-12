Live TV

Prima apariție comună a lui Harry și Meghan după revenirea în Marea Britanie. Unde vor merge cei doi

Data actualizării: Data publicării:
printul harry megan markle
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Meghan îşi continuă activitatea pentru brandul său de lifestyle Ce organizaţii vor vizita ducele şi ducesa de Sussex

Prinţul Harry al Marii Britanii şi soţia lui, Meghan, vor efectua săptămâna aceasta primul lor angajament public comun în Regatul Unit de la revenirea în ţară la sfârşitul lunii august, au precizat duminică mai multe publicaţii britanice.

Ducele şi ducesa de Sussex se vor afla joi la Nottingham, un oraş din centrul Angliei unde au avut prima apariţie publică împreună după anunţul logodnei în 2017, potrivit presei britanice, printre care şi Sunday Times, scrie AFP preluată de Agerpres.

De la reîntoarcerea lor în Regatul Unit împreună cu cei doi copii, Archie şi Lilibet, după şase ani petrecuţi în Statele Unite, Harry şi Meghan au rămas departe de vizorul media, chiar dacă fiul cel mic al regelui Charles al III-lea a efectuat mai multe angajamente publice pentru organizaţiile caritabile pe care le patronează sau susţine.

Citește și: Prințul Harry dezvăluie că a intrat în depresie după ce s-a mutat în Canada cu Meghan: „Simțeam că nu pot funcționa fără adrenalină”

Meghan îşi continuă activitatea pentru brandul său de lifestyle

La rândul ei, Meghan îşi continuă activitatea dedicată brandului său de produse de lifestyle. Duminică, ducesa a publicat pe pagina ei de Instagram o fotografie în care apare servind ceaiul cu laureata premiului Nobel pentru Pace Malala Yousafzai cu prilejul Zilei internaţionale a fetelor.

Harry şi Meghan au părăsit Marea Britanie în anul 2020, pe fondul unor tensiuni cu familia regală, din care nu mai fac parte ca membri activi.

La scurt timp după revenirea în Regatul Unit, Palatul Buckingham a amintit că angajamentele caritabile pe care le vor avea vor fi desfăşurate „în calitate de persoane private”.

Citește și: Prințul Harry, primele declarații după revenirea în Marea Britanie. Ce spune ducele de Sussex despre noua viață a familiei sale

Ce organizaţii vor vizita ducele şi ducesa de Sussex

La Nottingham, cuplul urmează să viziteze trei organizaţii locale care sprijină tinerii prin intermediul muzicii, cinemaului şi sportului şi care luptă împotriva sărăciei, potrivit Sunday Times.

Citând o sursă apropiată de Harry şi Meghan, publicaţia relatează de asemenea că ducele şi ducesa nu vor fi invitaţi să participe la tradiţionala reuniune de Crăciun a familiei regale la reşedinţa regelui Charles al III-lea de la Sandringham (estul Angliei), ci că îşi vor petrece sărbătorile în California.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
elena mateescu, sefa anm
1
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și...
george simion petrisor peiu
2
Apelul lui Simion de eliberare a lui Georgescu, interpretat de Peiu: E către stat, să nu...
Andrii Sybiha
3
Reacția ministrului ucrainean de externe la declarațiile făcute de Trump: „Zelenski se...
poza infarct
4
Infarctul miocardic nu mai iartă tinerii. Medic cardiolog: „Cea mai mare greșeală este să...
Elon Musk sare pe scenă la un miting pro-Trump
5
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a...
Ce dar de nuntă a putut să-i facă Gigi Becali nepoatei sale
Digi Sport
Ce dar de nuntă a putut să-i facă Gigi Becali nepoatei sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hacker Rusia
Atacurile Ucrainei asupra centrelor de date rusești au redus la tăcere boții pro-Trump și pro-AfD de pe rețelele sociale
London UK - Aldford Street looking toward Grosvenor Chapel in the Mayfair district of London.
Motivele bizare pentru care miliardarii pleacă din Marea Britanie. Nu este vorba doar de taxele pe bogăție
Prim-ministrul britanic Andy Burnham.
Andy Burnham numește Rusia „dușman”: A exercitat o interferenţă „clară” în referendumul privind Brexitul din 2016
imagini cu insula Tristan da Cunha și locuitorii evacuați de pe insulă în 1961
„Nu au văzut niciodată o mașină”: Povestea oamenilor evacuați din calea unei erupții vulcanice de pe cea mai izolată insulă locuită
tigru
Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un tigru într-un parc zoologic din Marea Britanie
Recomandările redacţiei
2026-10-08-4416
Luca Niculescu propune un acord pe 6 luni cu partidele, pentru...
hidrocentrala portile de fier I
De ce plătesc românii energie scumpă, deși hidrocentralele și...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Conducerea PSD se reuneşte pentru a decide dacă susţine Guvernul Luca...
kimberly guilfoyle
Doi congresmeni americani cer explicații legate de declarațiile...
Ultimele știri
Rusia vinde aur în valoare de milliarde de dolari. Traseul duce spre China
Parchetul General a trimis în judecată 16 ruşi acuzați că au folosit acte false pentru a obţine cetăţenia română
Marcel Ciolacu: „Trebuie să avem guvern cât mai curând”. Ce spune despre capacitatea lui Luca Niculescu de a coagula o majoritate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii își schimbă viața din temelii până la jumătatea lui noiembrie. Nimic nu va mai fi la fel
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
“Nsimba a refuzat 1 milion de euro salariu, darămite FCSB…” Discuția avută de impresarul Mihăiță Pleșan cu...
editiadedimineata.ro
O bibliotecă din Minecraft documentează cenzura și atacurile asupra presei din 10 țări
Fanatik.ro
Tunurile pe arbitri pentru penalty-ul nedat Craiovei: „Ce făceau la VAR, dansau Pamporea?” Cristi Balaj...
Adevărul
„Nu mai cumpărați locuințe șase luni!” Apelul care a aprins disputa despre prețurile locuințelor
Playtech
Ce salariu încasează Lia Olguța Vasilescu de la Primăria Craiovei. Studiile pe care le are edilul
Digi FM
Michael Douglas recunoaște aventura secretă de pe platourile Basic Instinct. Nu a fost cu Sharon Stone: "Eram...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Alanyaspor! Transfer de 1 milion de euro pentru Ianis Hagi: au bătut palma
Pro FM
Christina Aguilera, apariție provocatoare la 45 de ani. A pozat fără probleme în fața fotografilor, într-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
Trump transformă o execuție într-un spectacol public. Un criminolog explică ce efecte poate avea asupra...
Newsweek
Pensionarii speciali - 18.000 lei în plus la pensie pentru care nu au contribuit. Ce pensie au parlamentarii?
Digi FM
Dulceață de gutui ca la bunica. Rețetă tradițională pentru o dulceață aromată, cu o culoare roșiatică superbă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
„Doi frumoși!” Scarlett Johansson și Adam Driver, împreună pe covorul roșu la șapte ani de la „Marriage...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan au apărut împreună la un ritual sacru din India