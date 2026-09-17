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Avertismentul lansat de Kremlin după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni împotriva Rusiei

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Dmitri Peskov.
Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images
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Kremlinul a avertizat, joi, că noile sancţiuni aprobate miercuri de către Congresul american, care vizează exporturile de hidrocarburi ale Rusiei şi clienţilor săi, vor „complica” eforturile diplomatice pentru un acord de pace, relatează AFP, potrivit News.ro.

„Impunerea unor noi sancţiuni de către Statele Unite va complica, fără nicio îndoială, căutările şi eforturile în vederea găsirii unei soluționări paşnice în Ucraina”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

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El a respins măsurile americane pe care le califică drept „ostile”.

Reacția acestuia vine după ce Congresul SUA a aprobat noi sancţiuni împotriva Rusiei, susţinute și de preşedintele SUA, Donald Trump.

Acest proiect de lege, care prevede pentru prima dată acţiuni ale părţii americane împotriva flotei fantomă a Rusiei, a fost adoptat cu 262 de voturi pentru şi 159 împotrivă şi constituie prima acţiune majoră a Congresului SUA împotriva Moscovei de la revenirea la putere a preşedintelui republican.

Acesta vizează, de asemenea, sectoarele ruseşti ale energiei şi apărării şi îi atacă pe preşedintele rus Vladimir Putin şi pe alţi oficiali cu rang înalt.

Textul îi oferă preşedintelui american mai ales puterea de a impune taxe vamale de până la 100% celor mai mari cinci ţări importatoare de gaze şi petrol rusesc, printre care China şi India - o prevedere care ar putea bloca adoptarea sa.

Deputaţii democraţi susţin măsurile în favoarea Ucrainei, dar sunt reticenţi în a-i oferi lui Donald Trump mână liberă în privinţa acestor suprataxe vamale, instrumentul său economic preferat.

Cu toate acestea, senatorii democraţi au susţinut pe scară largă aceste măsuri, ceea ce a dus la o adoptare cu 86 de voturi pentru şi 11 împotrivă la începutul lunii august în Senat.

Pentru susţinătorii textului, consolidarea sancţiunilor împotriva Rusiei şi a aliaţilor săi, chiar şi indirecţi, este necesară în condiţiile în care Moscova intensifică atacurile asupra Ucrainei. Miercuri, un atac rusesc cu dronă asupra unui autobuz în sudul ţării a făcut cel puţin 5 morţi.

 

Editor : C.L.B.

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