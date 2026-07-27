Prima reacție a ambasadorului Rusiei la București, după ce a fost convocat la Ministerul de Externe

Ambasadorul rus la București, Vladimir Lipaev, consideră convocarea la Ministerul de Externe al României drept o „cascadorie propagandistică”, potrivit agenției de presă ruse de stat TASS. Sursa citată menționează că diplomatul a protestat față de „presupusele încălcări ale spațiului aerian românesc” de către drone ruseșri și a precizat că expulzarea unui angajat al ambasadei „nu va rămâne fără răspuns din partea Rusiei”.

„Este clar că aceasta este o cascadorie propagandistică, al cărei scop este de a preveni alte atacuri ale forțelor armate ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre și Marea Neagră, care este utilizată activ de NATO pentru a furniza arme și echipamente Forțelor Armate Ucrainene prin teritoriul românesc”, a declarat luni ambasadorul Vladimir Lipaev pentru TASS.

Potrivit lui Lipaev, „partea românească, ca de obicei, s-a limitat la acuzații nefondate și nesusținute la adresa Rusiei, refuzând să dezvăluie orice parametri tehnici de zbor care ar permite identificarea dronelor și nu a furnizat nicio dovadă tangibilă a originii acestora”.

„Partea română a fost avertizată cu privire la pericolul unei escaladări suplimentare a confruntării cu Federația Rusă și la implicarea Forțelor Armate Române în operațiuni de luptă directe în spațiul aerian ucrainean”, a menționat ambasadorul.

„A fost subliniat încă o dată faptul că Rusia nu a trimis și nu trimite dronele sale de luptă către ținte de pe teritoriul românesc, iar orice speculație pe această temă este complet nefondată.”

„A fost subliniat în special că sprijinul suplimentar pentru regimul terorist de la Kiev, sub orice formă, este absolut inacceptabil și intolerabil”, a adăugat Lipaev, potrivit TASS.

„Expulzarea nejustificată a unui angajat al ambasadei nu va rămâne fără răspuns din partea Rusiei”, a mai precizat diplomatul.

Ministerul de Externe de la București a anunțat luni, după ce ambasadorul Rusiei a fost convocat, că un membru al misiunii diplomatice a Moscovei la București va fi declarat persona non grata pe teritoriul nostru național, iar trimisul țării noastre la Moscova va fi chemat în țară pentru consultări.

Măsurile vin după ce Armata a doborât trei drone care ar fi fost de proveniență rusească.

Editor : B.P.