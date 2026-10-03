Live TV

Prima măsură a MAE de la Chișinău, după incursiunile cu drone și rachete în spațiul aerian al R. Moldova

Data publicării:
Drona-kamikaze.-Foto-Profimedia-Images-1536x1129
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministerul de Externe de la Chişinău l-a convocat pe ambasadorul Federaţiei Ruse, Oleg Ozerov, şi i-a înmânat o notă de protest, după ce cinci aparate de zbor, trei rachete şi două drone, au survolat sâmbătă spaţiul aerian al Republicii Moldova şi au explodat în apropierea unor localităţi, relatează agenţia de presă Moldpres.

Incidentul are loc la doar două zile după ce Ozerov a fost convocat la MAE în urma altor încălcări ale spaţiului aerian al Republicii Moldova.

MAE a atras atenţia asupra gravităţii incidentului de sâmbătă, care a pus în pericol viaţa şi securitatea cetăţenilor moldoveni şi a provocat incendii şi pagube materiale.

Ministerul a cerut Federaţiei Ruse să respecte suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova şi să prevină repetarea unor astfel de incidente.

În dimineaţa zilei de sâmbătă, Serviciul Operaţii Aeriene al armatei a stabilit că spaţiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de cinci aparate de zbor fără pilot.

Ulterior, Ministerul Apărării a precizat că, dintre cele cinci aparate care au explodat la sol, trei erau rachete şi două drone.

Fragmente ale aparatelor de zbor au fost depistate în apropierea mai multor localităţi.

În aceeaşi zi, armata a anunţat că sistemele sale de supraveghere au identificat şi un al şaselea zbor neautorizat.

Noul incident survine după ce, la 1 octombrie, MAE l-a convocat pe ambasadorul Oleg Ozerov şi i-a înmânat o notă de protest în urma a trei încălcări ale spaţiului aerian al Republicii Moldova produse la 30 septembrie.

În nota transmisă ambasadorului, MAE condamnă o încălcare gravă a suveranităţii Republicii Moldova, care a pus în pericol direct viaţa cetăţenilor, şi a cerut Federaţiei Ruse să oprească acţiunile care pun în pericol Republica Moldova.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan profimedia
1
Surse: Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier. Planul președintelui...
ciuma
2
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să...
Sfântul Ciprian 2026. Sursă Foto Getty Images
3
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 2 octombrie: Cine își serbează numele și cui trebuie...
Invictus Games
4
Mesajul emoționant al prințului Harry pentru NATO: „Am pierdut o parte din identitatea...
peter magyar profimedia
5
Reacție neașteptată a Budapestei după ce Moscova a expulzat diplomaţi ungari: „E o măsură...
"Împăratul" a fost la înmormântare și imaginile fac înconjurul lumii: "E prima dată când văd așa ceva"
Digi Sport
"Împăratul" a fost la înmormântare și imaginile fac înconjurul lumii: "E prima dată când văd așa ceva"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
Declarațiile lui Putin sunt atât de nerealiste încât par niște halucinații (ISW)
oras ucrainean distrus de bombele rusesti
Uniunea Europeană îi cere Rusiei să asigure de urgență accesul ajutorului umanitar în Oleșkî: „E îngrozitor ce se întâmplă acolo”
drona profimedia
Șase zboruri neautorizate în Moldova, inclusiv rachete și drone. Maia Sandu: „Condamn atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei”
Vladimir Putin cu sigla Rosatom în spate
Bugetul Rusiei pentru 2027: cheltuieli militare record, mai puțini bani pentru programele sociale și taxe mai mari
Russian drone strikes hit central Kyiv, killing two
Planul secret al Rusiei pentru a „îngheța” Ucraina a ajuns în mâinile Kievului: Centrale nucleare, printre ținte (NYT)
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - MOTIUNE DE CENZURA - GUVERN DE COALITIE
Clasa politică, între negocieri pentru guvern și anticipate. Fost...
photo-collage.png - 2026-10-03T124351.720
Bătălia pentru miliardele UE: Nicușor Dan și Giorgia Meloni...
grafic urcare bancnote lei
Deputat PSD: „S&P nu ne-a cerut să sărăcim România, ca să salvăm...
atac sanaa
Rebelii houthi anunţă că Arabia Saudită a lansat zeci de lovituri...
Ultimele știri
Un membru-cheie al grupării „ShinyHunters”,care a compromis sistemele FBI, a fost arestat în Iordania
Mii de oameni protestează în Spania din cauza crizei locuințelor. Chiriile, principala nemulțumire
EAU îl ameninţă pe premierul britanic că vor retrage investiții de miliarde de lire, după acuzațiile împotriva Manchester City (presă)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii renasc odată cu Orionidele. Ploaia de stele din octombrie aduce schimbări uriașe
Cancan
Iarna vine mai repede decât ne așteptam! Orașele din România în care vin ninsorile pe 16 octombrie
Fanatik.ro
Mitică Dragomir dezvăluie discuția avută cu Gică Hagi: “Răzvan Burleanu i-a tras batista prin gură!”
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
„Zece jucători râdeau în jacuzzi după ce am pierdut cu 5-0!”. Fostul selecționer al României, dezvăluire șoc...
Adevărul
Mamaia, paradisul pierdut. Ce s-a ales din „Perla litoralului românesc“ după privatizări eșuate și ridicarea...
Playtech
Ai retras salariul cash ani la rând și acum vrei să pui economiile înapoi în bancă. Cum demonstrezi la ANAF...
Digi FM
Actorul Michael Vartan, aproape de nerecunoscut la 25 de ani de la premiera serialului „Alias”. Imaginea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă: polonezii și-au "desființat" propriul jucător, după 6-0 cu România! OUT din primul 11
Pro FM
Soția lui Justin Timberlake, mai senzuală ca oricând într-o ținută care i-a venit ca turnată. Jessica Biel a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce ar schimba Sylvester Stallone în căsnicia sa cu Jennifer Flavin: „Îmi doresc să fi făcut asta cu opt ani...
Adevarul
Europa taxează „energia murdară” din 2028. Cât vom plăti în plus pentru benzină, motorină și încălzire
Newsweek
Ministerul muncii, anunț despre ajutoarele la pensie în 2026. Ce se întâmplă cu banii de pe cardul de alimente
Digi FM
Romanița Iovan, la 62 de ani. Dublă sărbătoare în familie și o formă fizică impresionantă. Se antrenează la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Exerciţiile fizice regulate remodelează sistemul imunitar. Ce au găsit cercetătorii în sângele celor care fac...
Digi Animal World
Misterul aripilor de fluture. Cercetătorii au aflat cum reușesc aceste insecte să scape de păsări în ultima...
Film Now
Îndrăgostiți ca în prima zi după 29 de ani de căsnicie. Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, gesturi...
UTV
Un bărbat a cumpărat o sculptură cu 350 de euro dintr-un depozit. Descoperirea ar putea fi vândută cu peste...