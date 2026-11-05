Prima demisie de la Departamentul Justiției, în urma alegerilor din SUA: controversata șefă a Diviziei pentru Drepturi Civile

Harmeet Dhillon, o aliată a lui Donald Trump care a condus Divizia pentru Drepturi Civile din cadrul Departamentului Justiției, își părăsește funcția. Dhillon este primul înalt funcționar al Departamentului Justiției care pleacă după alegerile de la jumătatea mandatului, în urma cărora democrații au preluat controlul asupra Congresului, relatează The Guardian.

„Astăzi, am acceptat demisia procurorului general adjunct Harmeet Dhillon, care a condus Divizia pentru Drepturi Civile cu convingere în ultimele 18 luni. Ea a apărat libertățile civile ale fiecărui american și a aplicat legea fără teamă și fără favoruri. Departamentul îi este recunoscător pentru serviciul public dedicat și îi dorim mult succes în proiectele sale viitoare”, a declarat procurorul general, Todd Blanche, într-o postare pe X.

Se așteaptă ca democrații să folosească această putere pentru a investiga agresiv agențiile executive, inclusiv Departamentul Justiției. Plecarea lui Dhillon a fost anunțată pentru prima dată de Bloomberg Law.

A transformat radical Divizia pentru Drepturi Civile

Dhillon a transformat radical Divizia pentru Drepturi Civile în puțin peste un an și jumătate, reorientând misiunea acesteia departe de activitatea pe care o desfășura în mod tradițional, și anume protejarea drepturilor civile ale minorităților. Sub conducerea sa, departamentul a renunțat la numeroase dosare privind presupuse cazuri de discriminare împotriva minorităților rasiale în domeniul votului, al locuințelor, al ocupării forței de muncă și al educației. Zeci de avocați de carieră au părăsit, de asemenea, divizia sub conducerea sa, ceea ce a dus la un exod al expertizei în domeniul aplicării drepturilor civile.

Dhillon a urmărit cu fermitate plângerile privind discriminarea în cadrul universităților, inclusiv acuzațiile conform cărora minoritățile erau favorizate în mod nedrept la admitere și acuzațiile de antisemitism împotriva studenților evrei. Un denunțător a afirmat că anchetele privind instituțiile de învățământ au fost conduse cu un rezultat prestabilit și că avocaților li s-a cerut să găsească un motiv pentru a intenta un proces.

Divizia pentru drepturi civile a supravegheat, de asemenea, anchetele privind uciderea cetățenilor americani Alex Pretti și Renee Nicole Good de către agenți federali în Minnesota, în timpul unei acțiuni de intensificare a controlului imigrației – niciuna dintre acestea nu a dus la acuzații penale.

Eșecuri și controverse

Divizia a înregistrat, de asemenea, câteva eșecuri de mare amploare sub conducerea lui Dhillon. A dat în judecată peste două duzini de state pentru informații privind listele electorale și a pierdut fiecare caz în parte. Mai mulți dintre judecătorii care au decis împotriva departamentului au fost numiți de Donald Trump,

„Harmeet Dhillon a fost cea mai distructivă, fără respect pentru lege și plină de ură șefă a diviziei pentru drepturi civile din istoria Departamentului Justiției”, a declarat Stacey Young, o fostă avocată a diviziei pentru drepturi civile care conduce acum grupul Justice Connection, o asociație a foștilor angajați ai Departamentului Justiției.

Ea a adăugat: „După ce a dat peste cap activitatea esențială a diviziei, funcționarilor publici care și-au dedicat cariera protejării comunităților vulnerabile li s-a spus, în schimb, să le vizeze – iar mai mult de trei sferturi dintre avocații diviziei au plecat. Dhillon a folosit puterea enormă a Departamentului Justiției pentru a amenința universități, oficiali de stat și locali, precum și membri ai personalului electoral în cazuri nefondate care rareori au avut câștig de cauză în instanță.”

O utilizatoare prolifică a platformei X, Dhillon dezvăluia uneori pe această platformă anchete privind drepturile civile, o mișcare care i-a surprins pe avocații cu vechime din Departamentul de Justiție, deoarece departamentul are o practică de lungă durată de a nu vorbi public despre anchete. De asemenea, ea a folosit public un termen jignitor la adresa persoanelor cu dizabilități, ale căror drepturi civile divizia sa are sarcina de a le proteja. De asemenea, ea i-a descris pe influencerii conservatori drept „curve”.

Dhillon a crescut în Smithfield, Carolina de Nord, după ce s-a născut în India și a locuit apoi în Marea Britanie și la New York. „Pe autostrada de lângă locul unde am crescut erau afișe ale Ku Klux Klan. Sunt obișnuită să fiu o outsideră. Superputerea mea este că nu-mi pasă cu adevărat ce cred oamenii despre mine”, a declarat ea revistei absolvenților de la Dartmouth anul trecut.

Înainte de a se alătura guvernului, Dhillon a condus propria firmă de avocatură și a fost vicepreședintă a Partidului Republican din California. După alegerile din 2020, ea a lucrat la procesele prin care s-au contestat rezultatele alegerilor.

Editor : M.C