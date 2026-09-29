Prima femeie executată în Tennessee în ultimii 200 de ani - însă apărarea ei susține că și ea este o victimă

Statul american Tennessee se pregătește să execute, miercuri, o femeie pentru prima dată după mai bine de două secole. Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la moarte pentru uciderea, în 1995, a colegei sale Colleen Slemmer, relatează BBC News.

Dacă va avea loc, execuția Christei Pike este programată pentru 30 septembrie. Dacă va avea loc, ea va deveni prima femeie executată în Tennessee din 1819. Execuțiile femeilor sunt extrem de rare și la nivel național: doar 18 femei au fost executate în Statele Unite din 1976, când Curtea Supremă a permis reluarea pedepsei capitale.

Guvernatorul Bill Lee a refuzat să îi acorde clemență, în pofida argumentelor apărării privind vârsta foarte fragedă la momentul crimei, copilăria marcată de abuzuri și diagnosticele ulterioare de tulburare bipolară și stres post-traumatic.

Ashlee Sellars a primit vești de la prietena sa, Christa Pike, la începutul acestei săptămâni, când Pike i-a trimis un mesaj de pe telefonul mobil din celula de pe coridorul morții, în timp ce se pregătește să fie executată prin injecție letală de către statul american Tennessee.

Nu-i vrea pe apropiații ei prezenți la execuție

Pike i-a spus lui Sellars că nu dorește ca niciunul dintre cei dragi să fie prezent miercuri, când va fi executată.

„Nu vrea să trecem prin asta”, spune Sellars.

Lui Sellars îi este greu să o asocieze pe această femeie, pe care a cunoscut-o doar ca fiind amabilă și protectoare, cu persoana care a comis o crimă atroce în urmă cu 31 de ani.

Pike, care are acum 50 de ani, avea 18 ani când ea și iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, au bătut-o, torturat-o și ucis-o pe Colleen Slemmer, o tânără de 19 ani pe care o cunoscuseră la un centru de reabilitare pentru adolescenți cu probleme. Crima a stârnit un val de agitație mediatică în Knoxville, Tennessee, în 1995, când Colleen a fost găsită cu un pentagram, un simbol al ritualurilor satanice, gravat pe piept.

Pike o acuzase pe Colleen că o insultase și că încercase să-i fure iubitul. Alți doi rezidenți ai taberei au mărturisit ulterior că Pike se lăudase cu crima atât înainte, cât și după comiterea acesteia, și le arătase o bucată din craniul lui Colleen.

După un an, ea a fost condamnată la moarte, în timp ce Shipp – care avea 17 ani la momentul respectiv – a primit o pedeapsă pe viață cu posibilitatea eliberării condiționate.

Acum, după ani de apeluri respinse, execuția lui Pike a fost programată pentru miercuri. Dacă va avea loc, ea va fi prima femeie executată în Tennessee în ultimii peste 200 de ani. Doar 18 femei au fost executate în SUA începând cu anii 1970, comparativ cu 1.663 de bărbați.

Mama lui Colleen a declarat că dorește ca execuția lui Pike să aibă loc, pentru ca fiica ei „să se poată odihni în sfârșit”.

Avocații au depus cerere de grațiere

Însă avocații lui Pike, care au depus o cerere de grațiere de 226 de pagini, încă speră la o amânare de ultim moment, iar experții ONU în drepturile omului au solicitat, de asemenea, oprirea execuției.

Pike are un trecut documentat de abuz sexual în copilărie, abandon și neglijare. Avocații ei consideră că, dacă ar fi găsită vinovată astăzi de aceeași infracțiune pe care a comis-o în adolescență, nu ar primi pedeapsa cu moartea.

În anii care au trecut de la pronunțarea sentinței, echipa sa de apărare a descoperit detalii despre copilăria ei pe care, potrivit acestora, juriul nu a avut ocazia să le ia în considerare.

„Este de neînțeles faptul că nu au prezentat nimic din istoricul ei de abuzuri și violuri, chiar dacă știau despre ele”, spune Sandra Babcock, expertă în probleme de gen și pedeapsa cu moartea la Facultatea de Drept Cornell, care a lucrat la apărarea lui Pike.

„Cazul ei este extrem de convingător, nu doar datorită istoricului ei cu adevărat de neînțeles de violență sexuală, ci și datorită combinației dintre acesta, tinerețea ei și boala ei mintală.”

În 1995, psihologul criminalist dr. Diana McCoy a fost angajată de echipa de apărare a lui Pike și a constatat că aceasta fusese grav neglijată de ambii părinți. Raportul lui McCoy a relevat că Pike a fost abuzată fizic și sexual de mai mulți dintre soții și iubiții mamei sale și că a fost violată de mai multe ori, o dată când avea 11 ani și din nou la vârsta de 17 ani. Ulterior s-a descoperit că, încă de când era mică, a fost violată în repetate rânduri de iubitul bunicii sale. McCoy a afirmat că mama lui Pike nu a crezut-o când aceasta a povestit că aceste violuri au avut loc.

Însă avocatul lui Pike nu a chemat-o pe McCoy să depună mărturie și nici nu a chemat mulți dintre martorii pe care aceasta i-a recomandat. Aceste detalii au ieșit la iveală mai bine de un deceniu mai târziu, în cadrul unei ședințe de judecată de reexaminare a cazului, când o nouă echipă de avocați a invocat asistența ineficientă a apărării, o plângere care a fost respinsă de judecător.

Un caz extrem de rar de abuz repetat

În 2021, Pike a fost diagnosticată cu tulburare bipolară în închisoare și de atunci urmează un tratament medicamentos.

Ulterior, o altă psihologă criminalistă care a lucrat pentru apărarea lui Pike, dr. Bethany Brand, care a evaluat-o pe Pike în 2023, a declarat că cazul ei era extrem de rar, deoarece a fost abuzată de atât de multe persoane care ar fi trebuit să o protejeze.

„Copilăria ei a fost marcată de abuzuri fizice, sexuale și emoționale. A fost violată de mai mulți bărbați, încă dinainte de a ajunge la vârsta școlară”, spune ea.

Brand afirmă că Pike a avut episoade maniacale netratate din cauza tulburării bipolare și a unui sindrom de stres posttraumatic (PTSD) netratat. „Ambele aspecte, luate împreună, au influențat în mod decisiv cât de amenințată s-a simțit de fata pe care a ajuns să o ucidă și lipsa ei de control emoțional în acea situație.”

Babcock adaugă: „Dacă o vor lăsa să fie executată, atunci asta ne arată că pedeapsa cu moartea în această țară este doar o glumă. Nu este destinată celor mai răi dintre cei răi. Este destinată persoanelor care beneficiază de cea mai slabă reprezentare juridică și care sunt cele mai afectate și vulnerabile.”

„Ar trebui să plătească pentru asta”

Anul trecut, Curtea Supremă din Tennessee a hotărât că Pike nu a prezentat circumstanțe care să justifice comutarea pedepsei sale. Căile de atac fuseseră epuizate și fusese stabilită o dată pentru execuția ei.

O curte federală de apel hotărâse anterior că juriul aflase deja despre copilăria ei dificilă din mărturiile mamei, tatălui și mătușii sale, prezentate în timpul procesului. Iar noile dovezi privind tulburarea bipolară, sindromul de stres posttraumatic (PTSD) și leziunile cerebrale „repetau în mare parte” ceea ce juriul auzise deja și nu ar fi schimbat verdictul.

Această dispută prezintă unele similitudini cu cazul foarte mediatizat al ucigașei Lisa Montgomery, ai cărei avocați au susținut, de asemenea, că era o victimă a abuzurilor, suferind de tulburări psihice, care merita clemență.

Contestațiile legale ale lui Montgomery nu au reușit să-i comute pedeapsa, iar ea a fost executată prin injecție letală în Indiana în 2021.

Dacă nu i se acordă clemență de către guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, Pike va fi executată pe 30 septembrie. Este puțin probabil ca această decizie să fie luată decât în ultimul moment, iar Lee nu a acordat niciodată clemență într-un caz de pedeapsă cu moartea.

Curtea Supremă din Tennessee a respins săptămâna aceasta cererea lui Pike de a suspenda execuția. Avocații ei spun că au discutat pașii următori.

Pentru ziua execuției, Pike a solicitat o echipă formată exclusiv din femei. Ea susține că a fi imobilizată de un grup de bărbați îi va agrava trauma. Statul Tennessee a declarat că obiectivul este ca gardienele să o transfere pe Pike la închisoarea unde va fi executată, dar nu a garantat acest lucru.

Mama lui Colleen, May Martinez, susține execuția

„Ea a comis crima. Cred că ar trebui să plătească pentru asta”, a declarat ea la postul de televiziune WBIR din Knoxville în 2021, iar săptămâna aceasta a spus pentru BBC că își menține în continuare aceste declarații.

Pike ar trebui să sufere înainte de a muri, a spus Martinez pentru WBIR. „M-aș simți mai bine dacă ar simți aceeași durere pe care a simțit-o Colleen.”

„Mi se frânge inima în fiecare zi, pentru că retrăiesc mereu acel moment, iar eu nu mai pot suporta asta și vreau ca acest lucru să se întâmple înainte să mor”, a adăugat ea.

„Nu trece o zi fără să mă gândesc la Colleen, la modul în care a murit și la cât de dur a fost. Vreau doar ca Christa să fie executată, ca să pot pune capăt acestei suferințe, să-i aduc alinare fiicei mele, astfel încât ea să se poată odihni în sfârșit.”

„Justice Coalition”, un grup de apărare a drepturilor victimelor, a strâns fonduri pentru a o ajuta pe Martinez să călătorească în Tennessee pentru a asista la execuție.

Directorul executiv al grupului, Robert Bracewell, a declarat că această sentință a fost pronunțată de un juriu format din semenii lui Pike și că este ceea ce își dorește familia lui Colleen.

„Susținem cu tărie familia în convingerea că, pe 30 septembrie, execuția ei ar trebui să aibă loc.”

Ashlee Sellars se luptă cu două convingeri aparent contradictorii: că mama lui Colleen are dreptul să simtă că s-a făcut dreptate și că toată lumea, inclusiv prietena ei Christa, merită o șansă la izbăvire.

„Când mă gândesc să pun cap la cap imaginea pe care o vezi la televizor cu oribila tragedie care i s-a întâmplat lui Colleen, singurul lucru care are sens pentru mine ține de sănătatea mintală, de traume și de modul în care oamenii procesează lucrurile într-un moment în care nu au la îndemână ceea ce le este necesar”, spune Sellars.

„Aceste lucruri oribile se întâmplă în tinerețe, iar apoi acele traume te afectează profund, în comunitatea noastră, și ajungi să faci rău altcuiva.”

Sellars a cunoscut-o pe Pike în închisoare, în timp ce ispășea o pedeapsă de 25 de ani pentru implicarea sa într-un jaf urmat de omor. Au vorbit una cu cealaltă prin fante de servire a mesei din ușile celor două celule din unitatea de maximă securitate. Acum, Sellars lucrează ca activistă pentru reforma justiției și pentru victimele infracțiunilor.

„Oamenii vor să știe că viața fiecăruia contează, nu-i așa? Vor să știe că viața lui Colleen a contat”, spune ea.

„Christa, în acest moment, cred că se luptă mult mai mult pentru ca viața ei să conteze decât pentru a trăi efectiv.”