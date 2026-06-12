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Prima reacție a lui Volodimir Zelenski după vestea privind deschiderea negocierilor de aderare la UE: „Un sprijin politic și moral”

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Volodimir Zelenski ajunge la Palatul Cotroceni.
Volodimir Zelenski ajunge la Palatul Cotroceni. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat la vestea venită de la Bruxelles privind deschiderea negocierilor pentru aderarea la UE. Liderul de la Kiev a calificat decizia de deschidere a primului cluster de negocieri drept un „sprijin politic și moral semnificativ” pentru țară, mulțumind Europei pentru asistența acordată.

În deschiderea mesajului său publicat pe X, Zelenski a ținut să mulțumească cetățenilor „care luptă pentru Ucraina, care lucrează pentru statul nostru și care contribuie la apărarea intereselor noastre naționale”, dar și partenerilor din UE și liderilor.

„Ucraina se apără pe sine și, prin aceasta, apără întreaga Europă – ideea că națiunile europene pot trăi unite, libere și în pace.

Așa cum am spus, Ucraina face tot ce este necesar, iar este important ca și UE să-și respecte angajamentele. Deschiderea primului cluster reprezintă un sprijin politic și moral semnificativ pentru statul nostru și pentru poporul nostru”, a scris acesta.

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Totodată, președintele ucrainean a felicitat și Republica Moldova.

„Mulțumim, de asemenea, Europei pentru tot sprijinul acordat – un sprijin care dă dovadă de o adevărată capacitate de conducere și ne ajută să salvăm vieți. S-au depus toate eforturile necesare pentru deschiderea următoarelor clustere. Felicităm, de asemenea, Moldova pentru acest pas pe care îl facem împreună”.

Cele 27 de țări ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Moldova. Negocierile vor începe luni, 15 iunie, la Luxemburg, unde UE va organiza conferințe interguvernamentale separate cu cele două țări candidate.

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Editor : A.M.G.

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