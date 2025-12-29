Președintele american Donald Trump a declarat, luni, despre acuzațiile Rusiei că ucrainenii au atacat cu drone reședința lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, că această acțiune „nu este bună”, chiar dacă Kievul a respins imediat acuzația.

„Nu este momentul potrivit. Una este să fii ofensiv, pentru că ei sunt ofensivi. Alta este să-i ataci casa”, a spus Trump.

„Am aflat astăzi despre asta de la președintele Putin. Am fost foarte supărat din cauza asta”, adaugă el.

Președintele SUA a recunoscut că este „posibil” ca acuzația să fie falsă și ca un astfel de atac să nu fi avut loc, apoi a adăugat că „președintele Putin mi-a spus în această dimineață că a avut loc”.

Comentariile reprezintă primele declarații ale lui Trump pe această temă de când ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că a lansat noaptea trecută 91 de drone cu rază lungă de acţiune către reşedinţa preşedintelui Putin din regiunea Novgorod.

„Tocmai am auzit despre asta, dar nu știu nimic. Ar fi păcat. Nu ar fi bine”, a declarat el reporterilor înaintea unei întâlniri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la stațiunea sa Mar-a-Lago din Florida.

Ucraina neagă

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia minte când acuză Ucraina că ar fi încercat să lovească noaptea trecută cu drone o reşedinţă a preşedintelui rus Vladimir Putin.

„Ruşii au inventat acum o poveste evident falsă despre un pretins atac asupra reşedinţei dictatorului rus, pentru a avea o scuză să-şi continue atacurile împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski pe canalul său de Telegram.

El a descris declaraţiile ministrului rus de externe drept „afirmaţii periculoase” care urmăresc „subminarea progreselor” obţinute de echipele de negociere ale Ucrainei şi SUA pentru încheierea războiului ruso-ucrainean.

Zelenski, care a avut duminică o întâlnire în Florida cu preşedintele american Donald Trump, la reşedinţa acestuia de la Mar-a-Lago, a catalogat de asemenea drept "tactici mincinoase tipic ruseşti" afirmaţiile lui Lavrov despre atacul ucrainean asupra unei reşedinţe a lui Putin.

„Important acum este ca lumea să nu rămână tăcută şi ca ruşii să nu submineze progresele către pace”, a subliniat Zelenski.

Luni, Trump a vorbit la telefon cu Putin și a descris convorbirea ca fiind „productivă”, deși a spus că mai sunt probleme de rezolvat pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina.

„A fost o discuție foarte productivă. Adică, avem câteva probleme foarte spinoase, după cum vă puteți imagina. Avem câteva probleme pe care sperăm să le rezolvăm și, dacă le rezolvăm, veți putea avea pace”, a spus el.

