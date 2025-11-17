Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a întâlnit luni la Moscova cu omologul său indian Subrahmanyam Jaishankar, în ceea ce reprezintă primul eveniment public la care şeful diplomaţiei ruse participă în persoană în ultimele trei săptămâni, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a întâlnit luni la Moscova cu omologul său indian Subrahmanyam Jaishankar. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Lavrov, care nu a mai participat la niciun eveniment public de la vizita sa la Minsk în 28 octombrie, l-a întâmpinat pe ministrul indian la casa de recepţii a Ministerului rus de Externe, remarcând că este a şasea întâlnire între cei doi în acest an.

„Vizita dumneavoastră este foarte oportună, având în vedere summitul ruso-indian care va avea loc în capitala Indiei peste doar trei săptămâni, luna viitoare”, a declarat Lavrov.

Şeful diplomaţiei ruse a profitat de ocazie pentru a sublinia „dialogul politic intens” între Moscova şi New Delhi, precum şi cooperarea dintre cele două ţări în cadrul diferitelor platforme internaţionale.

Jaishankar, la rândul său, a salutat oportunitatea de a discuta despre conflictele internaţionale cu omologul său rus şi a indicat că vor aborda în special războiul din Ucraina.

Cu câteva ore înainte, Lavrov avusese o conversaţie la telefon cu ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi.

Săptămâna trecută, ministrul rus de externe, căruia unele media i-au atribuit responsabilitatea pentru anularea summitului dintre liderii Rusiei şi SUA de la Budapesta, a ţinut o videoconferinţă de presă neaşteptată săptămâna trecută.

Cu acea ocazie, Lavrov, care se află la conducerea diplomaţiei ruse din 2004, a adoptat un ton conciliant faţă de Casa Albă.

Speculaţiile privind posibila sa cădere în dizgraţie au apărut după ce Lavrov nu a participat, în urmă cu peste două săptămâni, la reuniunea extraordinară a Consiliului de Securitate al Rusiei, convocat de preşedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre reluarea testelor nucleare de către Moscova.

În plus, s-a aflat că Lavrov nu va conduce delegaţia rusă la summitul G20 care va avea loc la sfârşitul lunii în Africa de Sud.

În ultimii ani, şeful diplomaţiei ruse a participat întotdeauna la evenimentele internaţionale, inclusiv la recenta Adunare Generală a ONU, în locul lui Vladimir Putin.

Editor : C.L.B.