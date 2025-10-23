Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că noile sancțiuni ale SUA impuse țării sale reprezintă o încercare de a exercita presiuni asupra Rusiei, adăugând că acestea nu vor afecta economia rusă, relatează agenția de știri de stat RIA. El le-a calificat drept „un act neprietenos” care nu consolidează relațiile cu SUA, scrie Reuters. Făcând referire la atacurile ucrainene în interiorul teritoriului rus, Putin a spus că răspunsul Moscovei la atacurile în profunzime în Rusia va fi foarte serios și copleșitor, adăugând că Rusia nu se va supune niciodată presiunilor din străinătate.

Președintele SUA, Donald Trump, a impus miercuri sancțiuni celor două mari companii petroliere rusești, într-o schimbare bruscă de politică față de războiul Moscovei în Ucraina, ceea ce a determinat joi o creștere a prețurilor globale ale petrolului cu aproape 5% și India să ia în considerare reducerea importurilor din Rusia.

Putin a adăugat că sectorul energetic al Rusiei se simte „încrezător”, deși noile sancțiuni impuse de SUA vor duce la unele pierderi.

„Aceasta este, desigur, o încercare de a exercita presiune asupra Rusiei”, a adăugat Putin. „Dar nicio țară care se respectă și niciun popor care se respectă nu ia vreodată decizii sub presiune”, a spus Putin.

„Moscova nu se va supune niciodată presiunilor din partea SUA sau a altei puteri străine”

Președintele Vladimir Putin a declarat joi că Moscova nu se va supune niciodată presiunilor din partea Statelor Unite sau a oricărei alte puteri străine și a avertizat că va da un răspuns „copleșitor” la orice atacuri militare în interiorul Rusiei.

După ce a glumit cu reporterii despre modul în care sancțiunile ar putea împiedica Occidentul să importe toalete rusești, Putin a amintit că Trump, în timpul primului său mandat, a impus sancțiuni dure Rusiei.

El a avertizat că întreruperea exporturilor din Rusia – al doilea exportator mondial de petrol – ar duce la o creștere bruscă a prețului petrolului, inclusiv la benzinăriile din SUA. Acest lucru ar putea fi incomod din punct de vedere politic pentru Washington, a spus el.

Deși amploarea impactului financiar asupra Rusiei ar putea fi limitată pe termen scurt, noile sancțiuni sunt un semnal puternic al intenției lui Trump de a strânge finanțele acesteia și de a încerca să forțeze Kremlinul să încheie un acord de pace, deși nu este încă clar dacă India va înceta efectiv să cumpere țiței rusesc.

Trump a declarat în timpul campaniei electorale din SUA că va pune rapid capăt războiului din Ucraina, pe care administrația sa l-a catalogat drept un „război prin intermediari” între Washington și Moscova. După ce s-a bazat puternic pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, el și-a exprimat recent dezamăgirea și frustrarea față de Putin.

Trump, care a descris Rusia ca fiind un „tigru de hârtie”, a declarat miercuri că a anulat summitul cu Putin planificat la Budapesta. Trezoreria SUA a impus sancțiuni asupra a două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia.

Putin spune că summitul de la Budapesta a fost propus de Trump

Putin a declarat că summitul și locul de desfășurare – Budapesta – au fost propuse de Trump.

„Ce pot să spun? Dialogul este întotdeauna mai bun decât orice fel de confruntare, decât orice fel de dispută sau, cu atât mai mult, decât războiul”, a spus Putin.

Întrebat despre un articol al Wall Street Journal potrivit căruia administrația Trump a ridicat o restricție cheie privind utilizarea de către Ucraina a unor rachete cu rază lungă de acțiune furnizate de aliații occidentali, precum și despre remarca lui Zelenski referitoare la rachetele interne cu o rază de acțiune de 3.000 km, Putin a spus: „Aceasta este o încercare de escaladare.” „Dar dacă astfel de arme sunt utilizate pentru a ataca teritoriul rus, răspunsul va fi foarte serios, dacă nu chiar copleșitor. Să se gândească la asta”, a spus el.

