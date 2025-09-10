Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești

Președintele american, Donald Trump, a postat, la ore bune după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de minimum 19 drone, iar avioane aliate au fost nevoite să doboare unele dintre acestea. Reacția a venit printr-o postare pe propria platformă de socializare, Truth Social, și nu este prea clară în privința acțiunilor președintelui american.

„Ce-i cu Rusia, de încalcă cu drone spațiul aerian al Poloniei? Hai că începe!”, a scris Trump pe Truth Social. Postarea este vagă și lasă loc de interpretări.

Polonia a doborât mai multe drone cu sprijinul avioanelor militare ale aliaților săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianței militare occidentale a tras focuri de armă în timpul războiului Rusiei în Ucraina.

În calitate de putere principală în alianța NATO — în ciuda insistenței lui Trump ca alte țări să-și asume mai multă responsabilitate în ceea ce privește apărarea — SUA vor avea o influență considerabilă asupra oricărei reacții viitoare.

Președintele american urmează să discute despre evenimentele din Polonia cu președintele polonez Karol Nawrocki.

„Președintele Trump și Casa Albă monitorizează rapoartele din Polonia. Președintele Trump intenționează să discute astăzi cu președintele Nawrocki”, a declarat un oficial de la Casa Albă, citat de TVPWorld.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat în Parlament că este „cel mai aproape de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial”, deși a adăugat că „nu are motive să creadă că suntem în pragul unui război”.

Moscova a negat responsabilitatea pentru incident, un diplomat rus de rang înalt din Polonia afirmând că dronele proveneau din direcția Ucrainei.

Liderii europeni, care au încercat recent să-l convingă pe Trump să se alăture eforturilor lor de înăsprire a sancțiunilor împotriva Rusiei și de intensificare a sprijinului pentru Kiev, au declarat că incidentul justifică o reacție colectivă. Nu a existat o reacție imediată din partea Washingtonului.

