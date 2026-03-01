Prima reacție a Hamas după moartea ayatollahului Ali Khamenei

Hamasul a condamnat, duminică, ca pe o „crimă abominabilă" atacul americano-israelian care s-a soldat, sâmbătă, cu moartea ayatollahului Ali Khamenei, ghidul suprem iranian şi un susţinător fervent al mişcării islamiste palestiniene.

„Noi, în cadrul Hamas, vom plânge dispariţia ayatollahului Ali Khamenei", indică un comunicat al formaţiunii, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„SUA şi guvernul de ocupaţie fascist poartă întreaga responsabilitate a acestei agresiuni flagrante şi a acestei crime odioase împotriva suveranităţii Republice islamice Iran, precum şi a gravelor repercusiuni asupra securităţii şi stabilităţii regiunii", adaugă textul.

Gruparea armată Jihadul Islamic, aliat al Hamasului în timpul celor doi ani de război în Fâşia Gaza, a calificat moartea lui Ali Khamenei drept „crimă de război" comisă de SUA şi Israel în cadrul unui „atac trădător şi răuvoitor".

Editor : C.S.