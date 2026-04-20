Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria

Rumen Radev. Foto: Profimedia Images
„Spirit critic şi pragmatism”

Kremlinul a salutat, luni, apelurile la dialog din partea fostului preşedinte bulgar Rumen Radev, care a câştigat alegerile parlamentare din această ţară balcanică şi doreşte să restabilească legăturile cu Rusia.

„Evident, salutăm afirmaţiile domnului Radev, care a câştigat alegerile, precum şi pe cele ale altor lideri europeni cu privire la disponibilitatea lor de a rezolva problemele prin dialog”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său de presă zilnic, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres. 

Peskov a făcut aceste afirmaţii după ce a fost întrebat de un reporter despre presupusa panică din Europa din cauza victoriei lui Radev şi dacă acesta este un „cal troian” rusesc.

În acelaşi timp, Peskov a spus că ar fi prematur să tragă concluzii mai ample despre schimbarea climatului politic general din Europa, având în vedere ceea ce a numit declaraţiile obişnuite - pe care le-a descris în trecut drept anti-ruse - emise de Comisia Europeană de la Bruxelles.

Fostul preşedinte bulgar Rumen Radev, care a promis să pună capăt corupţiei endemice şi instabilităţii politice ce afectează cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană, a câştigat alegerile parlamentare cu majoritate absolută, conform rezultatelor oficiale publicate luni.

Partidul lui Radev, Bulgaria Progresivă, a obţinut 44,7% din sufragii, după numărarea a 96,4% din voturile de la alegerile de duminică, fiind astfel aproape de a-şi asigura aproximativ 130 din cele 240 de locuri din Parlament.

Această victorie zdrobitoare marchează prima majoritate parlamentară absolută pentru un partid din Bulgaria din 1997 şi oferă naţiunii balcanice oportunitatea de a forma un guvern stabil după opt runde de alegeri în cinci ani.

„Am depăşit apatia", a declarat duminică, în faţa susţinătorilor săi, Rumen Radev, un fost general şi pilot de vânătoare în vârstă de 62 de ani.

Susţinător al reluării dialogului cu Moscova, viitorul prim-ministru a afirmat că ţara sa „se va strădui să-şi continue drumul european, dar, credeţi-mă, o Bulgarie puternică şi o Europă puternică au nevoie de spirit critic şi pragmatism".

Înainte de alegeri, el declarase că împărtăşeşte refuzul Ungariei şi Slovaciei de a trimite arme Ucrainei, care se află în război împotriva invaziei ruseşti, argumentând că „nu vede beneficiul pentru ţara sa săracă în a plăti".

Însă Radev, care a subliniat în mod constant beneficiile pe care ţara sa, cu 6,5 milioane de locuitori, le-a obţinut de pe urma UE de la aderarea sa în 2007, a exclus utilizarea dreptului său de veto pentru a bloca deciziile blocului comunitar.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
2
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Serghei Lavrov GESTICULEAZA
3
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu...
hakan fidan
4
Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Soră medicală Rusia
Rusia își propune să testeze pentru HIV o treime din populație. Comparație cu unele țări africane. „Riscuri de infectare foarte mari”
roboti pe frontul din ucraina
„Viitorul războiului”. Ucraina trimite roboți pe front, în locul soldaţilor: „Poziția a fost capturată fără să se tragă niciun foc”
profimedia-1092877157
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria progresistă” revendică primul loc în alegerile anticipate
profimedia-0850392060
Spionajul militar ucrainean a aflat care sunt planurile Rusiei. Ce pregătește Moscova pentru Ucraina în această vară
soldați libieni din facțiuni rivale participă la exerciții militare comune
Planul ambițios prin care SUA încearcă să elimine cel mai mare punct logistic al lui Putin din Africa. „Rusia este dată laoparte”
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan sorin grindeanu
„Momentul adevărului”. PSD decide, astăzi, dacă îi retrage sprijinul...
george simion sustine un discurs
AUR anunță că va vota eventuale moțiuni de cenzură împotriva...
U.S. Navy Supporting Blockade Of Strait Of Hormuz
Război în Orientul Mijlociu, ziua 52. MAE iranian: Teheranul nu are...
Radu Miruta
Radu Miruță atacă PSD: „Am văzut dramoleta lor, cu «momentul...
Ultimele știri
Panică la circ, în Rusia: un tigru a pătruns în tribune. Cum a reușit animalul sălbatic să scape de vigilența dresorilor
„Eu nu sunt un împărat, ca Donald Trump sau Vladimir Putin”. Lukașenko a vorbit despre dragostea populară pentru cei doi lideri
„Nu-l mai lăsa pe Putin să te prostească”: Criticii lui Trump condamnă prelungirea derogării de la sancționarea petrolului rusesc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 cele mai puternice și de succes zodii. Capricornul este adesea considerat CEO-ul zodiacului
Cancan
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Fanatik.ro
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Ce vrea să facă, de fapt, Hagi la națională. Strategie pe 5 puncte – sistemul de joc și ce sunt obligați...
Adevărul
Scenarii de criză la vârful puterii: cum poate rezista Guvernul Bolojan și de ce abandonarea premierului ar...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Hagi a făcut marele anunț despre Ianis Hagi, în ziua în care a devenit selecționerul României
Pro FM
Gestul lui Hailey Bieber față de Billie Eilish, la Coachella, la concertul lui Justin. Imaginile sunt virale...
Film Now
Justin Theroux și Nicole Brydon Bloom au devenit părinți. „Suntem atât de fericiți”. Reacție dulce a fostei...
Adevarul
Misterul originii moților din Munții Apuseni. Urmași ai dacilor, romanilor și popoarelor atrase de aur
Newsweek
Ce bani iei în plus la pensie dacă ai muncit în grupa I sau grupa 2? Cu cât se reduce vârsta de pensionare?
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
Eric Roberts, destăinuiri despre accidentul care era să-i încheie cariera. „Credeam că s-a terminat”. Rolul...
UTV
Paris Jackson critică filmul despre Michael Jackson. „Narațiunea este controlată și plină de minciuni”