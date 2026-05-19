Prima bombă aeriană ghidată a Ucrainei a trecut testele și este gata de utilizare în luptă

Prima bombă aeriană ghidată dezvoltată pe plan intern de Ucraina a finalizat cu succes testele și este gata pentru utilizare în luptă.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mikhailo Fedorov, a anunțat acest lucru pe Facebook, potrivit Ukrinform.

„Continuăm să dezvoltăm soluții ucrainene de înaltă tehnologie pentru linia frontului. Un participant la programul Brave1 a creat prima bombă aeriană ghidată ucraineană, care a trecut deja testele necesare și este gata de utilizare în luptă”, a declarat Fedorov.

Potrivit acestuia, procesul de dezvoltare a durat 17 luni.

„Bomba aeriană ghidată ucraineană are un design unic și a fost creată ținând cont de realitățile războiului modern. Nu este o copie a soluțiilor occidentale sau sovietice, ci o dezvoltare originală a inginerilor ucraineni, concepută pentru a lovi eficient fortificații, posturi de comandă și alte ținte inamice la distanțe de zeci de kilometri după lansare”, a explicat el.

„Focosul cântărește 250 kg. Ministerul Apărării a achiziționat deja primul lot experimental. Piloții se antrenează în prezent și adaptează scenarii operaționale pentru utilizarea acestei noi arme în condiții reale de luptă”, a adăugat ministrul.

Fedorov a subliniat că Ucraina trece de la importul de soluții individuale la dezvoltarea propriilor arme de înaltă tehnologie, care consolidează sistematic forțele ucrainene și oferă un avantaj tehnologic pe câmpul de luptă.

„În curând, bombele aeriene ghidate ucrainene vor lovi ținte inamice. Extindem soluțiile care sporesc raza de acțiune și precizia și schimbăm regulile războiului modern”, a spus el.

Ce este o bombă ghidată

O bombă ghidată (sau „inteligentă”) este o muniție fără propulsie proprie care utilizează sisteme electronice și suprafețe de control mobile (aripioare) pentru a-și corecta traiectoria în aer. Aceasta transformă o cădere liberă imprecisă într-o lovitură de mare precizie, capabilă să nimerească ținte mobile sau fixe de la distanțe mari

Principalele avantaje:

Precizie milimetrică: Poate lovi o fereastră sau un vehicul în mișcare, reducând daunele colaterale.

Lansare de la distanță: Poate fi echipată cu kituri cu aripi extensibile care îi permit să planeze zeci de kilometri, permițând avionului lansator să rămână în afara razei de acțiune a inamicului.

Cost redus: Deoarece nu are propriul motor de rachetă, este considerabil mai ieftină de produs decât o rachetă ghidată.

Editor : Sebastian Eduard