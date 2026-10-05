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Prima reacție a lui Zelenski după ce o navă cu cereale a fost scufundată lângă Platforma Pescăruș din Marea Neagră

Data publicării:
Volodimir Zelenski
Foto: Profimedia
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Din articol
Pericol în Marea Neagră

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuză Rusia că se află în spatele atacului de luni dimineaţă asupra unei nave de marfă în Marea Neagră, în largul coastelor României, în care doi membri ai echipajului au fost ucişi.

Atacul a fost „efectuat de două drone ruseşti”, a transmis liderul ucrainean pe reţelele de socializare, adăugând că nava, care se afla în ape neutre, transporta „porumb şi aparţinea Turciei”. El a precizat că la bord se aflau cetăţeni azeri şi indieni, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

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Anterior în cursul zilei, Ministerul român de Interne a anunţat moartea a doi membri ai echipajului şi salvarea altor unsprezece de către echipe româneşti.

Potrivit lui Zelenski, căpitanul navei s-a numărat printre victime.

Autorităţile române au raportat că Garda de Coastă a fost alertată de centrul operaţional din Constanţa, la Marea Neagră, în jurul orei locale 11:00 (10:00 GMT), cu privire la un incendiu la bordul unei nave comerciale în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine sud de Sfântul Gheorghe.

„Un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie a preluat, prin troliere, persoanele rănite în vederea acordării asistenţei medicale de urgenţă”, a precizat Ministerul de Interne, descriind operaţiunea de salvare drept "complexă".

Ulterior, nava s-a scufundat.

Autorităţile navale române au identificat nava, lungă de 139 de metri, ca fiind Royad Mammadov, care arbora pavilionul Saint Kitts şi Nevis.

Dintre cei unsprezece membri ai echipajului salvaţi, „trei sunt răniţi, opt se simt bine”, a declarat pentru AFP purtătoarea de cuvânt a autorităţilor navale, Irina Puşcasu.

Pericol în Marea Neagră

Volodimir Zelenski a subliniat că „Ucraina a propus în repetate rânduri măsuri concrete pentru dezamorsarea situaţiei şi garantarea securităţii în Marea Neagră”, fără succes, solicitând comunităţii internaţionale să intensifice presiunea asupra Rusiei.

Turcia şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la atacurile care vizează navele din Marea Neagră, iar marinarii turci au organizat proteste ca răspuns la decesele survenite în timpul acestor atacuri.

Numărul obiectelor legate de război găsite în Marea Neagră a crescut de peste două ori în şase luni în contextul conflictului ruso-ucrainean, a indicat compania speciliazată în risc maritim Ambrey, într-un raport de luna trecută.

Cel puţin o treime dintre acestea conţineau muniţie activă. Aceste obiecte includ muniţie neexplodată, drone şi alte vehicule aeriene fără pilot găsite la mal sau plutind pe mare, conform raportului.

Creşterea este concentrată în apele româneşti, bulgare şi turceşti, iar tendinţa este de aşteptat să continue.

În august, un avion de vânătoare românesc F-16 a distrus o dronă maritimă în apropierea unui proiect gazier offshore din Marea Neagră, preşedintele român Nicuşor Dan acuzând Rusia că este responsabilă pentru incident, reaminteşte AFP.

În iunie, o dronă maritimă ucraineană a explodat în portul românesc Constanţa de la Marea Neagră, fără a provoca victime. Kievul a declarat că drona a fost deviată de la traiectoria sa de interferenţe electronice ruseşti.

În Republica Moldova, un ofiţer de poliţie de frontieră a fost rănit luni în urma atacurilor ruseşti asupra infrastructurii ucrainene, fiind primul incident de acest gen din ţară.

„În jurul orei 9:38, un proiectil a aterizat în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca. După ce a lovit solul, a ricoşat şi a lovit un autobuz parcat lângă barieră”, a explicat poliţia de frontieră într-un comunicat. Un post de pază a fost, de asemenea, avariat, iar un ofiţer a suferit răni minore, a adăugat aceeaşi sursă.

Editor : B.P.

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