Prima reacție a lui Aleksandar Vucic după ce serviciile de securitate sârbe l-au avertizat să nu meargă la summitul UE din Muntenegru

Preşedintele sârb, Aleksandar Vucic, a declarat joi presei, după o întâlnire cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, că va participa la Summitul UE - Balcanii de Vest de la Tivat, în Muntenegru, în ciuda unui avertisment al Agenţiei de Securitate şi Informaţii a Serbiei, potrivit căruia viaţa sa ar fi în pericol.

„În ceea ce priveşte Agenţia de Securitate şi Informaţii, am primit o scrisoare şi am citit-o. Desigur, nu am discutat despre asta cu domnul Costa, dar eu merg în Muntenegru şi este foarte important să reprezint Serbia, deci totul este normal”, a spus Vucic în cadrul unei conferinţe de presă alături de oficialul european, relatează Tanjug, potrivit Agerpres.

El a fost întrebat dacă a văzut avertismentul agenţiei, dacă îşi va anula călătoria la Tivat şi dacă a discutat despre ameninţarea de securitate cu Costa.

Vucic a precizat că va aborda diverse subiecte în Muntenegru şi a adăugat că intenţionează să îşi exprime acolo poziţiile politice.

„Voi merge acolo şi le voi spune tuturor în faţă tot ce am de spus despre diversele jocuri în care Serbia este prezentată ca Ťmica Rusieť, iar alte ţări sunt prezentate aproximativ ca statele baltice, mereu ameninţate de noi, şi aşa mai departe. Deci voi vorbi despre asta, dar în Muntenegru. Voi vorbi despre asta şi acolo, pentru că nu mi-e frică să spun adevărul”, a declarat el.

Miercuri seara, Agenţia de Securitate şi Informaţii i-a recomandat lui Vucic să nu călătorească la Tivat şi a avertizat că activităţile clanurilor criminale din Muntenegru reprezintă o ameninţare la adresa vieţii sale.

Liderii Uniunii Europene şi cei ai statelor din Balcanii de Vest se reunesc vineri, la Tivat, în Muntenegru, în cadrul Summitului UE - Balcanii de Vest, unul dintre cele mai importante forumuri politice dedicate viitorului regiunii şi relaţiei sale cu Uniunea Europeană.

Editor : C.S.