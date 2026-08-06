Temperaturile au scăzut brusc în toată Noua Zeelandă, pe fondul unui val de frig din Antarctica care planează asupra țării, spre bucuria capitalei, Wellington, unde a nins pentru prima dată în ultimii 15 ani, oferind în același timp locuitorilor unui oraș din sud ocazia de a schia pe străzi, relatează The Guardian.

Frontul atmosferic a ajuns marți, iar o mare parte a țării s-a trezit cu temperaturi foarte scăzute, îngheț, ninsori și un vânt tăios.

Condițiile meteorologice s-au menținut și miercuri dimineață, trei localități din Insula de Sud înregistrând temperaturi de -9 °C. Unele autostrăzi au fost închise, în timp ce unele zone de pe coasta de est a Insulei de Nord s-au trezit sub impactul unor furtuni puternice cu grindină.

Marți, după prânz, la Wellington a căzut un amestec de lapoviță și zăpadă până la nivelul mării, pentru prima dată în ultimii 11 ani. Angajații de birou s-au grăbit să iasă din clădiri pentru a se bucura de ninsoarea ușoară, iar locuitorii, plini de entuziasm, și-au exprimat uimirea și bucuria, inundând rețelele sociale cu imagini.

Era un „tărâm de basm al iernii”, a scris un utilizator de pe rețelele sociale.

„Zăpadă în Wellington?! Incredibil! Ce mod grozav de a schimba cursul unei zile”, a scris altcineva.

„Mi se pare atât de plăcut entuziasmul creat în jurul acestui eveniment. M-am dus la fereastra biroului meu și toate geamurile clădirii de vizavi erau pline de oameni care priveau și ei”, a scris cineva pe Reddit.

Elevii din Dunedin, al doilea oraș ca mărime din Insula de Sud, au fost trimiși acasă marți, după ce zăpada a acoperit orașul, iar mulți au profitat de ocazie pentru a se bucura din plin de vremea aceasta.

Imaginile video difuzate de mass-media locală au arătat locuitori care se dădeau cu snowboardul pe străzile orașului, iar un schior îndrăzneț a coborât în viteză pe strada Baldwin – recunoscută de Guinness World Records drept cea mai abruptă stradă din lume.

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Mai la nord, plaja New Brighton din Christchurch era acoperită de un strat subțire de zăpadă, iar un avion a fost nevoit să renunțe la aterizarea pe Aeroportul Internațional din Christchurch din cauza vântului și a ploii.

Poliția a intervenit în urma mai multor incidente în care autoturisme au derapat pe drumurile înghețate și a îndemnat populația să evite deplasările.

Temperaturile urmau să crească miercuri, dar urmau să scadă din nou peste noapte, iar joi se preconizează că va fi cea mai rece dimineață a anului în unele regiuni ale țării, a anunțat Metservice, serviciul meteorologic din Noua Zeelandă.

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Între timp, Transpower, operatorul rețelei naționale de energie electrică, a declarat că a înregistrat cel mai ridicat consum de energie electrică din istorie în timpul orelor de vârf de miercuri dimineață și a avertizat că ar putea apărea o penurie de energie vineri dimineață.

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Editor : A.M.G.