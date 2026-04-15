Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de la Casa Albă pe Peter Magyar

Președintele american Donald Trump nu este îngrijorat de înfrângerea lui Viktor Orbán în Ungaria și chiar și-a exprimat simpatia față de noul prim-ministru ungar, Péter Magyar, potrivit unui interviu acordat unui jurnalist american. Corespondentul ABC News la Washington, Jonathan Karl, a transmis această informație pe X.

„Cred că noul om va face treabă bună — e un om de treabă”, i-a spus Trump reporterului.

Trump i-a spus reporterului că nu știe dacă ar fi contat dacă s-ar fi dus el în Ungaria în locul vicepreședintelui JD Vance pentru a face campanie pentru Orban.

„Era cu mult în urmă”, a spus Trump. „Nu m-am implicat prea mult în campania asta. Totuși, Viktor e un om bun.”

Trump a subliniat că noul prim-ministru, lider al partidului Tisza, a fost anterior membru al partidului Fidesz al lui Orbán și, prin urmare, împărtășea opinii similare cu cele ale prim-ministrului învins în alegeri în ceea ce privește imigrația. „Cred că va fi bine”, a concluzionat Trump.

Reacția lui Trump este remarcabilă, deoarece, până acum, Orbán era unul dintre cei mai apropiați aliați europeni ai săi, dacă nu chiar unul dintre cei mai apropiați. Declarațiile președintelui american pot fi interpretate ca un semn că Washingtonul este pregătit să se adapteze cu flexibilitate la evoluția situației politice din Ungaria.

Trump l-a susținut pe Orban în perioada premergătoare alegerilor, ținând chiar un scurt discurs săptămâna trecută la un miting electoral în Ungaria, când Vance și-a sunat șeful în momentul în care a urcat pe scenă.

Însă Orban a pierdut puterea după 16 ani, întrucât un număr record de maghiari au votat pentru o orientare pro-UE condusă de rivalul de centru-dreapta Peter Magyar.

Editor : M.C