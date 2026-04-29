Galerie Foto Prima cafenea condusă de inteligenţa artificială a fost deschisă la Stockholm. Ce poate face „Mona”

profimedia-1095113670
Cafeneaua este condusă de AI-ul „Mona” (Google Gemini), care a gestionat angajări, meniul şi aprovizionarea, inclusiv erori precum comanda a 6.000 de şerveţele. Foto: Profimedia Images
O nouă cafenea, deschisă recent într-un cartier rezidenţial din Stockholm, arată ca oricare alta, cu o singură diferenţă: întreaga activitate este condusă de inteligenţa artificială „Mona”.

Câteva mese ornate cu plante, pereţi gri, un decor minimalist şi o tejghea în spatele căreia se agită Kajetan Grzelczak, recrutat de „Mona”, agenta AI care funcţionează datorită Google Gemini, relatează miercuri AFP preluată de Agerpres.

Hanna Petersson, din echipa Andon Labs, la Andon Café din Stockholm, 27 aprilie 2026. Cafeneaua este condusă de AI-ul „Mona" (Google Gemini), care a gestionat angajări, meniul şi aprovizionarea, inclusiv erori precum comanda a 6.000 de şerveţele. Foto: Profimedia Images | Poza 1 din 5
Hanna Petersson, din echipa Andon Labs, la Andon Café din Stockholm, 27 aprilie 2026. Cafeneaua este condusă de AI-ul „Mona” (Google Gemini), care a gestionat angajări, meniul şi aprovizionarea, inclusiv erori precum comanda a 6.000 de şerveţele. Foto: Profimedia Images
Hanna Petersson, din echipa Andon Labs, la Andon Café din Stockholm, 27 aprilie 2026. Cafeneaua este condusă de AI-ul „Mona" (Google Gemini), care a gestionat angajări, meniul şi aprovizionarea, inclusiv erori precum comanda a 6.000 de şerveţele. Foto: Profimedia Images | Poza 1 din 5
Hanna Petersson, din echipa Andon Labs, la Andon Café din Stockholm, 27 aprilie 2026. Cafeneaua este condusă de AI-ul „Mona” (Google Gemini), care a gestionat angajări, meniul şi aprovizionarea, inclusiv erori precum comanda a 6.000 de şerveţele. Foto: Profimedia Images
Cafeneaua este condusă de AI-ul „Mona" (Google Gemini), care a gestionat angajări, meniul şi aprovizionarea, inclusiv erori precum comanda a 6.000 de şerveţele. Foto: Profimedia Images | Poza 2 din 5
Cafeneaua este condusă de AI-ul „Mona” (Google Gemini), care a gestionat angajări, meniul şi aprovizionarea, inclusiv erori precum comanda a 6.000 de şerveţele. Foto: Profimedia Images
Hanna Petersson, din echipa Andon Labs, la Andon Café din Stockholm, 27 aprilie 2026. Cafeneaua este condusă de AI-ul „Mona" (Google Gemini), care a gestionat angajări, meniul şi aprovizionarea, inclusiv erori precum comanda a 6.000 de şerveţele. Foto: Profimedia Images | Poza 3 din 5
Hanna Petersson, din echipa Andon Labs, la Andon Café din Stockholm, 27 aprilie 2026. Cafeneaua este condusă de AI-ul „Mona” (Google Gemini), care a gestionat angajări, meniul şi aprovizionarea, inclusiv erori precum comanda a 6.000 de şerveţele. Foto: Profimedia Images
Hanna Petersson, din echipa Andon Labs, la Andon Café din Stockholm, 27 aprilie 2026. Cafeneaua este condusă de AI-ul „Mona" (Google Gemini), care a gestionat angajări, meniul şi aprovizionarea, inclusiv erori precum comanda a 6.000 de şerveţele. Foto: Profimedia Images | Poza 4 din 5
Hanna Petersson, din echipa Andon Labs, la Andon Café din Stockholm, 27 aprilie 2026. Cafeneaua este condusă de AI-ul „Mona” (Google Gemini), care a gestionat angajări, meniul şi aprovizionarea, inclusiv erori precum comanda a 6.000 de şerveţele. Foto: Profimedia Images
Hanna Petersson, din echipa Andon Labs, la Andon Café din Stockholm, 27 aprilie 2026. Cafeneaua este condusă de AI-ul „Mona" (Google Gemini), care a gestionat angajări, meniul şi aprovizionarea, inclusiv erori precum comanda a 6.000 de şerveţele. Foto: Profimedia Images | Poza 5 din 5
Hanna Petersson, din echipa Andon Labs, la Andon Café din Stockholm, 27 aprilie 2026. Cafeneaua este condusă de AI-ul „Mona” (Google Gemini), care a gestionat angajări, meniul şi aprovizionarea, inclusiv erori precum comanda a 6.000 de şerveţele. Foto: Profimedia Images
„Comenzile pentru aprovizionare nu sunt punctul ei forte”, a declarat tânărul arătând cu degetul spre rafturile din spatele lui, pe care le-a numit „peretele ruşinii”, deoarece conţin produsele inutile cumpărate de „şefa” lui: 10 litri de ulei de măsline, 15 kilograme de roşii conservate, nouă litri de lapte de cocos. Sau şase mii de şerveţele.

„Nu putem să facem nimic cu toate acestea”, a spus Kajetan, arătând spre meniul conceput chiar de „Mona”, care nu necesită niciunul dintre aceste ingrediente.

Cum funcţionează cafeneaua

Într-un colţ, un ecran mare afişează în timp real cifra de afaceri a cafenelei, iar un telefon le permite clienţilor să comande şi să dialogheze cu AI. De asemenea, se poate comanda şi direct la angajat.

Un text descrie experienţa acestei cafenele ieşite din comun, lansată de Andon Labs, un start-up cu sediul în San Francisco, Statele Unite.

„Considerăm că AI va juca în viitor un rol important în societate şi pe piaţa muncii”, a explicat pentru AFP Hanna Petersson, membră a echipei tehnice a companiei care are zece salariaţi.

„Vrem să testăm acest lucru înainte ca el să devină realitate şi să vedem ce probleme etice se ivesc atunci când, spre exemplu, AI angajează oameni”, a adăugat ea.

AI devine „manager” de cafenea

Odată găsit spaţiul, contractul de închiriere este trimis către Gemini, asistentul Google, cu o misiune: să gestioneze cafeneaua în mod rentabil. I se încredinţează, de asemenea, un capital iniţial.

„Mona” se apucă apoi de treabă, solicită autorizaţiile necesare, elaborează meniul, găseşte furnizorii şi asigură aprovizionarea zilnică.

AI realizează, de asemenea, că este nevoie de o persoană care să pregătească cafeaua şi ajunge să angajeze două persoane, a explicat Hanna Petersson.

„A publicat anunţuri de angajare pe Indeed şi LinkedIn, a condus interviuri telefonice, apoi a luat deciziile de angajare”, a adăugat ea.

Angajatul şi „şefa” AI

Când a văzut oferta, Kajetan a crezut iniţial că era o glumă, mai ales că anunţul fusese publicat la data de 1 aprilie. El a obţinut postul după un interviu de 30 de minute cu AI.

Salariul pe care îl primeşte este „bun”, a asigurat el, însă dreptul la deconectare nu-i este respectat – „Mona” îi trimite mesaje la orice oră din noapte şi nu-şi aminteşte de cererile lui de concediu. De asemenea, îi solicită destul de des să achite din propriul buzunar anumite achiziţii.

Dileme etice şi reacţia publicului

Aceste aspecte etice nu au întârziat să apară în cadrul experimentului, a remarcat şi Hanna Petersson.

„Ce salariu a stabilit? Ce alte beneficii sociale a acordat? Consider că s-a descurcat bine. Oferă un salariu bun. Dacă n-ar fi făcut-o, am fi intervenit”, a afirmat tânăra.

Cafeneaua, care atrage între 50 şi 80 de clienţi pe zi, este deschisă de numai o săptămână, însă primii curioşi au început deja să îi treacă pragul.

„Cum arată AI-ul în viaţa reală?”

Urja Risal, o cercetătoare în vârstă de 27 de ani specializată în AI şi dezvoltare durabilă, a venit la cafenea pentru a savura o băutură împreună cu prietenul ei.

„Se vorbeşte atât de mult despre faptul că AI este pe cale să ne ia locurile de muncă, dar cum arată acest lucru în practică?”, s-a întrebat ea.

„Sper ca mai multe persoane să interacţioneze cu „Mona” şi să reflecteze asupra riscurilor reale de a avea un manager AI, precum şi asupra modului de a face faţă acestora (...) De exemplu, dacă cineva se răneşte, cum ar reacţiona ea?”, a spus tânăra.

Editor : Ana Petrescu

