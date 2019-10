Primele imagini cu tânărul care și-a salvat familia sechestrată 9 ani în subsolul unei ferme din Olanda. Ce se știe despre Jan

A apărut prima imagine cu Jan Zon van Dorsten, tânărul de 25 de ani care și-a salvat familia care a fost ținută în captivitate timp de nouă ani. Între timp, apar noi informații în cazul care devine din ce în ce mai bizar.

Șase persoane - un bărbat şi cei cinci copii ai lui, cel mai mic în vârstă de 16 ani - trăiau în pivniţa unei ferme izolate din satul Ruinerwold, „aşteptând sfârşitul lumii". Au fost salvate după ce cel mai mare dintre copii, Jan Zon van Dorsten, a venit la un bar din apropiere de mai multe ori şi, în final, a cerut ajutor. Primele informații despre acest caz au fost confuze, iar presa olandeză a presupus că cei cinci copii fuseseră sechestrați de către un membru al familiei.

„A venit din nou duminică şi era foarte confuz", a declarat Chris Westerbeek, proprietarul barului din satul Ruinerwold, pentru televiziunea olandeză. „A comandat cinci beri şi le-a băut. Am avut o discuţie cu el şi mi-a spus că a fugit şi că are nevoie de ajutor. Apoi am sunat la poliţie", a adăugat el.

FOTO: Facebook/ Jan Zon van Dorsten

Tânărul, cu haine vechi, păr lung şi barbă, i-a spus lui Westerbeek că nu a ieşit din casă de nouă ani.

„A spus că are fraţi şi surori care trăiesc la fermă. El a spus că este cel mai în vârstă şi vrea să pună capăt modului în care trăiesc", a mai spus proprietarul barului.

Poliţia a mers la fermă şi a găsit o scară secretă în living în spatele unui perete de lemn care i-a condus la ascunzătoarea familiei. Tatăl, în vârstă de 58 de ani, era imobilizat la pat, după ce a suferit un atac de cord în urmă cu mai mulţi ani.

Se pare că familia fusese sechestrată de un bărbat de 58 de ani, cetățean austriac, care a fost arestat, dar nu vrea să colaboreze cu anchetatorii. Astfel, autorităților au ascultat foar poveștile celor sechestrați, care sunt încă în stare de șoc.

Potrivit ziarului olandez Algemeen Dagblad, cetățeanul austriac se numește Joseph B. și ar fi tâmplar. Proprietarii fermei au confirmat că i-au închiriat-o acestuia în urmă cu mai mulți ani și a plătit mereu chiria la timp.

Deocamdată, nu se știe ce legătură există între austriac și familia sechestrată.

Copiii nu aveau contact cu lumea exterioară şi se hrăneau cu legume dintr-o mică grădină şi aveau şi capre. Vecinii au spus că nu cunoşteau familia, în timp ce unul dintre ei a spus că avea impresia că bărbatul trăieşte singur la fermă, care avea ferestrele acoperite cu placaje de lemn.

Satul Ruinerwold are o populaţie de sub 4.000 de oameni. Primarul din sat, Roger de Groot, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că mama copiilor pare să fi murit cu mai mulţi ani înainte.

Ce se știe despre tânărul care și-a salvat familia

Jan Zon van Dorsten a fost identificat de presa olandeză prin intermediul rețelelor sociale. El a reînceput să fie activ pe Facebook, în iunie, anul acesta, după o pauză de 9 ani. În 2010, printr-o ultimă postare pe rețeaua socială a anunțat că s-a mutat în Ruinerwold, adică localitatea în care a fost sechestrată familia lui.

Anul acesta, în iunie, Jan a anunțat pe Facebook că s-a angajat la un magazin online. Presa olandeză a aflat că acesta era deținut de compania austriacului care, se pare, a sechestrat întreaga familie.