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Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA

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Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto: Profimedia
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Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că a aprobat memorandumul de înțelegere semnat între Teheran și Washington, deși inițial s-a opus acordului. Într-un mesaj publicat de presa de stat iraniană și citat de BBC, acesta a afirmat că și-a dat acordul după ce a primit garanții din partea președintelui Masoud Pezeshkian privind protejarea intereselor Iranului și ale „Axei Rezistenței”.

Declarația vine la scurt timp după ce vicepreședintele american JD Vance a anunțat că a început oficial perioada de 60 de zile în care Statele Unite și Iranul vor negocia un acord final privind programul nuclear iranian, ridicarea sancțiunilor și viitorul relațiilor dintre cele două state.

În mesajul său, Khamenei a subliniat că nu și-a schimbat poziția de principiu față de negocieri, însă a acceptat demersul după ce președintele iranian și-a asumat responsabilitatea pentru apărarea intereselor naționale și a promis că Iranul nu va accepta eventuale cereri excesive din partea Washingtonului.

Tot joi, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat ridicarea blocadei navale asupra traficului maritim către și dinspre porturile iraniene. Potrivit autorităților americane, toate operațiunile de aplicare a blocadei au încetat, însă navele militare americane vor rămâne în regiune pentru a monitoriza respectarea prevederilor acordului.

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Memorandumul semnat de cele două părți deschide o perioadă de 60 de zile de negocieri privind programul nuclear iranian, sancțiunile economice și alte aspecte sensibile ale relației dintre Washington și Teheran. Documentul prevede, de asemenea, redeschiderea traficului comercial prin Strâmtoarea Ormuz și ridicarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene.

Mesajul integral al liderului suprem al Iranului

„După cum ați fost informați, a fost semnat un memorandum de înțelegere între președinții Iranului și Statelor Unite ale Americii. Pe parcursul procesului care a condus la acest moment, oficialii responsabili au depus eforturi ample, din preocupare sinceră și bună credință.

Desigur, președintele american a fost cel care, din disperare, a folosit toate pârghiile posibile pentru a ajunge la acest rezultat. Eu, din principiu, aveam o opinie diferită; totuși, având în vedere angajamentul pe care onoratul președinte [al Iranului], în calitatea sa de președinte al Consiliului Suprem de Securitate Națională, mi l-a oferit atât în nume propriu, cât și în numele celorlalți membri, privind protejarea drepturilor națiunii iraniene și ale Axei Rezistenței, precum și asumarea explicită a acestei responsabilități, mi-am dat acordul.

El [Pezeshkian] a declarat, de asemenea, în mod explicit că, dacă partea americană va încerca să formuleze cereri excesive, nu li se va supune. Din acest moment, noi - adică voi, națiunea mândră, și acest umil slujitor - vom aștepta îndeplinirea condițiilor menționate anterior.

Cu toate acestea, este de la sine înțeles că negocierile directe care vor avea loc în viitor nu vor însemna acceptarea poziției inamicului. Sperăm că rugăciunile binecuvântate ale Stăpânului nostru (fie ca Dumnezeu să grăbească nobila sa revenire) vor aduce tot felul de victorii și succese națiunii iraniene demne.”

În timp ce președintele Masoud Pezeshkian a salutat memorandumul și l-a descris drept un „document istoric”, reacțiile din Iran rămân împărțite. Unii oficiali iranieni, presa de stat și personalități apropiate establishmentului au prezentat documentul în 14 puncte semnat cu Statele Unite drept o victorie diplomatică. În schimb, reprezentanții aripii dure a regimului și o parte a opoziției iraniene din diaspora au rămas critici față de acord.

Editor : M.I.

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