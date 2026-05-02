Prima reacție a Comisiei Europene după ce Trump a anunțat taxe mai mari pentru autoturismele din UE

Data publicării:
Comisia Europeană a declarat că „își va păstra opțiunile deschise” în contextul în care UE analizează amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune o taxă vamală de 25% asupra autovehiculelor și pieselor auto provenite din Europa, relatează Politico.

Trump a anunțat, vineri seara, pe Truth Social că va majora cu 10% taxa pentru autoturisme și camioane din UE, acuzând că Europa „nu respectă” acordul comercial încheiat de cele două părți vara trecută.

În replică, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că blocul pune în aplicare acordul de la Turnberry „în conformitate cu practica legislativă standard, ținând administrația SUA pe deplin informată pe tot parcursul procesului”.

Între timp, președintele Comisiei pentru comerț a Parlamentului European a calificat amenințarea lui Trump drept „inacceptabilă” și a acuzat SUA că „își încalcă angajamentele”.

Au existat tensiuni latente între cele două părți cu privire la punerea în aplicare a acordului comercial. SUA s-au plâns că Uniunii Europene îi ia prea mult timp să reducă tarifele, în timp ce Europa s-a arătat indignată de o taxă americană de 26% aplicată aluminiului și oțelului.

Guvernele din UE sunt împărțite în privința necesității adoptării unor garanții suplimentare, așa cum solicită Parlamentul European, ceea ce întârzie ajungerea la un acord privind pașii următori. Majoritatea țărilor s-au opus inițiativei conduse de Franța de a revizui acordul, notează Politico.

Manfred Weber, președintele Partidului Popular European (de centru-dreapta), cel mai mare grup politic din Parlamentul European, a declarat pentru sursa citată că negocierile „trebuie încheiate rapid, astfel încât acordul să poată intra în sfârșit în vigoare”.

„Companiile noastre nu își pot permite o incertitudine prelungită”, a declarat Weber, solicitând organizarea unui vot final asupra acordului în Parlament încă de luna viitoare.

Anunțul lui Trump provoacă îngrijorare în rândul producătorilor auto străini din SUA. O majorare a tarifelor „ar pune în pericol progresele deja realizate în deschiderea piețelor UE și în dezvoltarea industriei auto americane”, a declarat Jennifer Safavian, CEO al grupului de lobby Autos Drive America, potrivit AP.

Ministrul francez pentru Afaceri Europene a declarat anterior că „nu există niciun motiv să punem în aplicare unilateral un acord dacă acesta nu este respectat de cealaltă parte”.

Top Citite
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
sorin grindeanu psd
2
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
barbat cu catuse la maini
3
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
4
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
zelenski, trump și vance in biroul oval
5
Volodimir Zelenski: Dacă J.D. Vance este mândru că nu ne ajută, înseamnă că îi ajută pe...
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Digi Sport
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1086404085
Majoritatea americanilor consideră războiul din Iran o greşeală. Ce cred că ar trebui să facă Trump în continuare (Sondaj)
profimedia-1068811333
Iranul avertizează că este pregătit pentru „o nouă aventură a americanilor”: Reluarea războiului este „probabilă”
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
SUA aprobă un nou pachet de armament pentru Israel, în timp ce avertizează aliații europeni că vor fi întârzieri la livrări
nava amercana in apele iranului
Trump descrie cum acționează armata SUA în blocada Strâmtorii Ormuz: „Suntem ca nişte piraţi”
Hungarian PM Orban Holds Election Rally
Viktor Orban nu cedează în fața deciziei CJUE privind legea care discriminează comunitatea LGBTQ
Recomandările redacţiei
Ministrul fondurilor europene.
Pîslaru răspunde acuzațiilor PSD privind banii din PNRR cu un atac...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la...
insigna cu sigla pot
Avertisment lansat de o deputată ex-POT înainte de votul moțiunii...
pacient intr-un pat de spital
Șeful CNAS explică reducerea numărului de paturi din spitale: „Nu mai...
Ultimele știri
Petrolier deturnat de „oameni înarmați” în largul Yemenului. Armatorul căuta o rută alternativă din cauza blocării Strâmtorii Ormuz
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova
65 de localităţi din județul Bacău au rămas fără servicii de salubrizare. A fost declarată stare de alertă
Citește mai multe
