Live TV

Video Prima reacție a lui Trump după presupusul atac ucrainean asupra reședinței lui Putin

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Din articol
Ucraina neagă

Președintele american Donald Trump a declarat, luni, despre acuzațiile Rusiei că ucrainenii au atacat cu drone reședința lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, că această acțiune „nu este bună”, chiar dacă Kievul a respins imediat acuzația.

„Nu este momentul potrivit. Una este să fii ofensiv, pentru că ei sunt ofensivi. Alta este să-i ataci casa”, a spus Trump.

„Am aflat astăzi despre asta de la președintele Putin. Am fost foarte supărat din cauza asta”, adaugă el.

Președintele SUA a recunoscut că este „posibil” ca acuzația să fie falsă și ca un astfel de atac să nu fi avut loc, apoi a adăugat că „președintele Putin mi-a spus în această dimineață că a avut loc”.

Comentariile reprezintă primele declarații ale lui Trump pe această temă de când ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că a lansat noaptea trecută 91 de drone cu rază lungă de acţiune către reşedinţa preşedintelui Putin din regiunea Novgorod.

„Tocmai am auzit despre asta, dar nu știu nimic. Ar fi păcat. Nu ar fi bine”, a declarat el reporterilor înaintea unei întâlniri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la stațiunea sa Mar-a-Lago din Florida.

Ucraina neagă

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia minte când acuză Ucraina că ar fi încercat să lovească noaptea trecută cu drone o reşedinţă a preşedintelui rus Vladimir Putin.

„Ruşii au inventat acum o poveste evident falsă despre un pretins atac asupra reşedinţei dictatorului rus, pentru a avea o scuză să-şi continue atacurile împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski pe canalul său de Telegram.

El a descris declaraţiile ministrului rus de externe drept „afirmaţii periculoase” care urmăresc „subminarea progreselor” obţinute de echipele de negociere ale Ucrainei şi SUA pentru încheierea războiului ruso-ucrainean.

Zelenski, care a avut duminică o întâlnire în Florida cu preşedintele american Donald Trump, la reşedinţa acestuia de la Mar-a-Lago, a catalogat de asemenea drept "tactici mincinoase tipic ruseşti" afirmaţiile lui Lavrov despre atacul ucrainean asupra unei reşedinţe a lui Putin.

„Important acum este ca lumea să nu rămână tăcută şi ca ruşii să nu submineze progresele către pace”, a subliniat Zelenski.

Luni, Trump a vorbit la telefon cu Putin și a descris convorbirea ca fiind „productivă”, deși a spus că mai sunt probleme de rezolvat pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina.

„A fost o discuție foarte productivă. Adică, avem câteva probleme foarte spinoase, după cum vă puteți imagina. Avem câteva probleme pe care sperăm să le rezolvăm și, dacă le rezolvăm, veți putea avea pace”, a spus el.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Russia Ukraine War
2
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
Donald Trump și Steve Witkoff
3
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
augustin zegrean
5
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
Digi Sport
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele rus Vladimir Putin.
„E clar că Putin încă respectă NATO”. Ce spune șeful serviciilor secrete estoniene despre un posibil război între Rusia și Occident
soldați și rachete în ucraina
Jurnalist BBC: „Am relatat despre 40 de războaie, dar nu am văzut niciodată un an ca 2025”. Cum ar putea arăta al 3-lea război mondial
Donald Trump și Vladimir Putin.
Mesajul lui Putin pentru Trump după presupusul „atac terorist ucrainean” asupra reședinței sale: „Reevaluăm colaborarea cu Zelenski”
Benjamin Netanyahu și Donald Trump
După Ucraina, atenția se îndreaptă către problemele din Orientul Mijlociu. Donald Trump, discuții cu Benjamin Netanyahu în Florida
purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov
Ce spune Kremlinul despre o posibilă discuție la telefon între Putin și Zelenski
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Ucrainenii au încercat să-l asasineze pe Putin, acuză Moscova...
spital
Val de gripă în România. Dr Adrian Marinescu: „S-au dublat...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_16_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu...
ciocanel-ccr-inquam-photos-octav-ganea
Zegrean spune că e „justificată” cererea de amânare a şedinţei...
Ultimele știri
O furtună puternică a lovit Gaza, regiune deja distrusă de război: „Am supravieţuit bombardamentelor, dar acum ploaia ne termină”
Scandal la Craiova din cauza limitării numărului de animale la bloc: Primăria, dată în judecată de proprietari de câini şi pisici
Hamas avertizează că poporul palestinian nu va renunţa la arme dacă ocupaţia israeliană continuă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul 2026 în numerologie. Este anul marilor începuturi și al schimbărilor care îți pot rescrie viața complet
Cancan
Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost...
Fanatik.ro
Legendarul Stoicikov, la un pas de bătaie cu rivalul său la Balonul de Aur. Un român a fost martor și a făcut...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Universitatea Craiova l-a pierdut înainte de Anul Nou: a reziliat unilateral! Exclusiv
Adevărul
Proprietarii mașinilor de lux trebuie să depună declarația 216 la ANAF până pe 31 decembrie
Playtech
La ce folosesc micile cârlige de pe umeraşe: nu sunt doar pentru a agăţa hainele
Digi FM
Un bărbat a ales să se joace pe calculator, chiar în sala de nașteri, în timp ce i se năștea copilul: „Cel...
Digi Sport
Tatăl Mălinei Guler a dezvăluit ce a văzut în apartamentul tinerei care a murit după ce a căzut de la etajul...
Pro FM
Ce va mânca Diddy după gratii de Revelion. Meniul din închisoare, departe de luxul cu care era obișnuit
Film Now
James Cameron, la 12 ani de la gluma actriței Amy Poehler despre căsnicia lui cu Kathryn Bigelow: „A mers...
Adevarul
„Divorț” de răsunet la Filarmonica Transilvania. Motivul pentru care dirijorul Cristian Mandeal a părăsit...
Newsweek
Casa de Pensii, dată în judecată de un mare campion. Mi-au furat 13 ani. 25.000 pensionari în aceiași situație
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Ultima apariție publică a lui Brigitte Bardot înainte de moarte. Cum și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...