Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Declarația procurorului general Alex Florența cu privire la interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024 nu este adevărată, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru publicația rusă RBK.

„Nu, nu este adevărat. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de interferență în alegeri, de tentative de destabilizare, etc. Apoi, ei înșiși au recunoscut că nu era așa. Același lucru este valabil și pentru România!”, a spus Peskov.

Și purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a calificat anterior acuzațiile împotriva Moscovei ca fiind nefondate și ridicole.

Reacția vine după ce marți, procurorul general al României, Alex Florența, a prezentat rezultatele anchetei privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. El spune că decizia a fost influențată de un amplu război hibrid orchestrat de Rusia, care a combinat atacuri cibernetice asupra unor instituții cheie cu o campanie online agresivă realizată prin inteligența artificială.

Potrivit procurorului, platforme care au legături directe cu Federația Rusă, site-uri care împrăștiau propaganda rusă și campanii artificiale pe TikTok, sunt doar câteva dintre mecanismele propagandei din spatele fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, trimis acum în judecată pentru tentativă la lovitură de stat.

„Trebuie să avem în vedere faptul că începând din cursul lunii noiembrie 2024, la nivelul comunităților extremiste s-a constatat o intensificare a narativelor și mesajelor instigatoare la ură și violență asociate campaniei de promovare a unui candidat independent (Călin Georgescu, n.r.) și au creat un climat de panică la nivelul societății. Această creștere a volumului de conținut instigator la acțiuni violente a fost inițiată încă din perioada primului tur al alegerilor, evoluția realizându-se însă în mod sistematic, prin promovare de elemente de conținut de instigare la ură, generate prin intermediul inteligenței artificiale”, a spus Florența.

„Analizele efectuate au arătat că, începând cu 27 noiembrie, s-a constatat o intensificare a campaniei de promovare a candidatului la prezidențiale la nivelul unor grupuri cunoscute pentru diseminarea de narative de dezinformare care asigură legătura dintre comunitatea prorusă și alte comunități generatoare de riscuri pentru ordinea publică, în special grupări extremiste și conspiraționiste. Au fost identificate astfel narative prin care este promovat candidatul la nivelul a peste 40 de grupuri de acest tip și au totalizat peste 1.300.000 de membri”, a precizat procurorul.

Florența avertizează că România se află în continuare în vizorul unei agresiuni hibride căreia trebuie să-i facă față. „Războiul hibrid în momentul de față, prin comparație cu războiul tradițional,, este mult mai insidios mult mai perfid, dar cu rezultate de influențare a modului de derulare a vieții sociale, economice”, a mai spus el.

Citește și: Cum a funcționat propaganda în sprijinul lui Călin Georgescu. Legăturile directe cu Rusia

