Prima măsură a MAE de la Chișinău, după incursiunile cu drone și rachete în spațiul aerian al R. Moldova

Ministerul de Externe de la Chişinău l-a convocat pe ambasadorul Federaţiei Ruse, Oleg Ozerov, şi i-a înmânat o notă de protest, după ce cinci aparate de zbor, trei rachete şi două drone, au survolat sâmbătă spaţiul aerian al Republicii Moldova şi au explodat în apropierea unor localităţi, relatează agenţia de presă Moldpres.

Incidentul are loc la doar două zile după ce Ozerov a fost convocat la MAE în urma altor încălcări ale spaţiului aerian al Republicii Moldova.

MAE a atras atenţia asupra gravităţii incidentului de sâmbătă, care a pus în pericol viaţa şi securitatea cetăţenilor moldoveni şi a provocat incendii şi pagube materiale.

Ministerul a cerut Federaţiei Ruse să respecte suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova şi să prevină repetarea unor astfel de incidente.

În dimineaţa zilei de sâmbătă, Serviciul Operaţii Aeriene al armatei a stabilit că spaţiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de cinci aparate de zbor fără pilot.

Ulterior, Ministerul Apărării a precizat că, dintre cele cinci aparate care au explodat la sol, trei erau rachete şi două drone.

Fragmente ale aparatelor de zbor au fost depistate în apropierea mai multor localităţi.

În aceeaşi zi, armata a anunţat că sistemele sale de supraveghere au identificat şi un al şaselea zbor neautorizat.

Noul incident survine după ce, la 1 octombrie, MAE l-a convocat pe ambasadorul Oleg Ozerov şi i-a înmânat o notă de protest în urma a trei încălcări ale spaţiului aerian al Republicii Moldova produse la 30 septembrie.

În nota transmisă ambasadorului, MAE condamnă o încălcare gravă a suveranităţii Republicii Moldova, care a pus în pericol direct viaţa cetăţenilor, şi a cerut Federaţiei Ruse să oprească acţiunile care pun în pericol Republica Moldova.

Editor : C.L.B.