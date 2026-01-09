Live TV

Prima reacție a lui Donald Trump după ce Maria Corina Machado a spus că vrea să-i predea Nobelul său pentru Pace

Data publicării:
Maria Corina Machado
Maria Corina Machado. Sursa foto: Profimedia Images

Donald Trump a anunţat joi că opozanta venezueleană Maria Corina Machado va fi la Washington săptămâna viitoare şi s-a declarat „nerăbdător” să o întâlnească, adăugând că va fi „o mare onoare” pentru el dacă ea îi va preda lui Premiul său Nobel pentru Pace, informează vineri AFP, potrivit Agerpres. 

„Înţeleg că ea vine într-o zi sau alta săptămâna viitoare. Sunt nerăbdător să o salut”, a spus preşedintele american într-un interviu pentru canalul Fox News.

„Am auzit că ea vrea să facă asta. Ar fi o mare onoare”, a mai declarat Trump în faţa moderatorului Sean Hannity, care i-a amintit că şefa opoziţiei venezuelene se angajase să „împartă” şi chiar să-i „predea” prestigioasa sa distincţie.

Preşedintele american, care a apreciat din nou joi că organizarea de alegeri în Venezuela nu este de actualitate, a estimat după capturarea lui Nicolas Maduro de către americani că Maria Corina Machado nu este calificată pentru a prelua frâiele conducerii în această ţară.

Mai exact, el a declarat că ea „nu beneficiază nici de susţinere, nici de respect în ţara sa”.

În pofida eforturilor de amabilitate din partea opozantei venezuelene, Donald Trump nu a reuşit să treacă peste faptul că ea şi nu el fusese aleasă să primească Nobelul pentru Pace, pe care el îl doreşte de multă vreme.

Preşedintele american şi-a expus din nou nemulţumirea în acest sens joi la Fox News, criticând în special Norvegia.

„Aici se situează comitetul (care decernează Nobelul pentru Pace, n.r.). Este foarte jenant pentru Norvegia.(...) Atunci când pui capăt unui număr de opt războaie, ar trebui să primeşti unul (câte un Nobel) pentru fiecare”, a declarat Donald Trump, care reiterează această cifră considerată fantasmagorică de experţii în relaţii internaţionale.

