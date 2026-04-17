Prima navă de croazieră traversează Strâmtoarea Ormuz după izbucnirea războiului cu Iranul

Prima navă de croazieră a traversat Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului cu Iranul, după ce Teheranul și Washingtonul au anunțat că ruta strategică, blocată practic de la izbucnirea conflictului, va fi redeschisă complet pentru traficul comercial pe durata armistițiului. Vasul Celestyal Discovery, sub pavilion Malta, a plecat din Dubai după 47 de zile în care a rămas ancorat și urmează să ajungă în Oman, potrivit Euronews.

Platforma de monitorizare a navelor MarineTraffic a precizat că vasul de pasageri Celestyal Discovery, sub pavilion Malta, care ar naviga fără pasageri și se îndreaptă spre Oman, a plecat vineri din Dubai, după ce a rămas ancorat timp de 47 de zile.

Potrivit aceleiași surse, nava urmează să ajungă în Oman sâmbătă.

