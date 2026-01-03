Donald Trump a publicat sâmbătă o fotografie, pe rețeaua sa Truth Social, în care apare președintele venezuelean Nicolas Maduro la scurt timp după ce a fost capturat de forțele speciale americane.

Foto: Donald Trump/ Truth Social

Imaginea îl prezintă pe președintele Nicolas Maduro cu ochii acoperiți, mâinile încătușate și urechile acoperite de căști. Acesta este îmbrăcat într-un trening și ține în mână o sticlă cu apă. Este flancat de un membru al DEA (Drug Enforcement Agency - Agenția Americană Antidrog., n.r.).

„Nicolas Maduro la bordul USS Iwo Jima”, scrie Trump, referindu-se la o navă de asalt cu funcția de portavion de mici dimensiuni.

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă capturarea lui Nicolas Maduro și a soției sale.

„Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat împreună cu soția sa și scos pe calea aerului din țară.

Explozii puternice, însoţite de sunete care seamănă cu survolarea unor avioane, s-au auzit în noaptea de vineri spre sâmbătă la Caracas, capitala Venezuelei, în jurul orei locale 02:00 (08:00 ora României).

Guvernul de la Caracas a confirmat atacuri în Caracas şi alte trei state. Reacții din Rusia și Europa nu au întârziat să apară.

Editor : A.C. | B.P.