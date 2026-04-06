Prima reacție a Kremlinului în cazul explozibililor găsiți lângă gazoductul Balkan Stream

Kremlinul a afirmat luni că, deşi nu există încă dovezi concludente, este foarte probabil să se găsească dovezi care să arate că Ucraina a amplasat explozibilii găsiţi lângă conducta de gaze Balkan Stream din Serbia, care transportă gaz rusesc către Ungaria, a consemnat Reuters.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban - care la sfârşitul acestei săptămâni se va confrunta cu un scrutin dificil - a convocat duminică de urgenţă consiliul de apărare al ţării, după descoperirea explozibililor lângă conducta TurkStream din Serbia.

„Situaţia este potenţial foarte periculoasă. Aceasta este o arteră energetică vitală, care funcţionează în prezent sub o presiune extremă. Şi înainte de aceasta, după cum ştim, regimul de la Kiev a fost implicat direct în astfel de acte de sabotaj împotriva infrastructurii energetice critice”, a declarat luni reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Este foarte probabil ca şi de data aceasta să se găsească semne ale implicării regimului de la Kiev”, a adăugat el, precizând că Moscova speră că Budapesta şi Belgradul vor acţiona pentru a minimiza ameninţarea.

„De asemenea, sperăm că, în timpul discuţiilor recente cu (preşedintele ucrainean Volodimir) Zelenski purtate la Ankara, şeful regimului de la Kiev a conştientizat că astfel de acţiuni agresive împotriva infrastructurii conductelor South Stream şi Blue Stream sunt inacceptabile", a mai notat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse.

Premierul ungar a afirmat că Ucraina încearcă de ani de zile să întrerupă alimentarea cu energie a Europei din Rusia, deşi nu a învinovăţit direct Kievul pentru incident, în timp ce Ministerul de Externe al Ucrainei a respins orice încercare de asociere între Kiev şi explozibilii găsiţi.

