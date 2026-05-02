Prima reacție a Comisiei Europene după ce Trump a anunțat taxe mai mari pentru autoturismele din UE

Comisia Europeană a declarat că „își va păstra opțiunile deschise” în contextul în care UE analizează amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune o taxă vamală de 25% asupra autovehiculelor și pieselor auto provenite din Europa, relatează Politico.

Trump a anunțat, vineri seara, pe Truth Social că va majora cu 10% taxa pentru autoturisme și camioane din UE, acuzând că Europa „nu respectă” acordul comercial încheiat de cele două părți vara trecută.

În replică, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că blocul pune în aplicare acordul de la Turnberry „în conformitate cu practica legislativă standard, ținând administrația SUA pe deplin informată pe tot parcursul procesului”.

Între timp, președintele Comisiei pentru comerț a Parlamentului European a calificat amenințarea lui Trump drept „inacceptabilă” și a acuzat SUA că „își încalcă angajamentele”.

Au existat tensiuni latente între cele două părți cu privire la punerea în aplicare a acordului comercial. SUA s-au plâns că Uniunii Europene îi ia prea mult timp să reducă tarifele, în timp ce Europa s-a arătat indignată de o taxă americană de 26% aplicată aluminiului și oțelului.

Guvernele din UE sunt împărțite în privința necesității adoptării unor garanții suplimentare, așa cum solicită Parlamentul European, ceea ce întârzie ajungerea la un acord privind pașii următori. Majoritatea țărilor s-au opus inițiativei conduse de Franța de a revizui acordul, notează Politico.

Manfred Weber, președintele Partidului Popular European (de centru-dreapta), cel mai mare grup politic din Parlamentul European, a declarat pentru sursa citată că negocierile „trebuie încheiate rapid, astfel încât acordul să poată intra în sfârșit în vigoare”.

„Companiile noastre nu își pot permite o incertitudine prelungită”, a declarat Weber, solicitând organizarea unui vot final asupra acordului în Parlament încă de luna viitoare.

Anunțul lui Trump provoacă îngrijorare în rândul producătorilor auto străini din SUA. O majorare a tarifelor „ar pune în pericol progresele deja realizate în deschiderea piețelor UE și în dezvoltarea industriei auto americane”, a declarat Jennifer Safavian, CEO al grupului de lobby Autos Drive America, potrivit AP.

Ministrul francez pentru Afaceri Europene a declarat anterior că „nu există niciun motiv să punem în aplicare unilateral un acord dacă acesta nu este respectat de cealaltă parte”.

