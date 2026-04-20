Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria

Kremlinul a salutat, luni, apelurile la dialog din partea fostului preşedinte bulgar Rumen Radev, care a câştigat alegerile parlamentare din această ţară balcanică şi doreşte să restabilească legăturile cu Rusia.

„Evident, salutăm afirmaţiile domnului Radev, care a câştigat alegerile, precum şi pe cele ale altor lideri europeni cu privire la disponibilitatea lor de a rezolva problemele prin dialog”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său de presă zilnic, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Peskov a făcut aceste afirmaţii după ce a fost întrebat de un reporter despre presupusa panică din Europa din cauza victoriei lui Radev şi dacă acesta este un „cal troian” rusesc.

În acelaşi timp, Peskov a spus că ar fi prematur să tragă concluzii mai ample despre schimbarea climatului politic general din Europa, având în vedere ceea ce a numit declaraţiile obişnuite - pe care le-a descris în trecut drept anti-ruse - emise de Comisia Europeană de la Bruxelles.

Fostul preşedinte bulgar Rumen Radev, care a promis să pună capăt corupţiei endemice şi instabilităţii politice ce afectează cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană, a câştigat alegerile parlamentare cu majoritate absolută, conform rezultatelor oficiale publicate luni.

Partidul lui Radev, Bulgaria Progresivă, a obţinut 44,7% din sufragii, după numărarea a 96,4% din voturile de la alegerile de duminică, fiind astfel aproape de a-şi asigura aproximativ 130 din cele 240 de locuri din Parlament.

„Spirit critic şi pragmatism”

Această victorie zdrobitoare marchează prima majoritate parlamentară absolută pentru un partid din Bulgaria din 1997 şi oferă naţiunii balcanice oportunitatea de a forma un guvern stabil după opt runde de alegeri în cinci ani.

„Am depăşit apatia", a declarat duminică, în faţa susţinătorilor săi, Rumen Radev, un fost general şi pilot de vânătoare în vârstă de 62 de ani.

Susţinător al reluării dialogului cu Moscova, viitorul prim-ministru a afirmat că ţara sa „se va strădui să-şi continue drumul european, dar, credeţi-mă, o Bulgarie puternică şi o Europă puternică au nevoie de spirit critic şi pragmatism".

Înainte de alegeri, el declarase că împărtăşeşte refuzul Ungariei şi Slovaciei de a trimite arme Ucrainei, care se află în război împotriva invaziei ruseşti, argumentând că „nu vede beneficiul pentru ţara sa săracă în a plăti".

Însă Radev, care a subliniat în mod constant beneficiile pe care ţara sa, cu 6,5 milioane de locuitori, le-a obţinut de pe urma UE de la aderarea sa în 2007, a exclus utilizarea dreptului său de veto pentru a bloca deciziile blocului comunitar.

