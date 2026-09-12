O navă ucraineană de suprafață fără echipaj a distrus o dronă navală rusească în Marea Neagră, în ceea ce Marina Ucraineană descrie drept „prima bătălie navală” din istorie între două ambarcațiuni fără echipaj, relatează Kyiv Independent.

Operațiunea a fost desfășurată împreună cu serviciul ucrainean de informații militare (HUR), ale cărui unități au detectat nava rusească, a anunțat Marina Ucraineană, sâmbătă.

Potrivit Marinei, drona rusească a fost distrusă de o ambarcațiune ucraineană Sargan-3000, dotată cu un sistem de armament Protector, controlat de la distanță și echipat cu o armă de calibru 12,7 mm.

„Aceasta este prima bătălie din istorie între ambarcațiuni navale fără echipaj”, a transmis Marina Ucraineană.

Armata ucraineană a publicat și imagini video de la operațiune pe contul său oficial de Telegram.

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Informația nu a putut fi verificată independent de The Kyiv Independent la momentul publicării.

Operațiunea marchează trecerea de la folosirea dronelor navale pentru atacarea navelor convenționale la confruntări directe între sisteme fără echipaj. Atât Ucraina, cât și Rusia folosesc tot mai mult astfel de sisteme în operațiunile militare pe mare.

Ucraina și-a extins semnificativ operațiunile cu drone maritime în Marea Neagră și Marea Azov. În această vară, forțele ucrainene au atacat zeci de nave rusești și obiective logistice maritime. Numai în cadrul campaniei din Marea Azov, Ucraina susține că a lovit 105 nave rusești.

Și Rusia dezvoltă și folosește tot mai multe sisteme de suprafață fără echipaj. Imagini recente din satelit indică faptul că Moscova construiește ceea ce pare a fi primul său port dedicat dronelor navale, în Crimeea ocupată.

Sargan-3000, sistemul naval ucrainean fără echipaj folosit în operațiune, a trecut testele de luptă în aprilie 2026. Potrivit Marinei Ucrainene, platforma multifuncțională este „foarte manevrabilă” și poate fi folosită pentru misiuni de atac.

Editor : C.S.